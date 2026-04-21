Palpite São Paulo x Juventude - Copa do Brasil - 21/04/2026

Confira os palpites São Paulo x Juventude para o confronto em São Paulo, nesta terça-feira (21), às 19h15, pela Copa do Brasil.

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Nossa análise: Momento das equipes

São Paulo e Juventude se enfrentam no Morumbi pela 5ª fase da Copa do Brasil, em um duelo que marca a estreia do Tricolor na competição e a continuidade da caminhada do time gaúcho. O confronto coloca frente a frente uma equipe mais consolidada na elite contra um adversário competitivo, mas de nível inferior.

O São Paulo chega com bons números na temporada. Em 23 jogos, soma 13 vitórias, três empates e sete derrotas, além de ter alcançado a semifinal do Campeonato Paulista e ocupar a 3ª posição no Brasileirão. Jogando no Morumbi, a equipe costuma impor ritmo forte desde o início, controlando as ações e pressionando o adversário.

O Juventude fez 20 partidas no ano, com sete vitórias, oito empates e cinco derrotas. O time foi semifinalista do Gauchão e atualmente ocupa a 15ª posição na Série B. Na Copa do Brasil, já disputou três jogos, com duas vitórias e um empate, mostrando competitividade, mas ainda enfrentando limitações.

Prováveis escalações de São Paulo x Juventude

São Paulo: Rafael, Lucas Ramon, Toloi, Alan Franco e Enzo, Marcos Antônio, Bobadilla e Luciano, Artur, Lucca e Calleri

Juventude: Ruan Carneiro (Pedro Rocha), Luiz Eduardo, Schaffer, Kauã (Bernardo) e Gabriel Borges, Iba Ly, Kaynan (LH) e Davi Góes, Scatolin, Nathan Yuri e Carlinhos

São Paulo impõe ritmo desde o início

O São Paulo entra em campo com favoritismo claro e tende a assumir o controle do jogo desde os primeiros minutos. A equipe tem qualidade para pressionar, manter posse de bola e criar oportunidades com frequência, especialmente jogando no Morumbi.

O Juventude, apesar da boa campanha na Copa do Brasil até aqui, deve encontrar dificuldades para sustentar esse nível fora de casa. A diferença técnica e o volume ofensivo do Tricolor podem fazer a diferença já nos dois tempos da partida.

Palpite 1 para São Paulo x Juventude: São Paulo vence ambos os tempos, com odds de 1.81 na KTO

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Controle do jogo dita placar mais enxuto

Mesmo com domínio esperado, o São Paulo costuma administrar o ritmo da partida após abrir vantagem. A equipe prioriza o controle e evita se expor, principalmente em confrontos eliminatórios como esse.

O Juventude deve adotar postura mais defensiva, tentando reduzir espaços e evitar um placar mais elástico. Com menos oportunidades claras e um jogo mais controlado, o cenário favorece poucos gols.

Palpite 2 para São Paulo x Juventude: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.17 na KTO

Defesa tricolor sustenta vantagem

O São Paulo apresenta boa organização defensiva e tende a conceder poucas chances ao adversário, principalmente jogando em casa. A equipe costuma controlar bem os espaços e limitar ações ofensivas.

O Juventude, que já enfrenta dificuldades ofensivas em alguns momentos da temporada, pode ter ainda mais problemas fora de casa. Em um cenário de domínio do mandante e baixa produção do visitante, a tendência é de apenas um lado marcar.