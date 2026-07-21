Palpite Universidad Central x Santos - Copa Sul-Americana

Veja os palpites para a partida entre Universidad Central x Santos, válida pela Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (21), às 21h30.

Melhores palpites para Universidad Central x Santos

Nossa análise: Momentos das equipes

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

A equipe da Universidade Central teve a má sorte de disputar um grupo extremamente competitivo na Libertadores, sendo eliminada com nove pontos, o que a deixou na terceira colocação, a melhor pontuação de qualquer equipe que passou para a Sul-Americana como terceira colocada de sua chave.

O Santos voltou aos gramados após a parada para a Copa do Mundo com um compromisso fora de casa diante do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro e acabou superado por 2-1 no duelo de alvinegros, a sua oitava derrota na competição, bem próximo do Z4.

Prováveis escalações de Universidad Central e Santos

Universidad Central: González, Ruiz, Velásquez, Carmeño, Carillo, Sousa, Silva, Solé, Sosa, Granko e Zapata

Santos: Brazão, G. Menino, Frias, Peres, Escobar, Arão, Bontempo, Rollheiser, Miguelito, Barreal e Rony

Derrota não veio sem pontos positivos

O Alvinegro Praiano não foi o primeiro tampouco será o último time brasileiro a sofrer com a qualidade ofensiva do Botafogo atuando no Nilton Santos, derrotado por 2-1 em seu compromisso mais recente, encarando um poder de fogo bem superior ao que enfrentará na Venezuela neste jogo de ida.

Contando com a liderança técnica de Álvaro Barreal no sistema ofensivo, o Santos já mostrou a capacidade necessária para abrir uma vantagem no jogo de ida deste duelo mata-mata, mesmo atuando longe do seu torcedor. Barreal foi o autor do gol na derrota para o Glorioso.

Palpite 1 Universidad Central x Santos: Vitória do Santos, com odds de 1.84 na Novibet

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Defesa vulnerável em competições continentais

Apesar da boa pontuação na sua chave, a Universidad Central passou longe de ter o que pode ser considerado uma grande defesa na sua participação na fase de grupos da Libertadores. Um total de sete das 32 equipes sofreu pelo menos 10 gols e a Universidad Central esteve entre elas, vazada 11 vezes em seis partidas pelo torneio.

Essas dificuldades na defesa não foram exclusivas da Copa Libertadores da América. Entrando em campo pela última vez em uma partida oficial diante da Portuguesa-VEN no Campeonato Venezuelano, a Universidad Central sofreu três gols em uma derrota como mandante.

Palpite 2 Universidad Central x Santos: Santos marcar mais de 1.5 gols, com odds de 2.10 na Novibet

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Resiliência dentro das partidas

O Alvinegro Praiano não iniciou bem a Copa Sul-Americana e as circunstâncias do grupo permitiram que, apesar de vários tropeços, a equipe paulista chegasse na rodada final da primeira fase precisando somente de si para garantir a classificação aos playoffs. O Santos exerceu sua superioridade diante do Deportivo Cuenca em uma vitória por 3-0, anotando dois dos seus três gols no segundo tempo.

Atuando fora de casa em seu compromisso mais recente, o Santos empatou a partida na etapa complementar e partiu em busca da vitória contra o Botafogo, mas acabou surpreendido com um gol nos acréscimos em uma derrota por 2-1. O perfil dessa equipe não aparenta ser propício a jogos pragmáticos. Neste duelo entre Universidad Central e Santos, ambas as equipes devem adotar uma postura agressiva no segundo tempo quase que independentemente do placar.

Palpite 3 Universidad Central x Santos: (Intervalo com mais gols) Segundo tempo, com odds de 2.10 na Novibet

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.