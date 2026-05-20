Palpite Grêmio x Palestino - Copa Sul-Americana - 20/05/26

Veja os palpites para a partida entre Grêmio x Palestino, válida pela Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (20), às 21h.

Melhores palpites para Grêmio x Palestino

Nossa análise: Momentos das equipes

O momento do Grêmio não é dos melhores, sem vencer há três rodadas e, pelo lado positivo, o clube gaúcho está apenas três pontos atrás do nono colocado, mas, ao mesmo tempo, só está fora da zona de rebaixamento pelos critérios de desempate. Frequentando uma região bem apertada da tabela, o Grêmio vem de um empate fora de casa contra o Bahia por 1-1, no qual pouco produziu ofensivamente..

Apenas o nono colocado do seu campeonato nacional, o Palestino acaba de ganhar um pouco de confiança ao golear o frágil Deportivo de la Serena por 5-1, resultado particularmente significativo para um time que não marcava mais de um gol na mesma partida desde o início de março. O Palestino é o lanterna de sua chave na Sul-Americana com dois pontos em quatro jogos.

Prováveis escalações de Grêmio e Palestino

Grêmio: Weverton, L. Eduardo, W. Leonardo, Viery, M. Rochar, Noriega, Peerez, P. Gabriel, Enamorado, Willian e C. Vinícius

Palestino: Perez, Garguez, Espinoza, Roco, León, Meza, Carrasco, Montes, Gallegos, Munder e Da Silva

Grêmio pode garantir vaga antecipada na próxima fase

Embora entre em campo precisando de apenas um ponto para se colocar na próxima fase da Copa Sul-Americana, o Tricolor Gaúcho jogará para frente em busca da vitória, atuando em casa e podendo levar a definição do líder da chave para a última rodada quando receber o Torque.

Os tropeços recentes do Bahia devem ser relevados em comparação com o nível do adversário do Grêmio nesta quarta (20), já que a equipe gaúcha sofreu diante de times que brigam na parte de cima da tabela, caso do Bahia e principalmente do Flamengo, atual vice-líder.

Palpite 1 Grêmio x Palestino: Vitória do Grêmio, com odds de 1.41 na Novibet

Veja odds para resultado da partida

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Palestino enfrenta defesa que vem bem na Sul-Americana

Embora não possa alcançar a liderança nesta rodada mesmo em caso de vitória, o Grêmio possui excelentes números defensivos na competição, tendo sido vazado apenas uma vez em quatro compromissos, sendo que só um deles foi realizado em casa.

O retrospecto do Palestino tanto no seu próprio campeonato nacional quanto na Sul-Americana indica que os cinco gols na última aparição representam muito mais um ponto fora da curva do que qualquer outra coisa, já que vinha sem marcar há três jogos antes daquela partida..

Palpite 2 Grêmio x Palestino: Palestino não marcar, com odds de 1.91 na Novibet

Palestino teve expulsão no último duelo com o Grêmio

Essas equipes se enfrentaram recentemente em um empate sem gols no Chile, que foi marcado por ter mais cartões do que finalizações no alvo, e a equipe dona da casa terminou o jogo com três amarelos e um vermelho.

O alto número de cartões para o time chileno não foi uma exclusividade daquela partida, tendo recebido outros quatro em seu compromisso mais recente nesta competição.