Palpite Palmeiras x Athletico-PR- Campeonato Brasileiro - 19/04/2026

Confira os palpites Palmeiras x Athletico-PR para o confronto em São Paulo, neste domingo (19), às 18h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Palmeiras x Athletico-PR

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Nossa análise: Momento das equipes

Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam no Allianz Parque em um duelo importante na parte de cima da tabela do Brasileirão. O Verdão tenta manter a liderança, enquanto o Furacão busca se consolidar no G6.

O cenário aponta para favoritismo do mandante, mas com um jogo competitivo.

O Palmeiras lidera a competição com 26 pontos em 11 jogos, somando oito vitórias, dois empates e uma derrota. Na última rodada, empatou em 0 a 0 com o Corinthians, fora de casa, mesmo com superioridade numérica por boa parte do jogo.

A equipe segue consistente e muito forte atuando no Allianz. Na era Abel Ferreira, enfrentar o Verdão como visitante tem sido um terror para qualquer equipe.

O Athletico-PR é o 6º colocado, com 19 pontos em 11 partidas. São seis vitórias, um empate e quatro derrotas.

O time vem de vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, em casa, e mostra competitividade, principalmente quando consegue explorar espaços.

Prováveis escalações de Palmeiras x Athletico-PR

Palmeiras: Carlos Miguel, Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Khellven, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan Elias, Maurício, Ramón Sosa, Flaco López;

Athletico-PR: Santos, Gilberto Junior, Felipe Aguirre, Arthur Dias, Lucas Esquivel, Luiz Gustavo, Juan Portilla, Julimar, Dudu Kogitzki, Steven Mendoza, Kevin Viveros.

Verdão impõe ritmo e sustenta liderança

O Palmeiras chega com uma das campanhas mais sólidas do campeonato e costuma transformar o Allianz Parque em um ambiente de controle total do jogo. A equipe de Abel Ferreira dita o ritmo, pressiona alto e raramente permite que o adversário se sinta confortável.

O Athletico-PR faz boa campanha, mas fora de casa tende a sofrer mais quando enfrenta equipes com esse nível de intensidade.

Com domínio territorial e maior consistência coletiva, o Palmeiras reúne os elementos necessários para confirmar mais uma vitória.

Palpite 1 para Palmeiras x Athletico-PR: Palmeiras vence, com odds de 1.57 na bet365

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Pressão constante transforma jogo em festival de escanteios

O estilo de jogo do Palmeiras naturalmente empurra o adversário para trás. Com uso frequente das laterais, cruzamentos e finalizações, o volume ofensivo gera muitas situações de bola desviada e bloqueada.

O Athletico-PR, ao se defender, tende a ceder esse tipo de lance com frequência.

Além disso, em transições rápidas, também pode contribuir para o número total. Esse cenário cria um ambiente propício para uma contagem elevada de escanteios.

Palpite 2 para Palmeiras x Athletico-PR: Mais de 10.5 escanteios no jogo, com odds de 1.88 na bet365

Vitor Roque como protagonista ofensivo

Com o Palmeiras pressionando durante grande parte da partida, os atacantes ganham protagonismo dentro da área. A equipe costuma criar diversas oportunidades em jogos no Allianz, principalmente contra adversários que precisam se defender por longos períodos.

Vitor Roque, com movimentação constante e presença forte na área, se encaixa perfeitamente nesse cenário.

Ele tende a aparecer nas principais finalizações e pode aproveitar o volume ofensivo para deixar sua marca.