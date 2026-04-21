Palpite Real Madrid x Alavés - Campeonato Espanhol - 21/04/2026

Nosso especialista em apostas espera um jogo movimentado, com gols de ambos os lados e Fede Valverde como um dos prováveis nomes a balançar as redes.

Dicas de apostas para Real Madrid x Alavés:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Real Madrid 3x2 Alavés;

Palpite de artilheiros: Real Madrid - Fede Valverde, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior; Alavés - Toni Martínez, Ibrahim Diabaté.

O Real Madrid teve uma atuação de gala contra o Bayern de Munique na semana passada, mas acabou saindo derrotado por 4x3 no final da partida. O resultado marcou o fim da campanha na Champions League ainda nas quartas de final.

Os Los Blancos mantêm chances remotas de conquistar o título da La Liga. Desde a data FIFA, a equipe perdeu por 2x1 para o Mallorca e empatou em 1x1 com o Girona. Esses resultados deixaram o time nove pontos atrás do Barcelona, com apenas sete rodadas para o fim do campeonato.

O Alavés chega para o compromisso de meio de semana na Espanha ocupando uma posição acima e apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento. Isso apesar da série de quatro jogos sem derrota que a equipe ostenta. No último compromisso, empataram um eletrizante clássico basco em 3x3 fora de casa contra a Real Sociedad.

Escalações esperadas para Real Madrid x Alavés

Escalação esperada do Real Madrid: Lunin, Carreras, Rüdiger, Militão, Alexander-Arnold, Güler, Bellingham, Tchouaméni, Valverde, Vinícius, Mbappé;

Escalação esperada do Alavés: Sivera, Parada, Tenaglia, Jonny, Youssef, Blanco, Guridi, Ibáñez, Pérez, Diabaté, Martínez.

As redes devem balançar no Bernabéu

O Alavés sofreu um baque importante no mês passado com a saída de Chacho Coudet, que assumiu o comando do River Plate. O clube, então, recorreu ao experiente Quique Sánchez Flores para liderar a luta contra o rebaixamento.

O novo treinador adotou uma postura mais ofensiva do que a de seu antecessor. Isso contribuiu para que ambas as equipes marcassem gols em todos os cinco jogos do Alavés desde a mudança. Essas partidas tiveram uma média de 4,8 gols, com Los Babazorros balançando as redes nove vezes em três jogos fora de casa sob o comando de Sánchez Flores.

Isso é um bom sinal para as chances deles marcarem no Bernabéu. Os sete últimos jogos do Real Madrid, em todas as competições, tiveram gols das duas equipes. Apostar na repetição desse cenário neste confronto de meio de semana pode ser a escolha inteligente, com uma probabilidade implícita de 54,6%.

Dica de aposta 1 para Real Madrid x Alavés: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.83 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Valverde mantém a boa fase

Um dos pontos mais positivos para o Real Madrid em 2026 tem sido a recuperação de Fede Valverde. O uruguaio teve dificuldades para apresentar seu melhor futebol sob o comando de Xabi Alonso. De volta à função no meio-campo, ele está brilhando sob o comando de Álvaro Arbeloa.

Com oito gols nas últimas nove partidas pelo clube e pela seleção, Valverde está esbanjando confiança. Ele havia marcado apenas duas vezes antes disso na temporada, mas o jogador de 27 anos era frequentemente utilizado na lateral-direita.

Agora que Trent Alexander-Arnold se estabeleceu na posição, Valverde tem liberdade para atuar mais avançado. Ele marcou o único gol do Real Madrid no último jogo do campeonato contra o Girona.

O meio-campista tem uma média de 1,6 finalizações por partida no campeonato espanhol. Ele é um dos melhores quando chuta da entrada da área. Diante da fase atual, Valverde oferece valor enquanto aposta em artilheiro a qualquer momento.

Dica de aposta 2 para Real Madrid x Alavés: Artilheiro a qualquer momento: Fede Valverde, com odds de 4.00 na Betano.

Los Blancos conquistarão a vitória em um jogo movimentado

Agora que o sonho da Champions League acabou, Arbeloa não tem motivos para poupar jogadores. O Real Madrid pode focar totalmente em tentar vencer todos os seus jogos restantes na La Liga. Mesmo que isso não seja o suficiente para ultrapassar o Barça, a equipe entrará em campo com o desejo de terminar a temporada da melhor maneira possível.

Eles jogaram bem em Munique, criando três grandes chances e registrando 2,25 xG. Todas as estrelas do ataque estão disponíveis, com Jude Bellingham e Kylian Mbappé recuperados de lesões recentes. A qualidade individual que o Real Madrid possui deve, no final das contas, ser demais para a defesa do Alavés.

Os visitantes vêm de uma sequência de 13 jogos sem passar em branco (sem sofrer gols). Eles foram vazados duas vezes ou mais em seis dos últimos sete jogos. Cinco dessas partidas tiveram pelo menos três gols no total.

Oito das últimas nove partidas do Real Madrid, em todas as competições, também produziram mais de 2,5 gols. Apostar na repetição desse cenário e na vitória do mandante parece ser o caminho a seguir neste duelo na capital espanhola.