Previsões para a 1ª rodada do Brasileirão 2025

Brasileirão volta com tudo. Clássicos e confrontos acirrados prometem um fim de semana repleto de emoção e reviravoltas.

Depois dos compromissos das equipes com os estaduais, o foco nesse final de semana volta a ser a disputa do Brasileirão. Algumas equipes, que não foram bem nesse início de ano, visam começar bem o Campeonato Brasileiro para ou amenizar a sua crise ou diminuir as possibilidades de mudanças logo no primeiro trimestre de 2025.

Juventude enfrenta Vitória em Caxias do Sul: expectativa de jogo disputado

Em Caxias do Sul, o Juventude enfrenta um Vitória machucado pela perda do título estadual e promete ser um adversário complicado para os baianos.

No Campeonato Gaúcho, o time Jaconeiro foi até as semifinais, sendo eliminado pelo Grêmio e mostrou um futebol interessante. A tendência é de uma partida muito disputada, com destaque para o ataque de ambas as equipes.

Grêmio sob pressão: Atlético-MG pode agravar crise do Imortal na abertura do Brasileirão

No mesmo dia, outra equipe gaúcha também joga em casa e vai ter uma pressão muito forte logo no início do Brasileirão.

Atuando na Arena, o Grêmio vai reencontrar o seu torcedor após a perda do Gauchão. Gustavo Quinteros, contratado nesta temporada, segue pressionado após os fracos desempenhos diante de São Raimundo-RR, Athletic e os dois jogos contra Juventude e Internacional.

O pior, é que a equipe enfrenta um forte Atlético-MG e se não tiver corrigido os seus problemas durante a parada para a Data-Fifa, será derrotada e teremos um agravante na sua crise atual.

Fortaleza e Fluminense buscam reabilitação no Brasileirão após fracassos nos Estaduais

O sábado também será dia do confronto entre Fortaleza e Fluminense, que apresentam muita qualidade, mas que tropeçaram neste início de ano. Ambos os times acabaram perdendo os seus estaduais para seus rivais e querem já no Brasileirão escrever uma nova história.

Jogando em casa, o Fortaleza é melhor que o Fluminense, mas o jogo também vai ficar marcado pelo reencontro entre um jogador do Lion, que hoje atua no Fluminense. Hércules, revelado pelo Fortaleza, deve ser o titular do Tricolor Carioca no confronto deste sábado.

São Paulo x Sport: Tricolor Paulista tenta confirmar favoritismo na primeira rodada

Teremos, no mesmo horário dos jogos anteriores, o confronto entre São Paulo x Sport, no MorumBIS. Pela qualidade dos times, a tendência é de que o Tricolor Paulista consiga construir um bom resultado, além de acabar na segunda etapa optando por poupar jogadores, ainda mais porque no meio da semana terá um compromisso pela Libertadores, diante do Talleres, da Argentina.

Cruzeiro e Mirassol: Raposa busca superação e primeira Vitória no Brasileirão

No mesmo dia ainda, encerrando os jogos das 18h30, teremos o duelo entre Cruzeiro e Mirassol. Sob o comando de Leonardo Jardim, a Raposa quer esquecer o início conturbado e vencer na primeira rodada, ainda mais se tratando de um adversário que deve brigar contra o rebaixamento.

Disputando pela primeira vez o Brasileirão, o Mirassol irá estrear o seu novo treinador e que esquecer o que passou no Paulistão e mostrar que pode ser uma grande surpresa.

Clássico do Maracanã: Flamengo x Internacional prometem duelo de altíssimo nível

Por fim, a noite de sábado não poderia ter um final tão bom. Flamengo e Internacional se enfrentam no Maracanã em um verdadeiro teste para os times.

Ainda invicto na temporada, o Inter mostra uma qualidade impressionante e uma forte maturidade com Roger Machado, mas vai encarar um Flamengo encaixado com Filipe Luís e que promete brigar pelo título do Brasileirão do início até o final. Jogo previsto para termos um ambos marcam.

Como deve ser o segundo dia de Brasileirão e o jogo isolado de segunda-feira?

A rodada de domingo terá início com um jogo muito importante e que promete fortes emoções.

Palmeiras x Botafogo

Palmeiras e Botafogo, protagonistas na temporada passada, não vivem bom momento na temporada e devem ir em busca da vitória para se afastar de qualquer possibilidade de crise. O jogo também será importante para decidir quais das equipes terão mais dificuldades neste início de competição.

Vasco x Santos

No mesmo horário, teremos também Vasco e Santos, em outro encontro de equipes que buscam se afastar de qualquer tipo de crise. Ainda com problemas em relação a sua SAF, os cariocas querem aproveitar a ausência de Neymar para buscar um resultado positivo.

Por outro lado, o Santos que mostrar que possui qualidade, mesmo sem a presença de Neymar, que ainda se recupera de uma lesão. Entretanto, sem o atacante, o Peixe demonstrou muitas fragilidades e isso pode ser um problema no andamento do Brasileirão.

Bahia x Corinthians

A rodada de domingo se encerra com o confronto entre Corinthians e Bahia, duas equipes favoritas a serem as surpresas da competição.

O Timão foi eliminado da Libertadores, mas no geral vai fazendo um ano ótimo, enquanto o Bahia, campeão estadual, foi para a fase de grupos da competição e mostra uma qualidade impressionante e quer usar o fator casa para construir um bom resultado diante dos paulistas.

Bragantino x Ceará

Ainda teremos um confronto isolado na segunda-feira entre Bragantino x Ceará. Em queda tecnicamente, os donos da casa esperam nesse confronto afastar de qualquer possibilidade de rebaixamento, mas ainda não demonstraram futebol suficiente.

Já o Ceará, atual campeão estadual, apresenta um Pedro Raul em excelente fase e mesmo jogando fora de casa, deve construir um excelente resultado.