Palpite Botafogo x Mirassol- Campeonato Brasileiro - 01/04/2026

Confira os palpites Botafogo x Mirassol para o confronto no Rio de Janeiro, nesta quarta (1), às 19h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Botafogo e Mirassol se enfrentam no Nilton Santos em um duelo direto na parte de baixo da tabela do Brasileirão. As duas equipes vivem momentos ruins e chegam pressionadas. O cenário aponta para um jogo equilibrado, com muita tensão.

O Botafogo vem de derrota por 4 a 1 para o Athletico-PR e ocupa a 17ª posição. Em sete jogos, são duas vitórias e cinco derrotas. A equipe sofre defensivamente e ainda busca estabilidade ao longo das partidas.

O Mirassol também vive fase negativa. São três derrotas seguidas, a última por 1 a 0 para o Vitória. O time é o 18º colocado, com uma vitória, três empates e três derrotas. A equipe tem dificuldade ofensiva.

Prováveis escalações de Botafogo x Mirassol

Botafogo: Raul, Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles, Edenilson, Medina e Montoro, Santi Rodríguez, Matheus Martins e Arthur Cabral

Mirassol: Walter, Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Yuri Lara e Gabriel Pires ( Aldo Filho), Negueba, Alesson e Tiquinho Soares

Confronto direto pode terminar sem vencedor

O duelo reúne duas equipes pressionadas e com desempenho irregular ao longo do campeonato. O Botafogo joga em casa, mas não transmite confiança, principalmente pelo número de gols sofridos recentemente. A equipe tem dificuldade para controlar o ritmo das partidas e oscila bastante durante os 90 minutos.

O Mirassol também não vive bom momento, mas tende a adotar postura mais cautelosa fora de casa. O time pode se fechar, reduzir espaços e explorar erros do adversário. Em um confronto tenso, com pouca confiança dos dois lados, o empate surge como um resultado bastante possível.

Palpite 1 para Botafogo x Mirassol: Empate, com odds de 3.50 na KTO

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Jogo pode ter pouco volume de escanteios

A tendência é de um jogo mais travado e com pouca fluidez ofensiva. O Botafogo deve ter mais posse, mas sem grande intensidade nas jogadas pelos lados. Isso pode reduzir o número de cruzamentos e finalizações bloqueadas, principais fontes de escanteios.

O Mirassol deve adotar linhas mais baixas e priorizar a defesa, dificultando a construção do adversário. Com menos pressão constante e poucas chegadas em profundidade, o volume de escanteios tende a ser menor ao longo da partida.

Palpite 2 para Botafogo x Mirassol: Menos de 9.5 escanteios, com odds de 2.02 na KTO

Mesmo cenário, chance de gols dos dois lados

Apesar da fase ruim, as duas equipes apresentaram fragilidades defensivas claras. O Botafogo vem sofrendo muitos gols, enquanto o Mirassol também tem dificuldades para manter consistência defensiva durante os jogos. Pressionados, os dois times vão precisar se soltar na partida.

Em um confronto com momentos de instabilidade e erros individuais, as oportunidades podem surgir mesmo sem grande volume ofensivo. As duas equipes têm capacidade de aproveitar falhas. Com esse cenário, existe uma boa chance de gols para ambos os lados.