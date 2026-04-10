Palpite Real Madrid x Girona - La Liga - 10/04/2026

Neste duelo no Estádio Santiago Bernabéu, nosso especialista em apostas projeta o retorno do Real Madrid às vitórias diante de um Girona que figura no meio da tabela.

Dicas de apostas para Real Madrid x Girona:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Real Madrid 2-1 Girona;

Palpite de artilheiros: Real Madrid - Vinícius Júnior, Jude Bellingham; Girona - Viktor Tsygankov.

O Real Madrid vem de uma derrota por 2 a 1 para o Bayern de Munique no jogo de ida das quartas de final da Champions League, em pleno Santiago Bernabéu. Duas derrotas consecutivas pelo placar de 2 a 1 ligaram o sinal de alerta em Madri neste momento crítico da temporada.

O desempenho na liga nacional também caiu recentemente. Os comandados de Álvaro Arbeloa perderam três de seus últimos seis compromissos pela La Liga, todos pela diferença mínima. O Real Mallorca foi o último a aplicar um 2 a 1 nos gigantes espanhóis. Agora, o Madrid está sete pontos atrás do Barcelona.

O Girona também não tem sido um modelo de consistência na elite espanhola. Os Blanquivermells contaram com um gol contra de Pau Navarro, do Villarreal, para garantir os três pontos em casa na última rodada. Esse golpe de sorte evitou que a equipe chegasse ao quarto jogo seguido sem vitória em cinco exibições.

Os visitantes ocupam a 12ª posição, oito pontos acima da zona de rebaixamento, faltando oito rodadas. Míchel sabe que cada ponto é fundamental se quiserem terminar na metade superior da tabela.

As duas equipes se enfrentaram na 14ª rodada, no Estádio Montilivi, onde o Girona segurou o Real Madrid em um empate por 1 a 1. O Madrid atravessa uma fase instável, mas ainda deve garantir os três pontos em seus domínios após essa sequência negativa.

Escalações esperadas para Real Madrid x Girona

Escalação esperada do Real Madrid: Lunin, Carreras, Huijsen, Rudiger, Alexander-Arnold, Bellingham, Tchouameni, Camavinga, Guler, Diaz, Mbappe;

Escalação esperada do Girona: Gazzaniga, Martinez, Reis, Blind, Moreno, Tsygankov, Martin, Witsel, Beltran, Ounahi, Vanat.

Gols em doses homeopáticas em Madri

O Real Madrid tem encontrado dificuldades para converter chances nas últimas apresentações, perdendo dois jogos seguidos marcando apenas um gol em cada. Ambas as derrotas recentes tiveram exatamente três gols no total. Além disso, quatro das últimas seis partidas oficiais da equipe terminaram com menos de 3,5 gols.

O mercado de "Menos de 3,5" também foi vencedor em 21 dos 30 jogos da La Liga nesta temporada, a quinta menor marca da divisão.

O Girona apresenta números ligeiramente superiores nesse quesito. Cada um dos seus últimos cinco jogos pela liga teve menos de 3,5 gols, somando um total de 25 das 30 partidas disputadas na elite. É a segunda maior marca da competição, ao lado de Rayo Vallecano e Athletic Bilbao.

Os merengues estarão ansiosos para reencontrar o faro de gol. No entanto, as exibições recentes expuseram vulnerabilidades. O Girona deve ser capaz de limitar os anfitriões a apenas alguns gols, tendo passado dois dos últimos três jogos sem ser vazado.

Dica de aposta 1 para Real Madrid x Girona: Total de gols: menos de 3,5 gols, com odds de 1.80 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Madrid x Girona nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Mais um início lento do Real Madrid

O Real Madrid tem começado suas partidas em marcha lenta nas últimas semanas. Em cada um dos seus últimos três jogos — contra Atlético de Madrid, Real Mallorca e Bayern de Munique — a equipe foi para o intervalo perdendo por 1 a 0. Antes dessa sequência, haviam empatado a etapa inicial contra o Manchester City.

A última vez que o Real Madrid liderou o placar no intervalo foi em meados de março, contra o Elche. Na ocasião, Antonio Rudiger e Fede Valverde marcaram dois gols no finalzinho do primeiro tempo para colocar os Blancos em vantagem.

O Girona também não foi particularmente impressionante no primeiro tempo de seus últimos dois jogos. Precisaram de um gol contra de Navarro, do Villarreal, para sair na frente na etapa inicial da última partida.

Contudo, o Girona é capaz de aprontar surpresas. Azzedine Ounahi abriu o placar aos 45 minutos no confronto do primeiro turno. Não seria nada absurdo vê-los repetindo o feito. Apostar nos visitantes na chance dupla do primeiro tempo oferece um ótimo valor.

Dica de aposta 2 para Real Madrid x Girona: Dupla chance (1º tempo): Girona ou empate, com odds de 2.20 na Betano.

As probabilidades de o Real despachar o resiliente Girona

O Real Madrid pressionou muito contra o Bayern de Munique, mas acabou derrotado por 2 a 1. Foram 20 finalizações, com quase metade no alvo. O gol de honra de Kylian Mbappé foi o único ponto positivo para os 15 vezes campeões europeus.

Na La Liga, o Barcelona é agora o grande favorito ao título. Os donos da casa sentirão a pressão do Bernabéu neste retorno. Os comandados de Arbeloa marcaram em sete jogos seguidos por todas as competições e precisam vencer para manter a caça ao seu maior rival.

O Girona, por sua vez, só passou em branco em duas das suas últimas oito apresentações no campeonato. O time de Míchel precisou do gol contra para bater o Villarreal, mas conseguiu finalizar 10 vezes na partida.

A pressão está toda sobre o Madrid para entregar um resultado positivo. Eles costumam crescer nessas horas. Apostamos nos merengues para superar os Blanquivermells, que devem lutar até o fim em um duelo muito parelho.