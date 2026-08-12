Palpite PSG x Aston Villa - Supercopa da Europa - 12/08/2026

Nosso especialista em apostas espera que o PSG eleve seu nível de jogo neste confronto. Há uma oportunidade real de fazer história caso a equipe consiga erguer a taça.

Dicas de apostas para PSG x Aston Villa:

1X2: PSG, com odds de 1.73 na Novibet ;

Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.79 na Novibet ;

Artilheiro a qualquer momento: Khvicha Kvaratskhelia, com odds de 2.95 na Novibet.

*Novibet: autorizada pela portaria SPA/MF nº 249/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: PSG 2x1 Aston Villa;

Palpite de artilheiros: PSG – Khvicha Kvaratskhelia, Ibrahim Mbaye; Aston Villa – Ollie Watkins.

A curta pré-temporada do Paris Saint-Germain não saiu exatamente como o planejado. Os comandados de Luis Enrique não venceram nenhum dos dois compromissos disputados. Os atuais campeões franceses sofreram um tropeço surpreendente ao perderem por 3x0 para o Mallorca, equipe da Segunda Divisão espanhola.

No sábado, o Manchester United segurou o empate em 1x1, apesar de os parisienses terem saído na frente logo no início. Os atuais campeões da Supercopa da Europa têm a chance de fazer história na Red Bull Arena, em Salzburgo, nesta quarta-feira. Em caso de vitória, eles se tornarão apenas a segunda equipe na era moderna a defender o título de forma consecutiva — feito alcançado somente pelo Real Madrid em 2016 e 2017.

Contudo, o Aston Villa está no caminho. Unai Emery viu algumas de suas principais estrelas deixarem o clube, mas é um treinador consagrado no cenário europeu. O ex-comandante do Arsenal levou o Villa ao título da Europa League na temporada passada, além de ter conquistado a quarta colocação na Premier League.

A pré-temporada também não foi das mais amigáveis para os ingleses, que acumularam três derrotas em cinco jogos. O revés mais recente do Villa foi contra o Bayern de Munique na sexta-feira, mas a equipe espera que o maior ritmo de jogo possa ser um diferencial contra o PSG. Como os dois times estarão desfalcados de peças fundamentais no time titular, a expectativa é de um duelo bastante movimentado.

Escalações esperadas para PSG x Aston Villa

Escalação esperada do PSG: Safonov, Zabarnyi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Fernandez, Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia;

Escalação esperada do Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen, Gomes, Kamara, McGinn, Buendía, Garnacho, Watkins.

Em busca de seu melhor desempenho

O time de Luis Enrique ainda busca o ritmo ideal de jogo e entrará em campo sem vários titulares importantes. No entanto, o PSG é o atual bicampeão europeu e chega faminto para alcançar essa marca histórica na Supercopa da Europa. Os parisienses garantiram uma vitória eletrizante contra o Tottenham no jogo de abertura europeu da temporada passada, e a expectativa é de um enredo semelhante nesta quarta-feira em Salzburgo.

Não se deve dar peso excessivo aos resultados da pré-temporada, até porque a atuação diante do Manchester United foi bem superior à apresentada contra o Mallorca. A tendência é que os franceses deem uma resposta em campo. Mesmo que seja um confronto equilibrado, o PSG entra como favorito para manter o título. Além disso, as três derrotas do Villa nos últimos cinco jogos foram justamente diante de forças consolidadas do futebol europeu.

O clube de Birmingham caiu diante do Porto, do Real Sociedad e do Bayern de Munique, enquanto suas duas únicas vitórias aconteceram contra um combinado de estrelas da Indonésia e o Pathum United, da Tailândia. Enfrentar o PSG deve ter um desfecho parecido com o do duelo contra os alemães. Nos dois únicos confrontos diretos da história entre as equipes, cada uma venceu uma vez, mas os parisienses têm tudo para levar a melhor desta vez e garantir o bicampeonato da Supercopa.

Dica de aposta 1 para PSG x Aston Villa: 1X2: PSG, com odds de 1.73 na Novibet.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto PSG x Aston Villa nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ataques afiados de ambos os lados

Como nenhuma das duas equipes chega no auge da forma física, a tendência é que o jogo ofereça brechas defensivas significativas. O PSG já sofreu quatro gols em seus dois compromissos de pré-temporada. A equipe cedeu um xG (gols esperados) de 1,48 contra o United, além de ter levado sete finalizações no alvo contra apenas três a seu favor.

O Villa deve se animar com esses números, principalmente por estar com maior ritmo de jogo. A boa notícia para os comandados de Emery é que o ataque funcionou em todos os últimos cinco amistosos do clube. A equipe ostenta uma média de dois gols por partida nesse período, razão pela qual é muito provável que consiga furar a defesa parisiense.

Vale destacar também que o mercado de "ambas marcam" bateu nos últimos cinco jogos do Villa. Embora o ataque titular absoluto do PSG não esteja 100% à disposição, o setor ofensivo francês tem qualidade de sobra para vazar a zaga adversária. Além do mais, em apenas dois dos últimos 11 jogos da Supercopa da Europa o placar não teve gols dos dois lados — um forte indício de que a rede deve balançar para ambos.

Dica de aposta 2 para PSG x Aston Villa: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.79 na Novibet.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

A chave para furar a defesa

Com os principais nomes do setor ofensivo de Luis Enrique ainda sem o ritmo ideal e devendo ter minutos reduzidos (se é que vão a campo), a responsabilidade recai sobre um jogador. Khvicha Kvaratskhelia é um dos atacantes mais lisos e talentosos do futebol europeu e cumpriu toda a pré-temporada. O georgiano chega descansado, já que não disputou a Copa do Mundo na América do Norte.

Ele atuou nos dois amistosos preparatórios, mas sua condição física já deve estar bem mais afiada para este confronto. No fim de semana, contra o United, Kvaratskhelia arriscou dois chutes, ambos de fora da área. O PSG precisa fazê-lo entrar mais na área contra o Villa, onde ele é verdadeiramente letal.

Sua velocidade e movimentação o tornam uma ameaça constante, sobretudo diante de uma linha defensiva no estilo da Premier League. Em sua última partida oficial, foi justamente sua jogada individual rápida que cavou o pênalti de empate do PSG contra o Arsenal na final da Champions League. Sendo a principal referência ofensiva em Salzburgo, o georgiano tem tudo para ser a peça decisiva que vai desmantelar a defesa do Villa.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.