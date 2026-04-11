Palpite Barcelona x Espanyol - La Liga - 11/04/2026

Os comandados de Hansi Flick ostentam uma invencibilidade de 14 jogos contra os rivais da cidade, o Espanyol. Será que eles vão emplacar a quinta vitória seguida neste clássico?

Dicas de apostas para Barcelona x Espanyol:

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Barcelona 2-1 Espanyol;

Palpite de artilheiros: Barcelona - Rashford, Yamal; Espanyol - Fernandez.

O Barcelona entra em campo neste fim de semana com o objetivo de vencer o quinto clássico catalão consecutivo contra o Espanyol, visando manter ou ampliar sua vantagem de sete pontos na liderança da La Liga.

Antes do jogo de sábado, o time de Hansi Flick tem uma "pedreira" pela frente: o duelo contra o Atlético de Madrid pelas quartas de final da Champions League. Ainda assim, uma vitória aqui seria um balde de água fria nas pretensões de título do Real Madrid.

O domínio do Barcelona sobre o Espanyol no clássico já vem de longa data. São 14 jogos sem perder para o rival, tendo aberto o placar em todos os últimos oito confrontos diretos. Para este duelo, o Barça segue desfalcado de Frenkie de Jong (coxa) e Raphinha (posterior da coxa).

O retrospecto recente do Espanyol como visitante é de amargar: a equipe não vence fora de casa há 10 partidas, somando todas as competições. No entanto, os Pericos costumam vender caro a derrota longe de seus domínios. Eles só passaram em branco em 20% dos jogos como visitante e perderam sem marcar gols em apenas 7% dessas ocasiões.

Clemens Riedel está fora por suspensão, enquanto Javi Puado (joelho) é a principal baixa por lesão no time do técnico Manolo González.

Escalações esperadas para Barcelona x Espanyol

Escalação esperada do Barcelona: Garcia, Balde, Kounde, Cubarsi, Martin, Lopez, Pedri, Garcia, Rashford, Yamal, Torres;

Escalação esperada do Espanyol: Dmitrovic, Hilali, Romero, Cabrera, Rubio, Ngonge, Gonzalez, Lozano, Dolan, Exposito, Fernandez.

Expectativa de uma vitória apertada para um Barcelona desgastado

Três dos últimos quatro confrontos entre essas equipes pela La Liga no Camp Nou teriam garantido o green na aposta "Espanyol +2". No último encontro, em novembro de 2024, o Barcelona conseguiu uma vitória por dois gols de diferença em casa.

O embate do Barcelona contra o Atlético de Madrid pela Champions League na quarta-feira deve gerar um desgaste físico considerável. Já o Espanyol terá a semana inteira para se preparar, chegando com "sangue nos olhos" para competir do primeiro ao último minuto.

Nesta temporada, o Espanyol perdeu apenas três jogos fora de casa por uma margem de dois ou mais gols. Isso torna o handicap +2 a favor dos visitantes, com uma probabilidade implícita de 45,45%, a seleção de maior valor entre nossos três palpites para Barcelona x Espanyol.

Dica de aposta 1 para Barcelona x Espanyol: Handicap Europeu: Espanyol +2, com odds de 2.20 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x Espanyol nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Valor em gols de ambos os lados no primeiro tempo

O Espanyol balançou as redes no primeiro tempo em 33% dos seus jogos como visitante nesta temporada. Por outro lado, o Barcelona sofreu gols na etapa inicial em 40% das partidas em casa em 2025/26. Em média, o primeiro gol sofrido pelo Barça em seus domínios acontece logo aos 17 minutos.

Entretanto, o ataque culé também costuma "acordar" cedo: o tempo médio do primeiro gol marcado em casa é aos 24 minutos, bem abaixo da média da liga, que é de 32 minutos.

A odd para que ambos marquem ainda no primeiro tempo reflete uma probabilidade de apenas 30,30%. Com o Barça com a cabeça dividida pela Champions League e o Espanyol motivado para desbancar o rival da cidade, esta pode ser uma escolha de grande valor.

Dica de aposta 2 para Barcelona x Espanyol: Ambas as equipes marcam (1º tempo): sim, com odds de 3.30 na Betano.

De olho em um placar mais reduzido

Quase metade dos jogos do Barcelona em casa nesta temporada tiveram quatro gols ou mais. Contudo, apenas um terço das partidas do Espanyol como visitante superaram a marca de 3,5 gols este ano.

A odd para "Menos de 3,5 gols" apresenta uma probabilidade de 47,62% para este fim de semana. Com o Barça vindo de uma maratona no meio da semana e o Espanyol sendo capaz de "amarrar" o jogo contra seus rivais locais, esta aposta ganha força.

Na verdade, apenas um dos últimos cinco encontros pela La Liga entre eles teve mais de 3,5 gols, justamente quando o Barça foi o mandante.