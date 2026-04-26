Confira os palpites Fluminense x Chapecoense para o confronto no Rio de Janeiro, neste domingo (26), às 20h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Fluminense x Chapecoense

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Nossa análise: Momento das equipes

Fluminense e Chapecoense se enfrentam no Maracanã no encerramento da rodada do Brasileirão, em um duelo que coloca frente a frente um time em alta e outro em crise.

O Tricolor briga na parte de cima da tabela, enquanto a equipe catarinense luta para sair da zona de perigo. O cenário aponta para domínio claro dos mandantes.

O Fluminense ocupa a 3ª posição, com sete vitórias, dois empates e três derrotas em 12 jogos. A equipe vem de vitória de virada por 3 a 2 sobre o Santos, fora de casa, mostrando força ofensiva e capacidade de reação. Jogando no Maracanã, tende a controlar completamente o jogo.

A Chapecoense vive momento oposto. Em 11 jogos, soma apenas uma vitória, além de cinco empates e cinco derrotas.

A equipe vem de derrota pesada por 4 a 1 para o Botafogo e apresenta dificuldades tanto defensivas quanto ofensivas ao longo da competição.

Prováveis escalações de Fluminense x Chapecoense

Fluminense: Fábio, Guga, Juan Freytes, Jemmes, Guilherme Arana, Hércules, Facundo Bernal, Alisson, Jefferson Savarino, Kevin Serna, Rodrigo Castillo;

Chapecoense: Anderson, Rafael Thyere, Victor Caetano, Eduardo Doma, Marcos Vinícius, Higor Meritão, Camilo Reijers, Bruno Pacheco, Jean Carlos, Maurício Garcez, Marcinho.

Fluminense controla o jogo e confirma favoritismo

O Fluminense deve assumir o controle desde os primeiros minutos, com posse de bola, movimentação e pressão constante no campo ofensivo. A equipe tem conseguido transformar esse domínio em resultados, principalmente contra adversários de menor nível técnico.

A Chapecoense, além da má fase, tende a adotar postura defensiva, tentando evitar um placar mais elástico.

No entanto, a dificuldade em sustentar o ritmo diante de um adversário superior pode pesar ao longo da partida. O cenário favorece uma vitória tranquila do Tricolor.

Palpite 1 para Fluminense x Chapecoense: Fluminense vence, com odds de 1.30 na Betano

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Controle do ritmo mantém placar dentro da linha

Mesmo com superioridade, o Fluminense costuma administrar o ritmo após abrir vantagem. A equipe não precisa acelerar o jogo durante todo o tempo, priorizando controle e organização, principalmente em casa.

A Chapecoense deve se fechar e reduzir espaços, o que naturalmente diminui o número de oportunidades claras.

Com esse tipo de dinâmica, o jogo tende a ficar dentro de uma margem de gols mais controlada.

Palpite 2 para Fluminense x Chapecoense: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.15 na Betano

Sistema defensivo limita chances do visitante

O Fluminense deve dominar a posse e reduzir significativamente as ações ofensivas da Chapecoense. A equipe costuma controlar bem os espaços e impedir que o adversário consiga criar com frequência.

A Chapecoense, que já apresenta dificuldades ofensivas, pode encontrar ainda mais problemas diante de um adversário organizado e dominante.

Com poucas oportunidades ao longo do jogo, a tendência é de apenas um lado balançar as redes.