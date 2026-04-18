Palpite Vitória x Corinthians - Campeonato Brasileiro - 18/04/2026

Confira os palpites Vitória x Corinthians para o confronto em Salvador, neste sábado (18), às 20h, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Vitória x Corinthians

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Nossa análise: Momento das equipes

Vitória e Corinthians se enfrentam no Barradão em um duelo importante no meio da tabela do Brasileirão, colocando frente a frente duas equipes que vivem momentos diferentes na competição.

O time baiano chega embalado por um resultado expressivo, enquanto o Corinthians ainda tenta encontrar regularidade.

O Vitória vem de vitória convincente por 2 a 0 sobre o São Paulo, atuando em Salvador, resultado que elevou a confiança da equipe. Com 14 pontos somados, o time ocupa a 10ª posição, com quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Jogando no Barradão, a tendência é de uma equipe mais intensa, pressionando desde o início e buscando controlar o ritmo do jogo.

O Corinthians, por sua vez, vem de empate sem gols contra o Palmeiras, em casa, mesmo atuando com dois jogadores a menos durante boa parte da partida. O resultado mostrou poder de reação e organização defensiva, mas a equipe ainda ocupa a 16ª posição, com 11 pontos em 11 jogos.

São duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas, evidenciando dificuldade para transformar atuações em vitórias.

Prováveis escalações de Vitória x Corinthians

Vitória: Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido, Ramon, Baralhas, Caíque Gonçalves, Matheuzinho, Emmanuel Martínez, Erick, Renato Kayzer;

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheus Bidu, Breno Bidon, Raniele, Rodrigo Garro, André, Kayke, Yuri Alberto.

Empate aparece como cenário provável

O confronto reúne duas equipes em momentos distintos, mas com características que podem equilibrar o jogo. O Vitória vive bom momento e tende a ser forte jogando em casa, principalmente após a vitória sobre o São Paulo, o que aumenta a confiança.

O Corinthians, por sua vez, mostrou força defensiva no clássico contra o Palmeiras, mesmo em condições adversas.

A equipe tende a competir bastante, mesmo fora de casa. Em um jogo equilibrado e com poucos espaços, o empate aparece como um resultado bastante possível.

Palpite 1 para Vitória x Corinthians: Empate, com odds de 2.92 na Betano

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Jogo pode ter gols para os dois lados

O Vitória tem mostrado boa capacidade ofensiva, principalmente jogando em casa. A equipe conseguiu dois gols contra o São Paulo e tende a repetir postura agressiva diante de sua torcida.

O Corinthians, apesar das dificuldades, tem qualidade para responder, principalmente em transições. A equipe pode aproveitar espaços deixados pelo adversário.

Com dois times que podem criar e também ceder oportunidades, a tendência é de gols para ambos os lados.

Palpite 2 para Vitória x Corinthians: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.00 na Betano

Yuri Alberto pode decidir mesmo fora

O Corinthians deve encontrar espaços ao longo da partida, principalmente em contra-ataques. A equipe tende a explorar jogadas rápidas, principalmente quando o Vitória se lançar ao ataque em casa.

Yuri Alberto é a principal referência ofensiva e costuma aparecer bem nesse tipo de cenário. Mesmo em jogos mais difíceis, ele participa das principais chances.

Com o Corinthians criando oportunidades em transição, a tendência é que ele tenha boas chances de marcar.