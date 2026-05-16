Palpite Roma x Lazio - Serie A - 17/05/2026

Nosso especialista em apostas prevê uma vitória tranquila da Roma no Derby della Capitale. A equipe irá consolidar a quinta posição e, quem sabe, ultrapassar o Milan na tabela.

Dicas de apostas para Roma x Lazio:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Roma 1x0 Lazio;

Palpite de artilheiros: Roma – Donyell Malen.

A Roma manteve vivo o sonho de garantir uma vaga na próxima Champions League com uma virada heroica na semana passada. Após abrir o placar cedo contra o Parma, os donos da casa se viram perdendo por 2x1 restando apenas três minutos para o fim do tempo regulamentar. Contudo, os Giallorossi assumiram as rédeas do jogo e balançaram as redes duas vezes nos acréscimos para arrancar os três pontos.

O resultado deixou a equipe empatada em pontos com o Milan, alimentando a esperança de ultrapassar os Rossoneri nestas duas rodadas finais. No cenário atual, o time da capital estaria garantido apenas na Europa League. No entanto, nem essa vaga está assegurada, já que o Como vem logo atrás, apenas dois pontos de distância.

Por conta disso, os comandados de Gian Piero Gasperini precisam entrar com tudo para o clássico contra o seu maior rival neste fim de semana. Do outro lado, a Lazio chega frustrada após a derrota na final da Copa da Itália para a Inter de Milão no meio de semana. Os comandados de Maurizio Sarri sofreram derrotas consecutivas para os Nerazzurri em competições diferentes num intervalo de poucos dias.

Foi uma semana dolorosa para a Lazio, que fará de tudo para não sair de campo derrotada no Derby della Capitale. Além do orgulho ferido, os Biancocelesti tentam evitar terminar fora do G8 pela primeira vez desde a temporada 2013/14. Apesar da fase difícil, a Lazio só perdeu partidas consecutivas na Serie A uma única vez nesta temporada, o que sugere que eles não entregarão os pontos sem lutar no domingo.

Escalações esperadas para Roma x Lazio

Escalação esperada do Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, Koné, França, Soulé, Dybala, Malen;

Escalação esperada do Lazio: Motta, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Basic, Patric, Taylor, Isaksen, Zaccagni, Noslin.

Todos os caminhos (e apostas) levam a Roma

Com três vitórias seguidas no campeonato, a Roma chega ao clássico com a confiança lá no alto. Para se ter uma ideia, essa sequência iguala o número de triunfos que a equipe obteve nos nove jogos anteriores. Os anfitriões estão obcecados em terminar entre os quatro primeiros pela primeira vez desde a temporada 2017/18.

Vale destacar que o time de Gasperini está invicto há cinco jogos na liga e ostenta uma invencibilidade de 11 partidas em casa na Serie A. Já a Lazio chega para o confronto pressionada por duas derrotas seguidas somando todas as competições. No campeonato nacional, o retrospecto recente aponta duas derrotas, duas vitórias e um empate.

Os Giallorossi levaram a melhor em três dos últimos quatro confrontos diretos, com um empate completando a conta. Além disso, venceram quatro dos últimos cinco embates em casa. Após bater o rival por 1x0 no primeiro turno, a Roma tem a chance de carimbar a faixa da Lazio com duas vitórias na mesma temporada da liga pela primeira vez desde 2015/16.

Dica de aposta 1 para Roma x Lazio: 1X2: Roma, com odds de 1.52 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Roma x Lazio nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

A defesa da Roma deve segurar o rojão

O histórico recente deste confronto não indica chuva de gols. A média de gols (pró e contra) da Roma em casa nesta Serie A é de 2,28 por jogo, enquanto a da Lazio fora de casa cai para 1,50. Os comandados de Gasperini balançaram as redes em todos os últimos 13 jogos da liga, incluindo as últimas 11 apresentações como mandante.

A Roma também vive um momento iluminado defensivamente. Sofreu apenas 10 gols em casa em toda a temporada — a melhor marca da divisão. Com uma média de apenas 0,86 gols sofridos por jogo no geral, a tendência é que consigam anular o ataque da Lazio no domingo. Reforçando esse palpite, o ataque de Sarri marcou apenas 14 gols em 18 jogos como visitante, uma média magra de 0,78 por partida.

Nos últimos quatro clássicos e nos últimos cinco jogos da Roma em casa, a equipe sofreu apenas um gol em cada uma dessas sequências. Além disso, todos os últimos oito confrontos diretos terminaram com menos de 2,5 gols, roteiro que deve se repetir agora.

Dica de aposta 2 para Roma x Lazio: Mais/Menos: menos de 2,5 gols, com odds de 1.91 na Betano.

Malen está imparável desde que chegou à capital

Desde que chegou por empréstimo vindo do Aston Villa, Donyell Malen encaixou como uma luva no esquema da Roma. O atacante holandês já anotou 16 gols em apenas 13 jogos na liga, o que representa uma média impressionante de 1,23 gols por partida na Serie A. Seus tentos correspondem a 24% de todos os gols da Roma na competição.

Ele se tornou peça fundamental do elenco e será o fiel da balança neste fim de semana. Malen marcou dois na vitória de virada sobre o Parma, somando agora seis gols nos últimos cinco jogos do campeonato.

Nesse período, ele teve oito participações diretas em gols, somando também duas assistências. Malen será o pesadelo da defesa da Lazio e é o nosso favorito para decidir o clássico e anotar o único gol da partida.