Pixbet app: avaliação dos recursos e como baixar

O Pixbet app é um recurso ideal para jogadores que preferem apostar pelo celular.

Analisamos o aplicativo Pixbet e avaliamos as funcionalidades disponíveis, suas vantagens e desvantagens. Além disso, verificamos a possibilidade de um Pixbet bônus.

Análise do Pixbet app

Ao longo do artigo, discutiremos com mais detalhes cada ponto avaliado na tabela. A análise foi feita com base na nossa opinião, por isso, pode variar dependendo do interesse de cada apostador.

Como baixar o app da Pixbet

Antes de tudo, veja como fazer o download do Pixbet app:

Acesse o site oficial da Pixbet. Role a página para baixo até o final e clique em Disponível no Google Play. Na tela seguinte, clique em Download e permita a instalação do app. Depois de autorizar o procedimento, clique em Instalar. O apk será instalado e estará pronto para ser utilizado.

Até o momento, a Pixbet disponibiliza o aplicativo apenas para dispositivos Android. Contudo, usuários com iPhones e iPads, ou seja, com iOS, podem utilizar a versão mobile pelo navegador. Ambas as versões contam com todas as funcionalidades da versão para computador.

Fique atento para realizar o download apenas no site oficial da Pixbet. O arquivo é seguro e confiável, mas é necessário se atentar que não está no site errado.

Requisitos de sistema/compatibilidade

É necessário cumprir alguns requisitos mínimos para conseguir instalar o Pixbet mobile app em seu celular. Separamos uma pequena lista dos principais requisitos de sistema e compatibilidade:

Smartphone com sistema operacional Android;

No mínimo 30 MB de espaço no armazenamento para executar o app.

A versão do sistema operacional deve ser Android 9.0 ou superior.

Como explicamos anteriormente, o aplicativo não é compatível com dispositivos iOS. Essa é uma das desvantagens da Pixbet. No entanto, a versão mobile para navegador também é otimizada. Dessa forma, clientes com celulares iOS também podem apostar pelo aparelho móvel.

Bônus disponíveis e como conseguir

No momento em que escrevemos este artigo, não há nenhuma promoção ativa na Pixbet. Não há ofertas ou bônus de boas vindas disponíveis na versão para computador, nem no aplicativo.

Embora não tenha nenhum bônus ativo, isso não significa que a casa não tenha suas qualidades. A plataforma se destaca de outras formas. Como, por exemplo, por seu extenso catálogo de esportes, recursos de apostas ao vivo, Pix disponível e muito mais.

Além disso, a lista de promoções e ofertas pode ser atualizada a qualquer momento. Acompanhe o site oficial ou o app da Pixbet para ficar sabendo das novidades na plataforma.

Ações, serviços e opções disponíveis

Para compensar a falta de promoções disponíveis, encontramos diversos recursos e vantagens do Pixbet app. Entre elas, o fato de a versão mobile contar com as funcionalidades da versão para computador. Fizemos uma pequena análise de alguns dos serviços mais relevantes do apk.

Não é necessário ter uma conta para baixar o Pixbet app. Inclusive, você pode realizar seu cadastro diretamente pelo aplicativo móvel. Assim como no computador, o registro pelo app é feito de forma simples e rápida. Não encontramos problemas ao utilizar esse recurso do app. Veja mais detalhes no nosso artigo sobre Pixbet cadastro.

Depósitos e saques

Depois que sua conta estiver aberta, será necessário realizar depósitos para poder apostar no aplicativo. Você também consegue solicitar o depósito diretamente pelo seu smartphone utilizando o Pixbet mobile app.

Além dos depósitos, você também pode solicitar a retirada dos seus fundos da plataforma. A solicitação de saque funciona pelo aplicativo, assim como no computador.

Apostas

O aplicativo também possui todos os recursos de apostas disponíveis na versão de computador. Por exemplo, apostas ao vivo, apostas múltiplas, cash out, entre outras. Diferentes funcionalidades e opções de palpites podem ser utilizados pelo aplicativo da Pixbet.

As apostas ao vivo ficam separadas em uma categoria própria no apk. Logo na tela inicial você deve clicar em “Ao Vivo” para ver as partidas disponíveis. Em seguida, escolha o jogo e faça seus palpites em tempo real durante o andamento do confronto.

Além disso, também é possível fazer cash out no aplicativo da Pixbet. Esse recurso nem sempre fica disponível, mas existe para dar mais controle aos jogadores. Com ele, os apostadores podem escolher encerrar suas apostas antes do final da partida. Saiba mais no nosso artigo sobre Pixbet cash out.

Resumindo, são muitas funcionalidades relacionadas às apostas esportivas disponíveis no app. Todos os recursos disponíveis no computador podem ser utilizados pelo seu celular.

Como apostar em esportes e jogar no cassino da Pixbet?

Realizar apostas no app da Pixbet é um processo semelhante ao da versão para computador. A interface do aplicativo é intuitiva e isso simplifica as ações dos apostadores. Veja algumas dicas essenciais para realizar suas apostas esportivas:

Saldo em conta: o primeiro passo para começar a apostar no Pixbet é depositar em sua conta. Tanto para apostas esportivas quanto para o cassino, é necessário ter saldo em sua conta.

o primeiro passo para começar a apostar no Pixbet é depositar em sua conta. Tanto para apostas esportivas quanto para o cassino, é necessário ter saldo em sua conta. Escolha o esporte favorito: o aplicativo separa seu catálogo de esportes em subcategorias. Dessa forma, fica mais prático selecionar sua competição preferida para apostar.

Selecione o evento desejado : dentro do menu do esporte selecionado, você pode escolher o evento em que quer apostar. Serão listadas diferentes partidas para que você escolha em qual deseja palpitar.

Consulte os mercados: abra a partida em que você quer realizar seus palpites e consulte os mercados disponíveis. Verifique as odds oferecidas e faça suas seleções com base na sua estratégia e análise.

Confirme a aposta: depois de realizar suas escolhas, você deve digitar o valor do seu bilhete de aposta. Em seguida clique em “Ir” para confirmar o seu palpite.

Pixbet cassino

No caso do cassino Pixbet, também é necessário ter saldo disponível na sua conta. Escolha a opção “Cassino” para acessar o menu exclusivo dessa modalidade. Nesse menu, você conseguirá escolher uma opção para jogar.

Além disso, você pode filtrar pelas categorias que você mais gosta. Por exemplo, caça-níqueis, jogos de crash, roleta e muito mais. Depois que escolher o seu jogo, digite quanto quer apostar e siga as instruções de acordo com cada jogo.

Suporte ao cliente

Em caso de algum problema ou dúvida utilizando a plataforma, você também pode contatar o suporte da Pixbet. E essa função está disponível no aplicativo. Dessa forma, você pode entrar em contato com o chat ao vivo, consultar perguntas frequentes e mandar um e-mail.

O principal destaque do suporte da Pixbet é o seu chat ao vivo. Esse recurso é 100% em português e fica disponível 24 horas por dia. Isso significa que você pode entrar em contato com o atendimento a qualquer hora do dia.

Opiniões sobre o Pixbet app

O Pixbet mobile app é, definitivamente, uma opção interessante para quem gosta de apostar pelo smartphone. Encontramos algumas vantagens e também pontos negativos testando o aplicativo. Veja o resumo de nossa análise na tabela abaixo:

Prós Contras Catálogo extenso de esportes e competições Não possui versão para iOS Chat ao vivo disponível 24 horas por dia Notamos alguns travamentos e lentidão Depósitos e saques imediatos com Pix Não oferece bônus e outras ofertas Recursos como apostas ao vivo, múltiplas e mais

De forma geral, a disponibilidade de variados esportes e recursos torna o Pixbet app uma boa opção. Não é um aplicativo perfeito e poderia melhorar em vários pontos. Entre eles, na sua otimização e velocidade.

Em alguns testes, notamos uma pequena lentidão ao tentar trocar de páginas e menus. Não é nada que atrapalhe muito a experiência, porém, a navegação poderia ser mais fluida.

Outro ponto de melhoria da plataforma é a falta de bônus de boas vindas e outras ofertas. Esse tipo de promoção é importante para atrair novos clientes e pode ser interessante em alguns casos.

Em compensação, a Pixbet se destaca com suas transferências rápidas. Tanto os depósitos quanto os saques via Pix são processados imediatamente. Ou seja, muito rapidamente a transferência é concluída e o saldo entra em conta.

Outro destaque que consideramos relevante é o suporte ao cliente da operadora. Pelo Pixbet mobile app, é possível acessar o chat da casa ao vivo 24 horas. Esse chat existe para te auxiliar em casos de problemas e dúvidas que surgirem a qualquer momento do dia.

Se você gostou do Pixbet app, veja nosso artigo sobre Pixbet Brasil para conhecer mais vantagens e recursos da operadora. Faça sua própria análise e avaliação da plataforma.

