Confira os palpites Vasco x Botafogo para o confronto no Rio de Janeiro, neste sábado (4), às 21h, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Vasco e Botafogo se enfrentam em São Januário em mais um clássico carioca com peso importante neste início de Brasileirão. O momento das equipes é diferente, e isso influencia diretamente a leitura do confronto.

O Vasco chega em crescimento, com melhora visível nas últimas partidas, enquanto o Botafogo ainda tenta encontrar estabilidade em meio à pressão pelos resultados ruins.

O Vasco ocupa a 9ª posição e conseguiu reagir após a chegada de Renato Gaúcho. Em oito jogos, soma três vitórias, três empates e três derrotas.

A equipe passou a mostrar mais confiança, principalmente jogando em casa, onde tende a ser mais agressiva e vertical.

O Botafogo vive situação mais delicada. A equipe ocupa a 17ª posição, com apenas seis pontos em sete jogos. São duas vitórias e cinco derrotas, números que mostram a dificuldade para encontrar regularidade.

Ainda sob comando interino, o time tenta se reorganizar, mas segue vulnerável, sobretudo defensivamente.

Prováveis escalações de Vasco x Botafogo

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura, Thiago Mendes, Tchê Tchê, Nuno Moreira, Goméz e David;

Botafogo: Raul, Vitinho, Bastos, Ferraresi e Alex Telles, Medina, Edenílson, Santi Rodríguez, Montoro e Matheus Martins, Arthur Cabral.

Vasco pode aproveitar o momento no clássico

O Vasco chega em melhor momento e com mais confiança após a sequência recente. A equipe mostrou evolução com Renato Gaúcho e tende a ter postura mais agressiva em São Januário, onde o apoio da torcida costuma fazer diferença.

O Botafogo vive instabilidade e ainda busca se ajustar, principalmente defensivamente. Fora de casa, pode sofrer com a intensidade do adversário.

Com maior organização e melhor momento coletivo, o Vasco tem boas chances de aproveitar o cenário e conquistar a vitória.

Palpite 1 para Vasco x Botafogo: Vasco vence, com odds de 2.27 na KTO

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Clássico pode ter jogo mais aberto

Clássicos costumam ter intensidade elevada e momentos de maior abertura, principalmente quando há necessidade de resultado dos dois lados. O Vasco tende a propor o jogo, o que pode gerar espaços ao longo da partida.

O Botafogo, mesmo em fase irregular, tem capacidade de responder ofensivamente. A equipe pode explorar transições rápidas e aproveitar erros do adversário.

Com esse cenário, o jogo tende a ter boas oportunidades e possibilidade de mais gols.

Palpite 2 para Vasco x Botafogo: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.00 na KTO

Duas equipes podem encontrar o gol

O Vasco tem criado mais e mostrado evolução ofensiva nos últimos jogos. Jogando em casa, a tendência é de maior presença no ataque e geração de chances ao longo da partida.

O Botafogo, apesar das dificuldades, também consegue criar em momentos de transição.

A equipe pode encontrar espaços em um jogo mais aberto. Com defesas que oscilam e ataques capazes de produzir, o cenário favorece gols dos dois lados.