Palpite Palmeiras x Grêmio- Campeonato Brasileiro - 02/04/2026

Confira os palpites Palmeiras x Grêmio para o confronto em São Paulo, nesta quinta (2), às 21h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Palmeiras e Grêmio se enfrentam no Allianz Parque em duelo importante na parte de cima da tabela do Brasileirão. O Verdão chega embalado e em grande fase, enquanto o Imortal ainda busca regularidade. O cenário aponta para vantagem dos mandantes.

No último jogo, o Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0 fora de casa e lidera a competição. São seis vitórias, um empate e uma derrota em oito jogos. A equipe vive sequência positiva e mostra consistência em todos os setores.

Já o Grêmio perdeu por 2 a 1 para o Vasco e ocupa a 8ª posição. Em oito jogos, são três vitórias, dois empates e três derrotas. O time oscila e ainda não conseguiu embalar na competição.

Prováveis escalações de Palmeiras x Grêmio

Palmeiras: Carlos Miguel, Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno (Marlon Freitas), Andreas Pereira e Maurício, Felipe Anderson (Arias), Flaco López e Vitor Roque

Grêmio: Weverton, Pavon (ou João Pedro), Balbuena, Viery e Caio Paulista (ou Marlon), Arthur, Nardoni (ou Dodi) e Leo Pérez (ou Cristaldo), Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius

Palmeiras tem tudo para confirmar o favoritismo

O Palmeiras vive um grande momento e chega com confiança elevada após três vitórias consecutivas. A equipe é consistente, organizada e sabe controlar o ritmo dos jogos, principalmente quando atua no Allianz Parque, onde costuma ser dominante.

O Grêmio ainda oscila e tem dificuldades para manter regularidade, especialmente fora de casa. A equipe pode até competir em alguns momentos, mas tende a sofrer com a intensidade do adversário. Com mais estabilidade e força coletiva, o Palmeiras tem cenário favorável para conquistar mais uma vitória.

Palpite 1 para Palmeiras x Grêmio: Palmeiras vence, com odds de 1.50 na bet365

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Jogo pode ser mais controlado e com poucos gols

A tendência é de um confronto com controle maior do Palmeiras. A equipe costuma trabalhar a posse de bola com paciência e não se expõe defensivamente, o que reduz o número de oportunidades claras ao longo da partida.

O Grêmio, fora de casa, deve adotar postura mais cautelosa e tentar equilibrar o jogo. Com menos espaços e ritmo mais controlado, as chances podem ser limitadas. Esse tipo de cenário favorece um placar mais enxuto durante os 90 minutos.

Palpite 2 para Palmeiras x Grêmio: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.98 na bet365

Flaco López pode decidir mais uma vez

O Palmeiras tem boa presença ofensiva e costuma criar oportunidades mesmo em jogos mais fechados. A equipe trabalha bem as jogadas e encontra espaços com paciência, o que favorece seus atacantes ao longo da partida.

Flaco López é uma das principais referências ofensivas e aparece com frequência nas finalizações. Com o Palmeiras tendo mais volume de jogo, a tendência é de mais chances criadas. Em um cenário de domínio, ele tem boas possibilidades de balançar as redes.