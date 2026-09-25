Palpite Austrália x Brasil - Amistoso Internacional - 25/09/2026

Nosso especialista traz o palpite Austrália x Brasil para o amistoso entre as seleções. A expectativa é de domínio da Seleção Brasileira diante dos donos da casa na sexta-feira.

Dicas de apostas para Austrália x Brasil:

Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.95 na Brazino777 ;

; Total do Brasil: mais de 2,5 gols, com odds de 2.27 na Brazino777 ;

; Intervalo/Final: empate/Brasil, com odds de 5.00 naBrazino777.

*Brazino777: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Austrália 0x3 Brasil;

Austrália 0x3 Brasil; Palpite de artilheiros: Brasil – João Pedro, Raphinha x2.

A campanha da Austrália na Copa do Mundo não saiu como esperado. A vitória por 2 a 0 na estreia contra a Turquia elevou as expectativas para os jogos seguintes. No entanto, aquele acabou sendo o único triunfo dos australianos no torneio. Os comandados de Tony Popovic caíram na fase de 32 avos de final após serem eliminados pelo Egito nos pênaltis.

Agora os Socceroos têm a chance de se provar diante de uma das grandes nações do futebol mundial. Jogar em casa é um trunfo importante, e eles têm duas oportunidades de surpreender. A Austrália já fez isso antes: venceu o Brasil por 1 a 0 na disputa do terceiro lugar da Copa das Confederações de 2001.

O Brasil ficou extremamente decepcionado com sua Copa do Mundo de 2026. Muito se esperava da Seleção comandada por Carlo Ancelotti, mas isso não se concretizou. O Brasil foi derrotado de forma convincente pela Noruega nas quartas de final, apesar de um início positivo na competição.

Os brasileiros agora têm a oportunidade de construir algo visando a próxima grande competição, com um par de amistosos na Oceania. Ancelotti provavelmente usará estes jogos para testar novas combinações no elenco. Ainda assim, o orgulho está em jogo, então não esperamos que os brasileiros encarem esta partida com leviandade.

Escalações esperadas para Austrália x Brasil

Escalação esperada da Austrália: Beach, Circati, Souttar, Herrington, K. Bos, Irvine, O'Neill, Behich, Metcalfe, Robertson, Irankunda;

Escalação esperada do Brasil: Souza, Wesley, Marquinhos, Magalhães, Jair, Guimarães, A. Santos, Rayan, Raphinha, Vinícius Júnior, Pedro.

Um branco para os donos da casa

Tony Popovic manteve 16 jogadores da Copa do Mundo em sua convocação de 26 nomes para os amistosos contra o Brasil. Ele chamou sete possíveis estreantes e três jogadores que retornam após terem ficado de fora da competição global. Com Jordy Bos, Cameron Burgess e Cristian Volpato lesionados, o ataque dos Socceroos pode ser afetado.

Os australianos não marcaram em dois dos últimos três jogos, balançando as redes apenas uma vez nessas partidas. Eles marcaram só três gols nos quatro jogos da Copa do Mundo, uma média de 0,75 gols a cada 90 minutos. Carlo Ancelotti pode escalar uma das melhores duplas de zaga do futebol internacional, com Gabriel Magalhães possivelmente ao lado de Marquinhos.

Isso torna marcar contra o Brasil uma tarefa difícil. Apesar da eliminação precoce, os brasileiros registraram dois jogos sem sofrer gols em cinco partidas na Copa do Mundo. Além disso, cada um dos seis confrontos diretos registrados entre as duas seleções viu pelo menos um lado não sofrer gol.

Dica de aposta 1 para Austrália x Brasil: Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.95 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Austrália x Brasil nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ataque do Brasil pode balançar as redes com frequência

Ancelotti não economizou na escolha dos seus atacantes. Há qualidade real na linha de frente, com Raphinha, Vinícius Júnior, Estêvão, Endrick e João Pedro todos convocados. Esses jogadores oferecem um nível de ameaça que os donos da casa terão dificuldade em conter.

O Brasil marcou 10 gols em suas cinco partidas na Copa do Mundo. A equipe balançou as redes em todos os jogos que disputou nos últimos 12 meses. A Seleção marcou no mínimo três gols em três dos últimos cinco confrontos diretos. O confronto anterior, em Melbourne em 2017, viu os visitantes marcarem quatro gols sem resposta.

Embora os australianos tenham evoluído desde 2017, o Brasil também evoluiu. Os visitantes entram em campo com um ataque afiado que pode balançar as redes com frequência em Queensland.

Dica de aposta 2 para Austrália x Brasil: Total do Brasil: mais de 2,5 gols, com odds de 2.27 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Donos da casa podem segurar o Brasil

Apesar de o Brasil entrar nesta partida como grande favorito, as melhorias que a Austrália vem apresentando ao longo dos anos devem contar a seu favor. Os donos da casa não vão facilitar, e segurar o resultado até o intervalo já seria visto como algo positivo. Popovic provavelmente fará mudanças em massa no segundo tempo, o que pode abrir espaços na defesa.

Os últimos quatro confrontos diretos mostram que esses jogos foram bastante disputados no passado. Duas dessas partidas estavam empatadas no intervalo. Em uma ocasião, os brasileiros marcaram duas vezes no segundo tempo para vencer, enquanto a Austrália venceu a outra por 1 a 0.

Vale destacar que o jogo mais recente do Brasil terminou o primeiro tempo empatado com a Noruega. Os donos da casa podem segurar os visitantes até o intervalo, mas a qualidade da Seleção provavelmente vai prevalecer no segundo tempo. Esta é uma aposta de odds mais altas, mas representa uma aposta de valor.

Dica de aposta 3 para Austrália x Brasil: Intervalo/Final: empate/Brasil, com odds de 5.00 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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