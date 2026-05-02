Palpite PSG x Lorient - Ligue 1 - 02/05/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Lorient dê trabalho ao Paris Saint-Germain de Luis Enrique na antecipação do jogo da semifinal da Champions League dos donos da casa.

Dicas de apostas para PSG x Lorient:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: PSG 1x1 Lorient;

Palpite de artilheiros: PSG – Kang-in Lee; Lorient – Pablo Pagis.

O Paris Saint-Germain estabeleceu uma vantagem confortável de seis pontos no topo da Ligue 1, faltando quatro jogos para o fim. Eles jogaram uma partida a menos que o Lorient, que ocupa a nona posição e não tem mais chances de conquistar uma vaga em competições europeias.

Contra o Lorient, o Paris Saint-Germain se prepara para o maior confronto de sua temporada. Trata-se da decisão da semifinal da Champions League contra o Bayern de Munique. Espera-se que Luis Enrique escale uma equipe titular com bastante rodízio no Parc des Princes.

Vitórias consecutivas por 3x0 contra Angers e Nantes, combinadas com o tropeço do Lens, colocaram o Paris Saint-Germain em uma posição dominante. No entanto, os donos da casa estão vulneráveis a derrotas inesperadas. Tanto Monaco quanto Lyon garantiram vitórias em Paris nas suas últimas quatro partidas como mandantes na liga.

O Lorient teve um segundo turno de temporada decepcionante. Eles venceram apenas três vezes nos seus últimos 10 jogos da liga. Também foram eliminados das quartas de final da Copa da França pelo Nice, que acabou sendo finalista.

Os vencedores da Ligue 2 de 2024/25 têm pouco pelo que lutar além da honra. Eles evitaram o rebaixamento, e a qualificação europeia está fora de alcance.

Uma equipe parisiense enfraquecida deve sofrer com o calendário apertado contra um time do Lorient que derrotou recentemente o Marseille e quase garantiu uma vitória contra o Strasbourg. Ambas as equipes competirão por pontos máximos até o apito final.

Escalações esperadas para PSG x Lorient

Escalação esperada do PSG: Safanov, Hakimi, Zabaryni, Pacho, Hernandez, Beraldo, Vitinha, Mayulu, Ramos, Lee, Barcola;

Escalação esperada do Lorient: Mvogo, Meite, Faye, Adjei, Kouassi, Cadiou, Abergel, Katseris, Makengo, Dieng, Pagis.

A chance dupla favorece os mandantes

O PSG enfrentou críticas após sua última rotação, quando o Lyon o derrotou por 2x1. No entanto, vitórias sucessivas por 3x0 sobre Angers e Nantes restauraram a crença em mais um título da Ligue 1.

Luis Enrique está pronto para rodar seu elenco mais uma vez. O foco do Paris Saint-Germain está firmemente na Champions League. É improvável que sua vantagem de seis pontos seja ameaçada até que enfrentem o Lens no próximo mês.

O Lorient sofreu dois gols nos acréscimos na derrota por 3x2 para o Strasbourg no Stade du Moustoir. Eles perderam a chance de conquistar vitórias consecutivas após derrotarem o Marseille por 2x0 anteriormente.

O PSG lutou muito para ultrapassar o Lens nesta temporada. Eles devem garantir pelo menos um ponto aqui, mas o Lorient é um adversário difícil. Esperamos que ambas as equipes marquem. No entanto, neste caso, a chance dupla favorece os mandantes.

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Um jogo truncado é o esperado em Paris

O PSG marca gols consistentemente. Os parisienses marcaram em 21 partidas consecutivas na Ligue 1 e na Champions League desde a eliminação por 1x0 na Copa da França para o Paris FC em janeiro.

Cada um dos seus últimos cinco jogos competitivos apresentou menos de 3,5 gols no total. Isso inclui sua vitória nos dois jogos contra o Liverpool e suas últimas três partidas em casa.

Embora 20 dos 30 jogos do PSG na Ligue 1 tenham terminado com menos de 3,5 gols, as estatísticas do Lorient são semelhantes. Les Merlus viram 21 de seus 31 jogos ficarem abaixo desse total. No geral, tanto o PSG quanto o Lorient têm média de 3,1 e 2,9 gols por jogo na liga, respectivamente.

Seis dos últimos sete jogos do Lorient na Ligue 1, e três dos seus últimos cinco confrontos produziram menos de 3,5 gols também. Outro jogo truncado está por vir – talvez uma repetição do empate em 1x1 no Stade du Moustoir no início desta temporada.

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Lee deve liderar o ataque do PSG

Kang-in Lee tem sido usado esporadicamente por Luis Enrique nesta temporada, principalmente como substituto. O sul-coreano tem quatro gols e cinco assistências em 36 partidas competitivas.

Duas dessas participações em gols (um gol, uma assistência) vieram apenas em sua última aparição na Ligue 1. Foi sua primeira participação em gols em 10 partidas. Lee guiou o Paris Saint-Germain a uma vitória por 3x0 no Stade Raymond Kopa contra o Angers.

Ele abriu o placar antes dos 10 minutos, driblando o goleiro antes de finalizar de curta distância. Ele então cobrou um escanteio para Beraldo cabecear e marcar o terceiro gol do Paris Saint-Germain.

O meia de 25 anos deve começar em casa contra uma defesa instável do Lorient. Espera-se que Enrique confie em Lee para liderar o ataque do PSG em uma partida de importância significativa.