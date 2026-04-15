Palpite Racing x Botafogo - Copa Sul-Americana - 15/04/2026

Confira os palpites Racing x Botafogo para o confronto em Buenos Aires, nesta quarta (15), às 19h, pela Copa Sul-Americana.

Melhores palpites para Racing x Botafogo

Nossa análise: Momento das equipes

Racing e Botafogo se enfrentam no El Cilindro, em Avellaneda, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, em um duelo direto pela liderança do grupo. O time argentino chega embalado após vitória fora de casa, enquanto o Glorioso ainda busca sua primeira vitória após tropeço na estreia.

O Racing venceu o Independiente Petrolero por 3 a 1, na Bolívia, e assumiu a liderança do grupo com três pontos. A equipe mostra força ofensiva e costuma crescer jogando em casa, mesmo que o estádio esteja sem torcida.

O Botafogo empatou por 1 a 1 com o Caracas, no Nilton Santos, em um jogo abaixo do esperado. Além disso, a equipe pode ter desfalques importantes, como Alex Telles e Jhoan Hernández, o que pode impactar o desempenho.

Prováveis escalações de Racing x Botafogo

Racing: Facundo Cambeses, Ezequiel Cannavó, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Agustín García Basso, Santiago Sosa, Santiago Solari, Adrián Fernández, Bruno Zuculini, Baltasar Rodríguez, Maravilla Martínez

Botafogo: Raul, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza, Jhoan Hernández, Cristian Medina, Danilo, Santiago Rodríguez, Álvaro Montoro, Jordan Barrera, Arthur Cabral

Racing pode confirmar favoritismo em casa

O Racing chega em melhor momento e com mais confiança após a vitória na estreia. A equipe mostrou força ofensiva fora de casa e tende a crescer ainda mais atuando no El Cilindro, onde costuma ser mais agressiva e controlar o ritmo da partida.

O Botafogo não teve boa atuação na estreia e ainda pode sofrer com desfalques importantes, o que impacta diretamente o desempenho coletivo. Fora de casa e pressionado, o time brasileiro pode encontrar dificuldades. Com mais consistência e melhor momento, o Racing tem boas chances de vencer.

Palpite 1 para Racing x Botafogo: Racing vence, com odds de 1.91 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Racing x Botafogo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo pode ser mais travado do que parece

Apesar do favoritismo do Racing, a tendência é de um jogo mais controlado. O Botafogo deve adotar postura cautelosa fora de casa, tentando reduzir espaços e evitar sofrer gols cedo, principalmente após o desempenho abaixo na estreia.

O Racing pode ter mais posse, mas sem se lançar de forma desorganizada. Em um confronto de fase de grupos, o controle tático costuma prevalecer. Com menos espaços e maior preocupação defensiva, o cenário favorece um jogo com poucos gols e apenas um dos lados marcando.

Palpite 2 para Racing x Botafogo: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.90 na bet365

Jogo pode ter menor número de cartões

A tendência é de um jogo mais estratégico do que físico. Mesmo sendo um confronto internacional, não se trata de um clássico direto, o que pode reduzir o nível de tensão e entradas mais duras ao longo da partida.

O Racing deve controlar o jogo com posse, enquanto o Botafogo pode adotar postura mais reativa e organizada. Sem um cenário de confronto mais ríspido ou descontrolado, o número de faltas e cartões pode ficar abaixo da linha proposta.