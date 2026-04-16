Palpite Atlético-MG x Juventud - Copa Sul-Americana - 16/04/2026

Confira os palpites Atlético-MG x Juventud para o confronto em Belo Horizonte, nesta quinta (16), às 19h, pela Copa Sul-Americana.

Melhores palpites para Atlético-MG x Juventud

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Nossa análise: Momento das equipes

Atlético-MG e Juventud (URU) se enfrentam na Arena MRV pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, em um duelo fundamental para o Galo após o tropeço na estreia. A equipe mineira chega pressionada, enquanto o time uruguaio tenta surpreender fora de casa.

O cenário aponta para amplo domínio dos mandantes, principalmente pelo fator casa e pela diferença técnica.

O Atlético-MG perdeu por 2 a 1 para o Puerto Cabello, na Venezuela, e aparece na lanterna do grupo, o que aumenta a necessidade de vitória imediata.

Apesar disso, o time tem um trunfo importante: ainda não perdeu na Arena MRV em 2026, onde soma bons resultados e costuma ser mais dominante.

O Juventud empatou por 1 a 1 com o Cienciano na estreia e vive fase de reconstrução, com troca recente de treinador após uma sequência negativa.

A equipe é considerada modesta no cenário uruguaio e apresenta fragilidades, principalmente defensivas, sofrendo gols com frequência.

Prováveis escalações de Atlético-MG x Juventud

Atlético-MG: Everson, Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi, Tomás Perez, Alan Franco e Victor Hugo, Reinier, Hulk e Cuello;

Juventud: Sosa, Pernicone, Morosini Pereira, Mas e Mujica, Roldán, Cecchini e Pérez, Pereiro, Cruz e Mimbacas.

Atlético-MG deve impor ritmo e vencer

O Atlético-MG entra em campo com obrigação clara de vitória após o tropeço na estreia. Jogando na Arena MRV, onde ainda está invicto na temporada, a equipe tende a assumir o controle desde o início, com pressão alta e maior volume ofensivo. A diferença técnica entre os elencos também pesa bastante a favor do time mineiro.

O Juventud chega em reconstrução e ainda apresenta fragilidades, principalmente defensivas. Fora de casa, a tendência é de uma equipe mais recuada, tentando suportar a pressão.

Com mais qualidade e necessidade de resultado, o Galo tem tudo para vencer.

Palpite 1 para Atlético-MG x Juventud: Atlético-MG vence, com odds de 1.33 na Betano

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Defesa pode fazer a diferença no confronto

O Atlético-MG deve controlar o jogo e reduzir bastante as ações ofensivas do adversário. A equipe tende a ficar mais tempo com a posse e pressionar no campo ofensivo, o que naturalmente limita as chances do Juventud ao longo da partida.

O time uruguaio já mostrou dificuldades ofensivas e deve encontrar ainda mais problemas fora de casa.

Em um cenário de domínio do Galo e poucas oportunidades cedidas, a tendência é de apenas um lado conseguir marcar durante os 90 minutos.

Palpite 2 para Atlético-MG x Juventud: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.70 na Betano

Hulk pode aproveitar cenário favorável

O Atlético-MG deve criar volume ofensivo durante a partida, principalmente atuando em casa e pressionado por resultado.

A equipe tende a gerar muitas oportunidades, especialmente contra uma defesa que apresenta fragilidades e costuma ceder espaços.

Hulk segue como principal referência ofensiva do time e participa diretamente das principais jogadas.

Mesmo vivendo momentos de oscilação, é o jogador mais decisivo do elenco.