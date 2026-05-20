Palpite Olimpia x Vasco da Gama: Copa Sul-Americana - 20/05/26

Veja os palpites para a partida entre Olimpia x Vasco da Gama, válida pela Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (20), às 19h.

Melhores palpites para Olimpia x Vasco da Gama

Cruzmaltino empata fora de casa para permanecer no topo.

Nossa análise: Momentos das equipes

A maior surpresa da última rodada no Brasileirão aconteceu em solo gaúcho e não pelo simples fato de o Vasco ter sido superado pelo Internacional — um resultado relativamente normal fora de casa — sim, pela maneira como a equipe carioca foi superada, sofrendo uma derrota por 4-1, a pior da era Renato Portaluppi.

Líder absoluto do Campeonato Paraguaio, o Olimpia já foi matematicamente consagrado campeão do Torneio Apertura com múltiplas rodadas de antecedência e vem de uma vitória em casa por 3-2 contra o Deportivo Recoleta. Hugo Sandoval marcou o gol que garantiu os três pontos nos instantes finais da etapa complementar.

Prováveis escalações de Olimpia e Vasco da Gama

Olimpia: Lentinelly, Cáceres, Vera, Bentaberry, Rodríguez, Alfaro, Lezcano, Delmas, Quintana, Benítez e Alcaraz

Vasco: L. Jardim, Tchê Tchê, Cuesta, Freitas, Avellar, H. Moura, R. Rique, JP, Marino, N. Moreira e Brenner

Equilíbrio entre as principais forças da chave

Apesar de em nenhum momento esconder que a sua prioridade é o Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama acumula bons resultados na Copa Sul-Americana e não à toa ocupa o primeiro lugar da chave vindo de duas vitórias neste torneio, a mais recente delas fora de casa

Entre atuar fora de casa e não mandar a campo a sua força máxima, o Vasco deverá ter bem mais dificuldades do que quando bateu o Olimpia por 3-0 em seus domínios, até considerando que a equipe paraguaia ainda não sabe o que é perder como mandante em 2026.

Palpite 1 Olimpia x Vasco da Gama: (Handicap Asiático) Vasco +1.0, com odds de 1.32 na Novibet

Veja odds para resultado da partida

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Olimpia vem de um festival de cartões

A última atuação do Olimpia na Copa Sul-Americana foi diante do Barracas Central, uma vitória fora de casa por 2-1 em um jogo que terminou com a expulsão de um atleta da equipe mandante nos instantes finais, algo pouco surpreendente para quem acompanhou o jogo de perto. A partida teve um total de nove cartões amarelos, cinco deles para o Olimpia.

O Vasco, que vem de uma derrota no Brasileirão na qual ambas as equipes receberam múltiplos amarelos, também não é estranho a um jogo com algumas advertências. Três jogadores do Gigante da Colina foram amarelados quando receberam o Olimpia no São Januário anteriormente nesta primeira fase.

Palpite 2 Olimpia x Vasco da Gama: Ambas as equipes receber dois ou mais cartões, com odds de 1.41 na Novibet

Alto número de escanteios é esperado

O Vasco da Gama empatou o primeiro jogo da Sul-Americana em 0-0 e, desde então, cada uma das suas partidas no torneio teve no mínimo três gols — a mais recente delas com perigo ofensivo de ambos os lados que resultou em um total de 11 escanteios, cinco para o Audax Italiano e seis para o Vasco.

O compromisso anterior contra o Olimpia também atingiu os dígitos duplos no número de escanteios, com um total de 10 na partida realizada com mando vascaíno.