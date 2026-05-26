Palpite Flamengo x Cusco - Copa Libertadores

Intro: Veja os palpites para a partida entre Flamengo x Cusco, válida pela Copa Libertadores, nesta terça-feira (26), às 21h30.

Melhores palpites para Flamengo x Cusco

Nossa análise: Momentos das equipes

A maneira como o Flamengo começou bem o que viria a ser uma derrota por 3-0 para o Palmeiras só torna ainda mais frustrante a expulsão de Jorge Carrascal, terceira do meia-atacante colombiano na temporada. Agora mais distante da liderança do Brasileirão, o Flamengo foca na Libertadores, brigando exclusivamente pela melhor campanha geral, já tendo garantido a liderança da chave de maneira antecipada..

Nem mesmo uma vaguinha na Copa Sul-Americana como terceiro colocado está em jogo para o Cusco, cuja última colocação do grupo está matematicamente assegurada. A equipe peruana vem de uma vitória por 1-0 no Campeonato Nacional, sexta colocada na competição apesar de ter um saldo de gols negativo (-4)..

Prováveis escalações de Flamengo e Cusco

Flamengo: Rossi, Emerson, Danilo, L. Pereira, A. Lucas, Jorginho, Saúl, L. Araújo, Carrascal, B. Henrique e Plata

Cusco: Díaz, Ruidiaz, Choi, Ampuero, Zevallos, Valenzuela, Herrera, Soto, Colman, Tevez e Silva

Talvez o duelo de maior disparidade técnica da Libertadores

Atuar com um a menos pela maior parte do jogo não justifica a maneira como o Flamengo se mostrou vulnerável diante do Palmeiras a ponto de perder por 3-0 e poder ter sofrido mais na reta final. Ao mesmo tempo, não há como ignorar o quão imponente foi o início do Fla diante do líder do Brasileirão antes de perder totalmente o controle da partida.

Se há um adversário na chave para o Flamengo traduzir esse domínio rápido em gols e, eventualmente, vencer até por um placar elástico, essa equipe é o Cusco, que só somou um dos primeiros 15 pontos disputados na competição.

Palpite 1 Flamengo x Cusco: (Intervalo/Final do jogo) Flamengo, com odds de 1.48 na Novibet

Veja odds para resultado da partida

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Fla sofreu dois gols em cinco jogos

Tendo vencido o Cusco fora de casa por 2-0 lá no início da Libertadores, o Fla tem excelentes números defensivos dentro de sua chave, dono da segunda melhor defesa da competição, só atrás do Rosario Central que ainda não foi vazado em cinco partidas.

Se nem mesmo no Campeonato Peruano o Cusco consegue produzir números empolgantes, possuindo uma média ligeiramente superior a um gol por partida, o desafio será ainda maior enfrentando uma equipe do nível do Flamengo

Palpite 2 Flamengo x Cusco: Cusco não marcar, com odds de 1.62 na Novibet

Perigo na bola aérea

Considerando que três dos 11 gols do Flamengo vieram por conta da vitória de W.O. diante do Independiente Medellín em jogo que acabou tendo de ser interrompido por problemas com a torcida colombiana, a equipe carioca tem uma porcentagem alta dos seus gols marcados de cabeça.

Três dos oito tentos do Flamengo na Copa Libertadores foram marcados de cabeça, a mesma marca que a equipe rubro-negra possui no Campeonato Brasileiro em uma amostra bem maior.