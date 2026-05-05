Confira os palpites Juventud-URU x Atlético-MG para o confronto em Montevidéu, nesta terça-feira (5), às 19h, pela Copa Sul-Americana.

Melhores palpites para Juventud-URU x Atlético-MG

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Nossa análise: Momento das equipes

Juventud e Atlético-MG entram em campo pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana em um confronto direto que pode definir o futuro das equipes na competição.

O time uruguaio tenta se manter na zona de classificação, enquanto o Galo joga pressionado e precisa reagir. O cenário aponta para um jogo equilibrado, com tensão e poucos espaços.

O Juventud ocupa a 2ª posição, com quatro pontos em três jogos, somando uma vitória, um empate e uma derrota.

A equipe vem de vitória expressiva por 4 a 0 sobre o Puerto Cabello, mas seus números na temporada ainda são irregulares, com cinco vitórias, seis empates e 11 derrotas em 22 jogos. Em casa, porém, costuma competir bem.

O Atlético-MG vive momento delicado. Em 28 jogos no ano, soma nove vitórias, nove empates e 10 derrotas.

Na Sul-Americana, tem uma vitória e duas derrotas, incluindo o tropeço recente contra o Cienciano. A equipe ocupa a 3ª posição e chega pressionada por resultado.

Prováveis escalações de Juventud-URU x Atlético-MG

Juventud: Sebastián Sosa, David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Más, Renzo Rabino, Leonel Roldán, Emanuel Cecchini, Ramiro Peralta, Pablo Lago, Fernando Mimbacas, Alejo Cruz;

Atlético-MG: Éverson, Angelo Preciado, Iván Román, Júnior Alonso, Kauã Pascini, Igor Gomes, Tomás Pérez, Alexsander, Gustavo Scarpa, Reinier, Dudu.

Equilíbrio e pressão tornam empate cenário possível

O confronto reúne dois times que não vivem grande estabilidade, o que tende a deixar o jogo mais travado.

O Juventud deve aproveitar o fator casa para equilibrar as ações, enquanto o Atlético-MG entra pressionado, mas sem poder se expor excessivamente.

O Galo precisa vencer, mas a fase irregular pode impactar na confiança ao longo da partida.

Em um cenário de tensão, poucas brechas e muito estudo, o empate surge como resultado bastante plausível.

Palpite 1 para Juventud x Atlético-MG: Empate, com odds de 3.30 na KTO

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Jogo estratégico aponta para poucos gols

A tendência é de uma partida mais controlada, principalmente pelo peso do confronto na tabela.

O Juventud deve adotar postura organizada, enquanto o Atlético-MG precisa pontuar e pode priorizar equilíbrio defensivo.

Com menor volume de chances claras e um jogo mais físico no meio-campo, o número de gols tende a ser reduzido.

Esse tipo de dinâmica favorece um placar mais enxuto.

Palpite 2 para Juventud x Atlético-MG: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.95 na KTO

Momentos de abertura podem gerar gols dos dois lados

Mesmo com tendência de jogo mais travado, a necessidade de resultado do Atlético-MG pode gerar momentos de maior abertura, principalmente no segundo tempo.

Isso pode criar oportunidades para os dois lados.

O Juventud, jogando em casa, deve conseguir suas chances, enquanto o Galo tem qualidade individual para aproveitar espaços.

Com esse cenário, a tendência é de gols para ambas as equipes ao longo da partida.