Confira os palpites Coritiba x Fluminense para o confronto em Curitiba, neste sábado (4), às 18h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Coritiba e Fluminense se enfrentam no Couto Pereira em um duelo direto na parte de cima da tabela do Brasileirão. As duas equipes começaram bem a competição e chegam com campanhas sólidas, brigando por posições importantes.

O cenário aponta para um confronto equilibrado, com tendência de alternância de domínio ao longo da partida.

O Coritiba soma 13 pontos em oito jogos e ocupa a 7ª posição. São quatro vitórias, um empate e três derrotas. A equipe tem desempenho consistente, principalmente jogando em casa, onde costuma ser mais agressiva e competitiva.

O time busca impor ritmo e pressionar o adversário.

O Fluminense é o 4º colocado, com 16 pontos em oito partidas. São cinco vitórias, um empate e uma derrota.

A equipe vive bom momento e apresenta regularidade, com um jogo organizado e boa capacidade ofensiva, mesmo atuando fora de casa.

Prováveis escalações de Coritiba x Fluminense

Coritiba: Pedro Rangel, JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy Maranhão e Bruno Melo, Wallisson, Sebastián Gómez e Josué, Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha;

Fluminense: Fábio, Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana, Martinelli, Hércules, Lucho Acosta e Savarino, Canobbio e Rodrigo Castillo ( John Kennedy).

Equilíbrio entre as equipes favorece o empate

O confronto reúne dois times que vivem bons momentos e têm campanhas próximas na tabela. O Coritiba costuma ser forte em casa, onde consegue competir em alto nível e dificultar o jogo para qualquer adversário.

O Fluminense tem mais consistência, mas fora de casa tende a encontrar mais dificuldades. Em um jogo com alternância de domínio e poucas diferenças técnicas, o cenário aponta para um confronto equilibrado.

Com esse contexto, o empate aparece como uma possibilidade real.

Palpite 1 para Coritiba x Fluminense: Empate, com odds de 3.05 na bet365

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Jogo deve ter boa produção ofensiva

A tendência é de um confronto com chances para os dois lados. O Coritiba costuma atacar mais jogando em casa, buscando pressionar e criar oportunidades ao longo da partida.

O Fluminense tem boa capacidade ofensiva e costuma responder bem, mesmo fora de casa.

A equipe trabalha bem a bola e consegue criar com consistência. Com dois times que não abrem mão de atacar, o cenário favorece um jogo com mais gols.

Palpite 2 para Coritiba x Fluminense: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.98 na bet365

Intensidade pode gerar escanteios

O Coritiba deve buscar o ataque, principalmente pelos lados do campo, o que aumenta o número de cruzamentos e bolas desviadas. Esse tipo de jogada costuma gerar escanteios com frequência.

O Fluminense também participa desse cenário, já que costuma atacar com volume e pressionar em determinados momentos.

Com dois times ofensivos e com presença no campo adversário, a tendência é de um número elevado de escanteios ao longo da partida.