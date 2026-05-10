Confira os palpites Vasco x Athletico-PR para o confronto no Rio de Janeiro, neste domingo (10), às 20h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Vasco x Athletico-PR

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Nossa análise: Momento das equipes

Vasco e Athletico-PR encerram a rodada do Brasileirão em um confronto importante para as pretensões das duas equipes na competição.

O Cruz-Maltino chega empolgado após arrancar empate no clássico contra o Flamengo, enquanto o Furacão tenta manter a boa posição na parte de cima da tabela.

O cenário aponta para um jogo intenso, movimentado e com muita disputa física.

O Vasco ocupa a 12ª colocação, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas em 14 jogos. Apesar da campanha irregular, o empate contra o Flamengo trouxe confiança para a equipe de Renato Gaúcho, principalmente pela forma como aconteceu.

Jogando em São Januário, o time costuma aumentar bastante o nível de intensidade, pressionando mais e acelerando o jogo diante da torcida.

O Athletico-PR aparece em 5º lugar e faz campanha consistente desde o retorno à Série A. A equipe tem sete vitórias em 14 jogos e apresenta um modelo de jogo competitivo, especialmente em transições rápidas.

Mesmo fora de casa, o Furacão tende a explorar velocidade e atacar os espaços deixados pelo adversário.

Prováveis escalações de Vasco x Athletico-PR

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan, Carlos Cuesta, Lucas Piton, Pumita Rodríguez, Thiago Mendes, Cauan Barros, Brenner, Johan Rojas, David Corrêa;

Athletico-PR: Santos, Carlos Terán, Arthur Dias, Lucas Esquivel, Gastón Benavídez, Juan Portilla, Felipinho, Steven Mendoza, Bruninho , Kevin Viveros, João Cruz.

Vasco cresce em São Januário e pode aproveitar momento emocional

O Vasco chega fortalecido emocionalmente após buscar o empate contra o Flamengo no último lance da partida.

Esse tipo de resultado costuma impactar positivamente o ambiente, principalmente em um time que ainda busca maior estabilidade na competição.

Além disso, jogando em São Januário, o Cruz-Maltino normalmente consegue impor intensidade maior e pressionar os adversários por mais tempo.

O Athletico deve equilibrar em vários momentos, mas o contexto emocional e o fator casa podem fazer diferença para o Vasco conquistar a vitória.

Palpite 1 para Vasco x Athletico-PR: Vasco vence, com odds de 1.98 na Betano

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Jogo intenso favorece número elevado de escanteios

A tendência é de uma partida bastante aberta, principalmente pelas características ofensivas das duas equipes.

O Vasco deve atacar muito pelos lados e pressionar em casa, enquanto o Athletico costuma responder rapidamente em transições e contra-ataques.

Esse tipo de dinâmica aumenta cruzamentos, finalizações bloqueadas e pressão ofensiva alternada ao longo do confronto.

Com momentos de domínio dos dois lados e bastante intensidade ofensiva, a linha de escanteios ganha bastante valor.

Palpite 2 para Vasco x Athletico-PR: Mais de 10.5 escanteios no jogo, com odds de 2.45 na Betano

Espaços devem aparecer para os dois ataques

Mesmo em um confronto equilibrado, as duas equipes apresentam força ofensiva suficiente para criar oportunidades importantes.

O Vasco tende a ser mais agressivo em casa, enquanto o Athletico costuma aproveitar bem os espaços deixados pelos adversários.

Além disso, o contexto emocional e o ritmo da partida podem deixar o jogo mais aberto ao longo dos 90 minutos.

Em um cenário de intensidade alta e ataques ativos, a tendência é de gols para os dois lados.