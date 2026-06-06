Palpite EUA x Alemanha - Amistoso Internacional - 06/06/2026

Die Mannschaft chega como favorita para este confronto, e por um bom motivo. A expectativa é que garantam a vitória em Illinois.

Dicas de apostas para EUA x Alemanha:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar exato - EUA 1-2 Alemanha;

Palpite de artilheiros - EUA - Christian Pulisic; Alemanha - Florian Wirtz, Nick Woltemade.

Mauricio Pochettino tem um último desafio para alinhar sua abordagem tática antes de os Estados Unidos enfrentarem o Paraguai na estreia da Copa do Mundo. A vitória por 3-2 contra o Senegal na semana passada deu uma injeção de ânimo no elenco, mas o sistema defensivo segue exposto. O USMNT sofreu nada menos que 10 gols somando as suas três exibições anteriores.

A Alemanha, por sua vez, vive grande fase antes do início do torneio deste verão. Os alemães venceram todos os três jogos que disputaram em 2026, balançando as redes 10 vezes, além de terem garantido o clean sheet contra a Finlândia há poucos dias. Com isso, os comandados de Julian Nagelsmann entram com status de francos favoritos para este amistoso no Soldier Field, em Chicago.

Escalações esperadas para EUA x Alemanha

Escalação esperada dos EUA: Turner, Freeman, Ream, McKenzie, Dest, Adams, Berhalter, Robinson, Reyna, Pulisic, Balogun

Escalação esperada da Alemanha: Neuer, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown, Goretzka, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz, Woltemade

Qualidade técnica da Alemanha deve prevalecer

A estreia dos Estados Unidos diante do Paraguai está a pouco mais de uma semana de distância, e a seleção quer iniciar a Copa com o pé direito. Bater a Alemanha não vai carimbar o destino do país no torneio, mas se apresenta como o teste de fogo ideal. Uma boa atuação em Illinois pode virar a chave e dar muita moral para Pochettino e seus atletas.

No momento, os EUA não têm novas preocupações com lesões, e Pochettino quer manter o grupo 100% fisicamente antes do início do Mundial. Pelo lado dos visitantes, a Alemanha pode promover o retorno de Manuel Neuer aos titulares, enquanto Deniz Undav deve ser poupado apenas por precaução. Será fascinante observar quais serão os onze iniciais escolhidos por Nagelsmann.

Independentemente dos nomes que entrarem em campo, a expectativa é que a seleção alemã seja forte demais para os donos da casa em Chicago. Uma vitória visitante surge com enorme probabilidade.

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Veja as odds para Resultado da Partida

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Rede balançando dos dois lados

Os Estados Unidos vêm batendo cabeça no setor defensivo, mas o poder de fogo no ataque não deixou a desejar nos compromissos recentes. Eles podem até ter sofrido 10 gols em três jogos em 2026, mas também balançaram as redes cinco vezes. Em seis das suas últimas sete partidas, o mercado de Ambos Marcam foi correspondido.

A Alemanha também não exibe uma consistência defensiva perfeita. Gana e Suíça conseguiram vazar os alemães em março, o que dará aos mandantes motivos de sobra para acreditar no ataque. Além disso, os dois encontros mais recentes entre as duas nações terminaram com Ambos Marcam e Mais de 2.5 gols no placar.

Embora a tendência seja de a seleção europeia sacramentar a vitória no fim das contas, os donos da casa devem incomodar bastante no ataque. Tudo indica que será um jogo lá e cá no reencontro dessas duas equipes tradicionais.

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Woltemade busca gol para inflar a confiança

Como ainda há muitas dúvidas sobre as armações táticas que os treinadores vão mandar a campo,cravar um artilheiro específico se torna uma tarefa ingrata. Undav vive uma fase espetacular, mas pode não ser arriscado, enquanto Kai Havertz tem chances de ganhar um descanso após a temporada intensa pelo Arsenal. Por isso, nossa ficha vai para Nick Woltemade, que se beneficiaria muito de um gol para recuperar a confiança após uma jornada doméstica desgastante.

Christian Pulisic desponta como a escolha óbvia do lado americano, mas Folarin Balogun também surge como uma alternativa interessante. Vale lembrar que cinco jogadores diferentes anotaram os últimos cinco gols dos EUA, o que prova que a equipe não depende exclusivamente de uma única peça para balançar as redes.

Já a Alemanha sobra quando o assunto é talento ofensivo. Florian Wirtz vem mostrando muita personalidade com a camisa da seleção, enquanto Jamal Musiala reencontrou o caminho dos gols recentemente. Resta saber quem Nagelsmann escolherá para comandar o ataque, mas Woltemade entrará faminto para deixar sua marca.