Palpite Caracas x Botafogo - Copa Sul-Americana - 27/05/2026

Veja os palpites para a partida entre Caracas x Botafogo, válida pela Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (27), às 19h.

Melhores palpites para Caracas x Botafogo

Nossa análise: Momentos das equipes

Ao empatar por 2-2 na casa do Racing em uma partida na qual a produção ofensiva das duas equipes justificou esse placar movimentado, o Caracas garantiu o segundo lugar na chave de maneira antecipada. Sem ter avançado para o mata-mata do Campeonato Nacional, no qual terminou na 10ª colocação, o Caracas só entrou em campo pela Sul-Americana nas últimas semanas.

O domínio botafoguense na Copa Sul-Americana foi tamanho que a equipe carioca chega para a rodada final tendo a liderança de sua chave garantida. No Campeonato Brasileiro, a equipe carioca acaba de conquistar um empate com gosto de vitória. Jordan Barero saiu do banco para marcar o gol do 1-1 fora de casa contra o São Paulo nos instantes finais da etapa complementar.

Prováveis escalações de Caracas e Botafogo

Caracas: Benítez, Fereira, Quintero, Mago, Yendis, Larotonda, Gudiño, Correa, Covea, Hernández e Fernández

Botafogo: Neto, Ponte, Ferraresi, Justino, Telles, Medina, Montoro, Huguinho, Toledo, L. Villalba e A. Cabral

Fogão defende a melhor campanha do torneio

Encarando um grupo que tinha suas dificuldades, o Botafogo se impôs de início a fim e chega para esta sexta rodada como a única equipe com pelo menos 13 pontos, também dona do melhor saldo de gols da competição.

Dentro de um cenário no qual ambas as equipes possam cogitar certas mudanças por terem os seus lugares na chave matematicamente assegurados, o Botafogo possui uma profundidade de elenco superior para buscar o resultado positivo.

Palpite 1 Caracas x Botafogo: (Empate anula a aposta) Vitória do Botafogo, com odds de 1.57 na Novibet

Veja odds para resultado da partida

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Placares movimentados seguem o Glorioso

Considerando o que tem sido o padrão em jogos do Botafogo na atual temporada, um placar como o empate por 1-1 com o São Paulo está abaixo do normal para a equipe que tem um dos melhores ataques e uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro.

Curiosamente, o placar de 1-1 também esteve presente na última vez em que Botafogo e Caracas se enfrentaram. Ao todo, cada um dos cinco jogos do Fogão na Sul-Americana teve pelo menos dois gols marcados.

Palpite 2 Caracas x Botafogo: Mais de 1.5 gols, com odds de 1.42 na Novibet

Cenário ideal para um jogo mais aberto

O Botafogo não pode sair da liderança da chave e o Caracas também encara o mesmo cenário no segundo lugar. Sendo assim, existe uma possibilidade significativa de que esses dois times abracem um jogo mais agressivo sem o pragmatismo normalmente associado a uma competição de mata-mata, até mesmo na fase de grupos.

Defendendo 100% de aproveitamento longe dos seus domínios na Copa Sul-Americana, o Fogão balançou as redes na etapa inicial em ambos esses jogos, no 3-2 contra o Racing e mais recentemente no 3-0 diante do Independiente Petrolero.