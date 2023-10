Saque Parimatch: Passo a passo para fazer retiradas sem riscos

Se está em dúvidas sobre como fazer o saque Parimatch, veio ao lugar certo.

Neste artigo, vamos mostrá-lo, em detalhes, tudo o que precisa para solicitar seu saque Parimatch e retirar o seu saldo disponível na plataforma.

Se você ainda não tem uma conta na operadora, lembre-se de usar o código de bônus Parimatch para obter até R$1.500 de bônus.



Como depositar na Parimatch?

Patrocinadora oficial do Botafogo, a casa permite fazer depósitos utilizando diferentes métodos, o que torna a experiência bem flexível para os jogadores na casa de apostas. Claro, cada tipo de depósito possui suas singularidades, em relação a prazo e outros pontos.

Abaixo, vamos conhecer, em detalhes, alguns dos métodos que a Parimatch Botafogo disponibiliza.

Pix

Primeiramente, é possível usar o Pix para fazer aportes para sua conta na Parimatch. Aliás, o depósito via Pix é um dos mais simples para os brasileiros. Afinal, este método já faz parte do dia a dia de quase todo mundo, o que o torna uma alternativa bastante prática.

Para fazer um depósito Parimatch utilizando essa opção, é bem simples. Primeiramente, o usuário deve acessar sua conta e acessar a área de pagamentos, clicando no botão “Depósito”, que está disponível no canto superior direito da tela.

Feito isso, o próximo passo é escolher o Pix e então escolher o valor que deseja inserir. Lembrando que, nesta opção, a plataforma permite que seja inserido entre R$1 e R$50000 em uma única transação. Então, após colocar o valor, é só clicar em continuar, digitar o CPF e realizar o pagamento. Este, por sua vez, deve ser confirmado através do app do seu banco, tanto com a leitura do QR code, quanto no método copia e cola.

Para os usuários, iniciantes ou profissionais, esse é um método bastante ágil. Em geral, os pagamentos são compensados rapidamente. Assim, não é preciso esperar muito tempo para começar a fazer suas apostas.

Criptomoedas

Outra opção para realizar transferências de valores para sua conta na Parimatch Brasil são as criptomoedas. Atualmente, as moedas disponíveis na plataforma são as seguintes:

Tether;

Litcoin;

Bitcoin;

Ethereum; e

Bitcoin Cash.

Para fazer um depósito através desta modalidade, primeiro você deve selecionar a moeda em que deseja fazer o envio do saldo. Depois, é preciso conferir o endereço da conta para o qual o valor será transmitido. Então, você deverá acessar sua carteira digital, fazer a leitura do QR code, e enviar os valores correspondentes na moeda selecionada.

Vale lembrar que o mínimo exigido por cada criptomoeda é variável, uma vez que elas têm valores diferentes. Assim, para que a operação seja processada com sucesso, certifique-se de inserir um valor igual ou maior ao mínimo para começar a apostar.

Confira os valores atualizados no site da Parimatch.

Quais são as opções de saque Parimatch?

Como já adiantamos, a Parimatch Botafogo só permite que o jogador utilize o Pix ou o Litecoin como método de retirada. Além disso, até ser feita a verificação da conta, o limite de saque Parimatch é de R$500. Sendo assim, valores maiores exigem que o usuário complete todos os processos de verificação da sua conta.

Dito isso, vamos detalhar, nos tópicos abaixo, tudo o que você precisa fazer para realizar saques em sua conta na plataforma.

Saque Parimatch - Pix

O primeiro passo para fazer uma retirada na Parimatch via Pix é ter saldo suficiente em sua conta. Isso, por sua vez, se dá por meio de algumas sequências de resultados positivos nos palpites realizados. Entretanto, nem sempre o montante exigido possui alto valor, uma vez que, neste caso, basta ter R$10 ou mais.

Assim, considerando que você tenha pelo menos R$10 disponíveis, os procedimentos para entender como sacar na Parimatch com o Pix são os seguintes:

Primeiro, faça login na Parimatch ; Depois, no canto direito superior da tela, clique sobre o valor disponível em sua conta; Então, confira os valores liberados para saque e clique na aba “Retirar”; Na página seguinte, selecione o Pix; Então, preencha o valor e insira as informações necessárias, como sua chave Pix. Pronto!

Depois de concluída esta etapa, o pagamento será processado em alguns minutos.

Saque Parimatch - Litecoin

O Litecoin é outra possibilidade que o usuário tem de fazer um levantamento em sua conta. Por se tratar de uma criptomoeda, a opção também oferece transações ágeis e seguras, tal como o Pix. Assim, para solicitar um saque, nesta modalidade, basta seguir os passos abaixo:

Primeiramente, faça login na Parimatch ; Em seguida, clique sobre o saldo disponível em sua conta; Então, navegue até a seção de pagamentos e clique em “Retirar”; Dentre as opções de retirada, escolha o “Litecoin”; Feito isso, insira um valor, que deve ser de pelo menos R$55. Por fim, é só fornecer os dados da sua carteira Litecoin e aguardar a confirmação da operação.

Saque Parimatch: Como funciona?

Para processar um saque na Parimatch, é preciso ter atenção a alguns aspectos. Contudo, todos eles se assemelham a qualquer outro procedimento adotado em outras empresas. Em geral, as etapas consistem em:

Faça uma aposta bem sucedida, com ou sem cash out Parimatch; Solicite um valor no Saque da Parimatch ; Selecione o método de saque de sua preferência; e Aguarde o tempo de processamento.

Saque Parimatch: como preencher?

Dependendo do método de saque escolhido, pode ser necessário fornecer uma documentação adicional, a fim de verificar a identidade e propriedade da conta de pagamento.

Isso inclui, por exemplo, a cópia do seu passaporte, carteira de habilitação ou outros documentos de identificação. Também, é necessário apresentar uma cópia do cartão de crédito/débito utilizado, se for o caso.

Todo o processo de identificação do usuário pode ser feito diretamente pela plataforma. Então, feito isso, o próximo passo é solicitar a quantia que deseja retirar, através do formulário Parimatch saque.

Para tanto, é só inserir um valor que esteja dentro do saldo disponível na sua conta. Lembre-se também de fornecer corretamente os detalhes da sua conta bancária ou pagamento eletrônico, de modo a minimizar problemas ou atrasos.

Veja todos os detalhes no site da Parimatch.

Quanto tempo demora o saque Parimatch?

Via de regra, o prazo para compensação de pagamentos de saques podem variar segundo a opção escolhida no momento da retirada. Dentre as moedas disponíveis no momento, o prazo máximo pode chegar a 24 horas. Em caso de problemas ou atrasos, você pode solicitar atendimento pelo suporte da plataforma.

Primeiro saque Parimatch

No primeiro saque, os usuários devem submeter-se a verificação de identidade, a fim de liberar a função de saque integralmente. Contudo, ainda assim é possível efetuar a retirada de até R$500. Neste caso, o prazo para compensação da operação se mantém o mesmo, isto é, até 24h, a partir do momento da solicitação.

Quantos saques Parimatch posso fazer?

Não há limites específicos para a realização de saques. Contudo, dependendo do método escolhido, cada operação financeira deve respeitar o teto máximo em termos de valores. Assim, para retirar acima deste montante, é preciso realizar novas operações.

Lembrando que a plataforma adota uma rígida política de jogo responsável, o que inclui a possibilidade de limitar os saques por um período determinado previamente.

Como sacar da Parimatch pelo celular?

O processo para efetuar uma retirada através do Parimatch app é bem simples. Confira o passo a passo abaixo:

Primeiro, acesse o app da Parimatch ; Na tela inicial, clique sobre o valor disponível em sua conta, que pode ser encontrado na barra inferior; Então, toque na aba “Saque”, escolha o método que deseja utilizar e insira um valor. Após isso basta aguardar a conclusão da operação.

Valor mínimo e limite saque Parimatch

O valor do saque mínimo Parimatch, ou máximo, é variável. Ou seja, ele depende exclusivamente do método selecionado para que a transferência seja realizada. Em geral, a plataforma oferece saques a partir de R$10 via Pix e R$55 via Litecoin, como vimos. Já com relação ao valor máximo de cada operação, ela deve estar entre o equivalente a R$80 mil por dia.

Taxa de saque Parimatch

Por padrão, a Parimatch não aplica a cobrança de nenhuma tarifa sobre pedidos de saque. Todavia, dependendo das circunstâncias individuais do cliente, é possível que sejam aplicadas comissões individuais de transações futuras.

Neste ponto, é recomendável analisar os termos e condições de uso da plataforma. Se preferir, você também pode entrar em contato com o suporte da empresa, a fim de obter mais detalhes sobre as taxas aplicáveis.

Perguntas frequentes

Ainda está com dúvidas sobre o saque Parimatch? Reunimos nos tópicos abaixo algumas informações que lhe poderão ser úteis.

O saque Parimatch demora quanto tempo?

Via de regra, o tempo necessário para processar um saque na Parimatch varia conforme o método escolhido. Nos métodos mais ágeis, como o Pix ou Criptomoedas, a operação pode ser finalizada em alguns minutos, até 24 horas. Por outro lado, algumas opções, quando disponíveis, podem levar até 6 dias úteis, como é o caso dos fundos retirados por cartões de crédito.

Quais são os requisitos para saque Parimatch?

Basicamente, o valor do saque deve estar dentro do saldo disponível em sua conta. Além disso, o jogador deve cumprir outros requisitos básicos, como selecionar a mesma moeda utilizada para transferir fundos à conta no site. O titular da conta bancária deve ser o mesmo usuário da Parimatch e, por fim, deve-se cumprir os requisitos de apostas e verificação de identidade.

Como rastrear meu saque Parimatch?

Para acompanhar o status do seu pedido de retirada é bem simples. Primeiro, você deve estar logado em sua conta. Então, é só navegar na área de usuários e clicar na opção “Histórico de Pagamentos”. Por lá, você poderá conferir todos os pedidos de saque em andamento ou concluídos.

Porque não consigo sacar na Parimatch?

Há diversas razões pelas quais você pode enfrentar dificuldades para realizar uma retirada no site da Parimatch. Por exemplo, no caso dos bônus de boas vindas, antes de sacar Parimatch, é preciso cumprir com os requisitos de apostas.

O método de retirada escolhido também deve ser o mesmo utilizado no depósito. Do contrário, a operação pode não ser concluída com sucesso. Por fim, é comum também que os usuários tenham que fazer a verificação da sua conta.

Assim, para ter o recurso “saque” ativo na plataforma, o usuário deve enviar documentos que comprovem a titularidade da conta. Até isso acontecer, a Parimatch limita o saque a R$500 por jogador.

