Palpite Botafogo x Internacional- Campeonato Brasileiro - 25/04/2026

Confira os palpites Botafogo x Internacional para o confronto no Rio de Janeiro, neste sábado (25), às 18h30, pelo Brasileirão.
Melhores palpites para Botafogo x Internacional
Nossa análise: Momento das equipes
Botafogo e Internacional medem forças no Nilton Santos em um confronto importante para a sequência do Brasileirão. As duas equipes vivem momentos diferentes: o Glorioso chega embalado após grande vitória, enquanto o Colorado segue pressionado por resultados ruins. O cenário aponta para um jogo aberto e com boas oportunidades.
O Botafogo ocupa a 9ª posição, com cinco vitórias, um empate e cinco derrotas em 11 jogos. Na última rodada, a equipe venceu a Chapecoense por 4 a 1 fora de casa, em uma de suas melhores atuações na temporada. Jogando no Nilton Santos, tende a manter esse nível de intensidade.
O Internacional aparece na 14ª colocação e segue em fase irregular. São três vitórias, quatro empates e cinco derrotas em 12 partidas. O time vem de derrota em casa para o Mirassol, por 2 a 1, resultado que aumentou a pressão e evidenciou problemas defensivos.
Prováveis escalações de Botafogo x Internacional
Botafogo: Neto, Vitinho, Bastos, Nahuel Ferraresi, Caio Roque, Allan, Danilo, Júnior Santos, Álvaro Montoro, Matheus Martins, Kadir Barría
Internacional: Anthoni, Braian Aguirre, Félix Torres, Victor Gabriel, Bruno Gomes, Paulinho Paula, Rodrigo Villagra, Vitinho, Alan Patrick, Allex, Rafael Borré
Botafogo mantém embalo e aproveita momento
O Botafogo chega com moral após a goleada por 4 a 1 sobre a Chapecoense, fora de casa, em uma atuação que mostrou evolução clara no setor ofensivo. A equipe conseguiu transformar volume em gols, algo que vinha faltando em jogos anteriores, e isso aumenta a confiança para atuar no Nilton Santos.
Além disso, jogando em casa, o Botafogo tende a ser mais agressivo, pressionando desde o início e controlando o ritmo da partida. O Internacional, por outro lado, vive fase instável, vem de derrota para o Mirassol em casa e apresenta dificuldades principalmente quando precisa reagir fora de seus domínios.
- Palpite 1 para Botafogo x Internacional: Botafogo vence, com odds de 2.52 na KTO
Veja odds para resultado da partida
Jogo aberto favorece gols dos dois lados
O confronto reúne dois times que vêm apresentando problemas defensivos ao longo da competição. O Botafogo, mesmo após a goleada, ainda não transmite total segurança atrás, enquanto o Internacional tem sofrido gols com frequência, inclusive em jogos dentro de casa.
Ao mesmo tempo, as duas equipes possuem peças ofensivas capazes de decidir. O Botafogo chega com ataque em alta, enquanto o Inter, mesmo em fase irregular, costuma encontrar espaços quando enfrenta times que se lançam ao ataque.
- Palpite 2 para Botafogo x Internacional: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.10 na KTO
Ritmo intenso impulsiona um jogo com mais gols
A tendência é de um jogo dinâmico, principalmente pelo momento das equipes. O Botafogo deve assumir o protagonismo e pressionar, enquanto o Internacional pode aproveitar os espaços deixados para explorar transições rápidas.
Além disso, o histórico recente das equipes indica partidas com boa quantidade de gols, seja pela postura ofensiva ou pelas falhas defensivas recorrentes.
- Palpite 3 para Botafogo x Internacional: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.20 na KTO