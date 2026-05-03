Palpite Espanyol x Real Madrid - La Liga - 03/05/2026

Nosso especialista em apostas espera que Vinícius Júnior balance as redes em uma partida com gols de ambos os lados após o intervalo.

Dicas de apostas para Espanyol x Real Madrid:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Espanyol 1x2 Real Madrid;

Palpite de artilheiros: Espanyol – Kike García; Real Madrid – Vinícius Júnior, Fede Valverde.

O Espanyol chegou a sonhar com uma vaga em competições europeias no início da temporada, mas a equipe ainda não sabe o que é vencer em 2026. Essa draga empurrou os catalães para a briga contra o rebaixamento, e os atuais 39 pontos na tabela dificilmente serão suficientes para garantir a permanência. Em seu último compromisso, na segunda-feira, não passaram de um 0x0 em casa contra o desesperado Levante.

Já as chances remotas de título do Real Madrid praticamente viraram fumaça ao sofrerem o gol de empate aos 49 minutos do segundo tempo contra o Real Betis na última rodada. A fase não é boa: os Merengues somam apenas uma vitória nos últimos seis jogos oficiais. Além disso, a eliminação na Champions League para o Bayern de Munique, com um 6x4 no agregado, encerrou a trajetória europeia do clube há duas semanas.

Escalações esperadas para Espanyol x Real Madrid

Escalação esperada do Espanyol: Dmitrovic, Romero, Cabrera, Calero, El Hilali, González de Zárate, Expósito, Roca, Terrats, Dolan, Kike;

Escalação esperada do Real Madrid: Lunin, Carreras, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold, Bellingham, Tchouaméni, Valverde, Brahim, Vinícius, Gonzalo.

O ano de pesadelos do Espanyol deve continuar

Nenhuma das equipes entra em campo ostentando uma grande fase. O Espanyol deve entrar com a faca entre os dentes devido à necessidade de sobrevivência na elite. No entanto, é difícil botar fé no time de Manolo González dado o histórico pavoroso em 2026.

Os "Pericos" somaram apenas seis pontos em 16 partidas desde a virada do ano — de longe a pior campanha da La Liga nesse período. Tanto individual quanto coletivamente, o nível técnico despencou após o bom início de campeonato.

Desde fevereiro, enfrentaram times do G4 em três oportunidades. Perderam todas, sofrendo quatro gols em cada um dos duelos contra Barcelona, Atlético de Madrid e Villarreal.

O Real Madrid saiu de campo na última rodada sentindo que a arbitragem prejudicou o resultado contra o Betis. Os Blancos tiveram mais de uma semana de descanso antes deste confronto. Caso consigam igualar a intensidade de um adversário que luta para não cair, a vitória dos visitantes é, com folga, o desfecho mais provável.

Dica de aposta 1 para Espanyol x Real Madrid: 1X2: Real Madrid, com odds de 1.77 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Espanyol x Real Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Vinícius assumirá o protagonismo na ausência de Mbappé

Kylian Mbappé sofreu uma nova lesão e está fora deste jogo. Prestes a completar dois anos de Real Madrid, ainda existem dúvidas sobre a estrutura tática da equipe com o astro francês em campo. Nomes como Vinícius Júnior e Jude Bellingham costumam parecer muito mais perigosos quando ele não joga.

Sem o seu camisa 9, o Real Madrid apresenta uma média de 2,80 gols por partida na La Liga, contra 1,93 quando ele está presente.

Vini Jr. anotou quatro gols nos seis jogos em que Mbappé não foi titular. Além disso, o brasileiro deve assumir a responsabilidade das cobranças de pênalti. Vindo de gols em partidas consecutivas, o Malvadezo oferece ótimo valor para balançar as redes no RCDE Stadium.

Dica de aposta 2 para Espanyol x Real Madrid: Artilheiro a qualquer momento: Vinícius Júnior, com odds de 2.10 na Betano.

O segundo tempo promete redes balançando

Existem tendências claras em ambas as equipes que indicam gols na etapa final. Na La Liga, 57% dos gols do Real Madrid foram marcados após o intervalo. Por outro lado, 65% dos gols que o time sofreu também ocorreram no segundo tempo.

Nesta temporada, o Espanyol marcou mais que o dobro de gols na segunda etapa em comparação com a primeira. A média dos catalães antes do intervalo é de apenas 0,36 gols. Além disso, o setor defensivo do time da casa costuma ceder com mais frequência no período final.

Cada um dos últimos nove jogos do Real Madrid terminou com "Ambas Marcam". Há brechas defensivas evidentes que o time da casa tentará explorar. No entanto, a equipe de Manolo vem sofrendo, em média, 2,00 gols por jogo desde o início do ano.

No geral, apostar que ambos os times marcam no segundo tempo tem muito valor, com uma probabilidade implícita de 38,2%.