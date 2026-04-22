Confira os palpites Flamengo x Vitória para o confronto no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (22), às 21h30, pela Copa do Brasil.

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Nossa análise: Momento das equipes

Flamengo e Vitória se enfrentam no Maracanã pela 5ª fase da Copa do Brasil, em um duelo que marca a estreia das duas equipes na competição. O Rubro-Negro chega mais consolidado após mudanças recentes, enquanto o time baiano tenta manter sua competitividade mesmo com oscilações. O cenário aponta para domínio do mandante.

O Flamengo vive momento de reconstrução, mas já apresenta evolução sob o comando de Leonardo Jardim. A equipe soma 26 jogos na temporada, com 14 vitórias, quatro empates e oito derrotas, além de ocupar a vice-liderança do Brasileirão. Jogando no Maracanã, tende a assumir o controle e pressionar desde o início.

O Vitória também soma 26 partidas no ano, com 11 vitórias, oito empates e sete derrotas. A equipe ocupa a 11ª posição no Brasileirão e, mesmo com irregularidade, tem conseguido bons resultados. Fora de casa, porém, tende a ter mais dificuldades diante de equipes dominantes.

Prováveis escalações de Flamengo x Vitória

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Vitão), Alex Sandro, Evertton Araújo, Paquetá, Arrascaeta, Plata (Luiz Araújo), Lino e Pedro

Vitória: Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Cacá (Edenílson), Luan Cândido e Ramon, Caíque Gonçalves, Gabriel Baralhas e Martínez, Matheuzinho, Erick e Renato Kayzer

Flamengo dita o ritmo e constrói vantagem cedo

O Flamengo deve assumir o controle da partida desde os primeiros minutos, utilizando posse de bola, intensidade e presença ofensiva constante. A equipe tem mostrado evolução no modelo de jogo e tende a pressionar o adversário de forma contínua.

O Vitória pode até competir em alguns momentos, mas deve ter dificuldades para sustentar o ritmo imposto. Com maior qualidade e volume de jogo, o Flamengo reúne cenário favorável para vencer já nos dois tempos.

Palpite 1 para Flamengo x Vitória: Flamengo vence ambos os tempos, com odds de 2.40 na bet365

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Pedro segue como principal referência ofensiva

Com o Flamengo criando volume ofensivo ao longo da partida, os atacantes ganham protagonismo dentro da área. A equipe tende a gerar diversas oportunidades, principalmente em jogos no Maracanã.

Pedro é a principal referência do setor ofensivo e costuma aparecer bem em jogos desse tipo. Com boa presença de área e participação constante nas finalizações, ele deve ter boas chances de marcar ao longo do confronto.

Palpite 2 para Flamengo x Vitória: Pedro marca a qualquer momento, com odds de 1.55 na bet365

Controle do jogo limita ações do Vitória

O Flamengo tende a dominar não apenas o ataque, mas também o ritmo defensivo da partida, reduzindo as ações do adversário. Com mais posse e presença ofensiva, a equipe limita as oportunidades do rival.

O Vitória, apesar de competitivo, pode ter dificuldades para criar fora de casa diante de um adversário superior. Com poucas chances claras ao longo do jogo, o cenário favorece apenas um lado balançando as redes.