Palpite Corinthians x Peñarol-Libertadores- 30/04/2026

Confira os palpites Corinthians x Peñarol, para o confronto em São Paulo, nesta quinta-feira (30), às 21h30, pela Libertadores.

Melhores palpites para Corinthians x Peñarol

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Nossa análise: Momento das equipes

Corinthians e Peñarol medem forças na Neo Química Arena pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores em um confronto importante para o encaminhamento da classificação. O Timão chega como líder e com 100% de aproveitamento, enquanto o time uruguaio tenta reagir após início irregular. O cenário aponta para controle dos mandantes, principalmente pelo fator casa.

O Corinthians soma 27 jogos na temporada, com 11 vitórias, nove empates e sete derrotas. Na Libertadores, venceu as duas partidas que disputou e lidera o grupo com seis pontos. Jogando em Itaquera, a equipe costuma ser mais intensa e consistente, controlando melhor os jogos.

O Peñarol ocupa a 3ª posição, com um empate e uma derrota. Na temporada, soma 16 jogos, com sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas. A equipe tem tradição, mas ainda não conseguiu se impor na competição e pode encontrar dificuldades fora de casa.

Prováveis escalações de Corinthians x Peñarol

Corinthians: Kauê Camargo, Raniele, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheus Bidu, Allan , André, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Vitinho, Yuri Alberto

Peñarol: Washington Aguerre, Kevin Rodríguez, Franco Escobar, Mauricio Lemos, Diego Laxalt, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Leandro Umpiérrez, Abel Hernández, Matías Arezo, Gastón Togni

Corinthians usa força em casa para manter liderança

O Corinthians tende a assumir o controle da partida desde os primeiros minutos, utilizando posse de bola e intensidade para pressionar o adversário. A equipe tem mostrado evolução na competição e se sente confortável atuando diante de sua torcida.

O Peñarol, mesmo com experiência internacional, pode ter dificuldades para sustentar o ritmo fora de casa, principalmente diante de um adversário organizado. Em um cenário de maior controle e consistência, o Timão tem boas condições de conquistar mais uma vitória.

Palpite 1 para Corinthians x Peñarol: Corinthians vence, com odds de 2.07 na KTO

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Ritmo controlado limita número de escanteios

A tendência é de um jogo mais cadenciado, com o Corinthians controlando a posse e evitando acelerações desnecessárias. Esse estilo reduz a quantidade de jogadas até a linha de fundo e, consequentemente, o número de escanteios.

O Peñarol deve adotar postura mais defensiva, sem pressionar constantemente, o que também diminui o volume ofensivo da partida. Com menos cruzamentos e finalizações bloqueadas, o cenário favorece um número mais baixo de escanteios.

Palpite 2 para Corinthians x Peñarol: Menos de 10.5 escanteios no jogo, com odds de 1.82 na KTO

Sistema defensivo segura ações do adversário

O Corinthians tem mostrado organização defensiva na Libertadores e tende a controlar bem as investidas do adversário, principalmente jogando em casa. A equipe costuma reduzir espaços e limitar as oportunidades do rival.

O Peñarol, que ainda não mostrou força ofensiva na competição, pode ter dificuldades para criar chances claras. Com um jogo mais controlado e poucas brechas, a tendência é de apenas um lado conseguindo balançar as redes.