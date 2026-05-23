Palpite Valencia x Barcelona - La Liga - 23/05/2026

Nosso especialista em apostas prevê um início de jogo amarrado e com poucos gols, mas uma vitória do Barcelona no final.

Dicas de apostas para Valencia x Barcelona:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Valencia 1x2 Barcelona;

Palpite de artilheiros: Valencia – Javi Guerra; Barcelona – Raphinha, Dani Olmo.

Após buscar uma vitória heroica por 4x3 contra a Real Sociedad com dois gols nos acréscimos na última rodada, o Valencia continua vivo na briga por uma vaga nas competições europeias. A equipe comandada por Carlos Corberán também bateu o Girona e o Athletic Club nos seus últimos cinco jogos, pegando o elevador rumo ao meio da tabela. Agora, eles precisam da vitória a qualquer custo para manter o sonho da Conference League aceso.

Do lado do Barcelona, a vida já está ganha. Os catalães garantiram o caneco com uma vitória por 2x0 sobre o Real Madrid no El Clasico. O time chegou a tropeçar logo em seguida contra o Alavés, de ressaca pelo título, mas deu a volta por cima ao vencer o Real Betis por 3x1 no último domingo. Se vencer este confronto, a equipe de Hansi Flick fechará o campeonato com 97 pontos — o que representaria a melhor campanha do clube nos últimos 13 anos.

Escalações esperadas para Valencia x Barcelona

Escalação esperada do Valencia: Dimitrievski, Vazquez, Pepelu, Tarrega, Correia, Ugrinic, Rodriguez, Rioja, Guerra, Lopez, Duro;

Escalação esperada do Barcelona: Szczesny, Cancelo, Martin, Cubarsi, Kounde, Bernal, Pedri, Olmo, Gavi, Raphinha, Ferran.

Primeiro tempo com tudo igual no placar

Os primeiros 45 minutos dos jogos do Valencia em casa têm sido de pouca emoção nesta temporada. Por incrível que pareça, apenas nove gols foram marcados antes do intervalo nas 18 partidas de La Liga disputadas no Mestalla. Em 62% desses confrontos, as equipes foram para os vestiários com o placar empatado.

O Barcelona também costuma demorar para engrenar quando joga longe de seus domínios. Os catalães empatavam ou estavam atrás no placar ao fim do primeiro tempo em 61% de seus jogos como visitante no campeonato. O saldo de gols da equipe na etapa inicial fora de casa é de apenas +3.

Essas tendências indicam que a primeira etapa deve ser de muito estudo e equilíbrio. O Valencia entrará com a faca entre os dentes em busca de uma vaga europeia improvável, especialmente após carimbar a permanência na elite no último fim de semana. Apostar no empate ao término do primeiro tempo é uma excelente pedida, com uma probabilidade implícita de 38,5%.

Dica de aposta 1 para Valencia x Barcelona: 1º tempo: empate, com odds de 2.60 na Novibet.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Valencia x Barcelona nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo da rodada final com promessa de poucos gols

Sem Lamine Yamal no DM, o futebol vistoso do Barcelona deu uma esfriada nos últimos jogos. No compromisso mais recente fora de casa, a equipe passou em branco pela primeira vez nesta temporada de La Liga. Além disso, seis dos últimos sete jogos do Barça terminaram com três gols ou menos no placar.

A evolução defensiva da equipe também ajuda a explicar esse cenário. O Barça sofreu apenas três gols em suas últimas seis apresentações no campeonato e agora divide o posto de melhor defesa do futebol espanhol, com uma média de apenas 0,89 gol sofrido por jogo.

Já o Valencia costuma adotar uma postura muito cautelosa e jogar fechadinho quando encara as potências da liga. O time marcou apenas dois gols em sete confrontos contra os atuais integrantes do G4 nesta temporada.

Diante disso, o mercado de menos de 3,5 gols carrega um valor interessante, tendo sido uma aposta vencedora em 83% dos jogos do Valencia dentro de casa em La Liga.

Dica de aposta 2 para Valencia x Barcelona: Mais/Menos: menos de 3,5 gols, com odds de 1.73 na Novibet.

Campeões fechando a temporada com os três pontos

O tropeço recente do Barcelona contra o Alavés aconteceu apenas 48 horas após a festa do título e o desfile em carro aberto. Naquela ocasião, os catalães entraram em campo com um time alternativo, totalmente modificado em relação ao El Clasico. Desta vez, no Mestalla, o cenário será outro: com a semana cheia, a expectativa é de que Flick mande a campo o que tem de melhor e com o tanque cheio.

Os visitantes ostentam uma forma impressionante de 12 vitórias nos últimos 13 jogos pela liga. Mesmo jogando apenas para cumprir tabela e pela honra, o futebol do Barça deve ser demais para o Valencia — que levou um sonoro 6x0 no primeiro turno, em setembro. Para fins de retrospecto, as últimas cinco edições deste confronto terminaram com vitória dos gigantes catalães.

O histórico dos Los Che contra o pelotão de frente também não joga a favor, acumulando sete derrotas em sete jogos contra o G4 nesta temporada. Eles somaram apenas um ponto contra as equipes que figuram hoje no G6. Sendo assim, a vitória do Barça surge como uma aposta de valor, com uma probabilidade implícita de 54,1%.