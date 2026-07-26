Palpite Cruzeiro x Botafogo - Campeonato Brasileiro

Veja os palpites para a partida entre Cruzeiro x Botafogo, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (26), às 16h.

Melhores palpites para Cruzeiro x Botafogo

Nossa análise: Momentos das equipes

Aproveitando os vários problemas atuais do Internacional, o Cruzeiro foi ao Beira-Rio e voltou para casa com três pontos na mala, batendo o Colorado por 2 a 1. Com esse resultado, a Raposa pegou o elevador na tabela graças ao tropeço de vários competidores diretos, incluindo o próprio Botafogo.

Repetindo o resultado dos dois duelos contra o Vitória na temporada passada, o Botafogo novamente ficou no empate sem gols diante da equipe rubro-negra — o resultado é particularmente decepcionante devido ao volume de chances superior do Fogão, que dominou as ações neste jogo sem gols.

Prováveis escalações de Cruzeiro e Botafogo

Cruzeiro: Otávio, Fagner, F. Bruno, J. Jesus, G. Rojas, M. Henrique, L. Silva, Wanderson, Sinisterra, B. Rodrigues e K. Jorge

Botafogo: Warleson, Vitinho, G. Pereira, Marçal, A. Telles, Huguinho, Danilo, Villalba, Montoro, Martins e A. Cabral

Desfalques importantíssimos para a Raposa

O torcedor botafoguense, mais do que qualquer outro no futebol brasileiro, sabe da capacidade de Artur Jorge de entregar resultados sem um período de adaptação particularmente longo. Diante de sua ex-equipe, o treinador português tem um desafio e tanto sem contar com dois dos seus principais jogadores: Gérson e Matheus Pereira.

Não é nenhum exagero afirmar que o Cruzeiro terá sua vida dificultada diante de um adversário competente ao não poder contar com meio-campistas da qualidade desses dois, enquanto o Botafogo deverá ter Danilo novamente como titular, reforçando o seu setor central.

Palpite 1 Cruzeiro x Botafogo: (Handicap) Botafogo 1, com odds de 1.56 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cruzeiro x Botafogo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds updated para o mercado de apostas 1x2.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025, Betano: autorizada pela "Portaria SPA/MF nº 246/2025, Superbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.090/2024, Sportingbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 247/2025, VBet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 254/2025, BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Possibilidade de um festival de cartões

Além de Gerson e Matheus Pereira, ambos suspensos, o Cruzeiro não poderá contar com o recém-contratado Gabriel Pec, que seria justamente uma das principais opções para reforçar o sistema de criatividade da equipe mineira em meio a essas ausências. Pec sofreu uma lesão grave na partida contra o Internacional, jogo no qual o Cruzeiro terminou com seis cartões amarelos, pulando para a sexta colocação no ranking do Brasileirão.

Ainda mais acostumado a ser advertido com frequência, o Botafogo é o terceiro no ranking de cartões amarelos no Campeonato Brasileiro com 54 e também já teve três expulsões na competição, uma delas justamente na última vez que atuou fora de casa.

Palpite 2 Cruzeiro x Botafogo: Mais de 5.5 cartões, com odds de 1.63 na BetBoom

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Muito se espera do artilheiro do último Brasileirão

Sem Gérson e especialmente sem Matheus Pereira, o sistema ofensivo cruzeirense fica ainda mais dependente do trabalho de Kaio Jorge no comando de ataque. Talvez não seja o suficiente para carregar o Cruzeiro à vitória; Kaio Jorge potencialmente consegue ao menos deixar o seu no Mineirão.

Autor de um dos dois gols na vitória contra o Internacional no meio de semana, Kaio Jorge balançou as redes em três das últimas quatro aparições no Mineirão. O camisa 19 quer marcar pela terceira aparição consecutiva, voltando bem da parada para a Copa do Mundo.

Palpite 3 Cruzeiro x Botafogo: Kaio Jorge marcar a qualquer momento, com odds de 2.10 na BetBoom

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