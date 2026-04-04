Palpite Mallorca x Real Madrid - La Liga - 04/04/2026

Nosso especialista em apostas espera que os visitantes comecem com o pé no acelerador e garantam a vitória, com Vinícius Júnior balançando as redes.

Dicas de apostas para Mallorca x Real Madrid:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Mallorca 1-2 Real Madrid;

Palpite de artilheiros: Mallorca - Pablo Torre; Real Madrid - Vinícius Júnior, Kylian Mbappé.

O Real Madrid viveu duas semanas fantásticas antes da pausa para a Data FIFA. Os Merengues mantiveram vivas as esperanças de título na La Liga com três vitórias consecutivas sobre Celta de Vigo, Elche e Atlético de Madrid. Além disso, o time de Álvaro Arbeloa despachou o Man City com um placar agregado de 5 a 1, avançando na Champions League.

No entanto, eles ainda estão quatro pontos atrás do líder Barcelona na corrida pelo caneco espanhol. Por isso, só a vitória interessa nas Ilhas Baleares neste fim de semana.

O Mallorca mudou recentemente o comando técnico, com Martín Demichelis substituindo Jagoba Arrasate. Sob o comando do argentino, a equipe somou quatro pontos nos primeiros quatro jogos. A vitória por 2 a 1 sobre o Espanyol no mês passado foi um ponto alto, mas, desde então, o time tropeçou e perdeu por 2 a 1 para o Elche, que também briga na parte de baixo da tabela.

Escalações esperadas para Mallorca x Real Madrid

Escalação esperada do Mallorca: Román, Mojica, Valjent, Raíllo, Maffeo, Mascarell, Costa, Joseph, Torre, Virgili, Muriqi;

Escalação esperada do Real Madrid: Lunin, Carreras, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold, Tchouaméni, Pitarch, Güler, Bellingham, Vinícius, Mbappé.

O Real Madrid começará voando em Palma

O Mallorca tem falhado sistematicamente em entrar no jogo durante a primeira etapa nesta temporada. A equipe marcou apenas 35% dos seus gols na liga antes do intervalo. Por outro lado, sofreu 57% do total de seus gols nos primeiros 45 minutos.

Essa tendência é ainda mais gritante em casa. O saldo de gols do time no primeiro tempo diante de sua torcida é de -7. Curiosamente, o saldo na etapa final em Palma sobe para impressionantes +10.

O Real Madrid chega embalado por cinco vitórias seguidas em todas as competições. Arbeloa também conta com o retorno de peças fundamentais como Kylian Mbappé e Jude Bellingham, recuperados de lesões recentes. Dado o retrospecto melancólico do Mallorca antes do intervalo, apostar que os Merengues estarão na frente ao fim do primeiro tempo parece uma opção de muito valor.

Dica de aposta 1 para Mallorca x Real Madrid: 1º tempo: Real Madrid, com odds de 2.05 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

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A todo pano, Vini Jr. está pronto para arrebentar de novo

Fede Valverde e Vinícius Júnior foram os jogadores que mais cresceram desde a chegada de Arbeloa em janeiro. O uruguaio está suspenso para este jogo, mas o brasileiro deve ser titular, mesmo tendo retornado de uma viagem à Flórida no meio da semana.

Aos 25 anos, o camisa 7 reencontrou seu potenciall após a mudança no banco de reservas. Ele balançou as redes 11 vezes em 17 partidas desde a saída de Xabi Alonso, com quem tinha uma relação estremecida. Isso inclui dois gols marcados em cada uma de suas últimas duas apresentações, contra Man City e Atlético de Madrid.

Com Mbappé possivelmente sem condições de atuar os 90 minutos completos, a responsabilidade de liderar o ataque recairá sobre Vinícius. Ele tentou cinco finalizações, sendo quatro no alvo, no último Derby de Madrid. Apostar que o atacante deixará o seu novamente é a jogada mestre para este sábado.

Dica de aposta 2 para Mallorca x Real Madrid: Artilheiro a qualquer momento: Vinícius Júnior, com odds de 2.60 na Betano.

Uma zebra vai aprontar e balançar as redes

O Mallorca costumava ser sólido defensivamente em temporadas passadas, mas a história mudou nesta campanha. O time sofre, em média, 1,62 gols por jogo na La Liga — a quarta pior marca do campeonato. Seu xGA (gols esperados contra) de 49,4 também coloca a equipe entre as três piores defesas da liga.

Isso sugere que os atacantes do Real Madrid têm tudo para se esbaldar. No entanto, o setor ofensivo do Mallorca apresentou melhoras desde a chegada de Demichelis.

A principal mudança foi o retorno do reforço de verão Pablo Torre ao time titular, atuando como o "camisa 10" clássico. O ex-meia do Barcelona respondeu à altura, marcando em dois jogos seguidos. Ele será o principal garçom de Vedat Muriqi, vice-artilheiro da La Liga com 18 gols (apenas cinco atrás de Mbappé).

O mercado de "Ambas as equipes marcam" parece atraente, com uma probabilidade implícita de 57,1%. Essa aposta bateu em cada um dos últimos três jogos do Mallorca no campeonato, assim como em todos os últimos três compromissos do Real Madrid.