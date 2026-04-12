Confira os palpites Athletico-PR x Chapecoense para o confronto em Curitiba, neste domingo (12), às 11h, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Athletico-PR x Chapecoense

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Nossa análise: Momento das equipes

Athletico-PR e Chapecoense se enfrentam na Arena da Baixada em um duelo que coloca frente a frente equipes em momentos diferentes no Brasileirão. O Furacão faz campanha sólida neste retorno à Série A e tenta seguir firme na parte de cima da tabela.

A Chape, por sua vez, vive cenário mais delicado e entra pressionada pela necessidade de pontuar.

O Athletico-PR ocupa a 6ª posição, com cinco vitórias, um empate e quatro derrotas em 10 jogos. Na última rodada, a equipe perdeu por 2 a 1 para o Atlético-MG, fora de casa, mas segue mostrando um desempenho competitivo.

A Chapecoense é a 17ª colocada, com uma vitória, cinco empates e três derrotas em nove jogos. Na última rodada, empatou em 1 a 1 com o Vitória, em casa, resultado que manteve a equipe em situação delicada.

Prováveis escalações de Athletico-PR x Chapecoense

Athletico: Santos, Arthur Dias, Aguirre e Esquivel, Benavídez, Luiz Gustavo, Jadson, Dudu e Mendoza, Viveros e Julimar;

Chapecoense: Rafael Santos, Everton, Eduardo Doma, Bruno Leonardo, Walter Clar, Camilo, Carvalheira, Jean Carlos (Giovanni Augusto), Ênio, Ítalo e Bolasie.

Athletico deve confirmar favoritismo em casa

O Athletico-PR chega com favoritismo claro, principalmente pelo desempenho sólido como mandante. A equipe costuma ser intensa, pressionar alto e controlar o jogo na Arena da Baixada, onde consegue impor seu ritmo com mais facilidade.

Mesmo vindo de derrota fora de casa, o nível apresentado ao longo da competição ainda é consistente.

A Chapecoense, por outro lado, tem dificuldade para transformar empates em vitórias. Com apenas um triunfo em nove jogos, o time mostra limitações, principalmente ofensivas. Fora de casa, tende a sofrer ainda mais.

Com mais qualidade e melhor desempenho coletivo, o Athletico tem grande chance de vencer.

Palpite 1 para Athletico-PR x Chapecoense: Athletico vence, com odds de 1.60 na bet365

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Jogo pode ter placar mais enxuto

A tendência é de um confronto controlado pelo Athletico-PR, mas sem grande volume de gols. A equipe costuma administrar bem o ritmo quando está em vantagem, evitando se expor desnecessariamente ao longo da partida.

A Chapecoense, por sua vez, tende a adotar postura mais defensiva, buscando segurar o resultado e explorar eventuais contra-ataques.

Com dificuldades na criação ofensiva, o time pode produzir pouco. Esse cenário favorece um jogo mais travado, com menos oportunidades claras.

Palpite 2 para Athletico-PR x Chapecoense: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.83 na bet365

Viveros pode ser peça-chave no ataque

O Athletico-PR deve ter maior presença ofensiva durante a partida, principalmente jogando em casa. A equipe tende a criar volume e gerar oportunidades ao longo dos 90 minutos, especialmente contra uma defesa que costuma ceder espaços.

Viveros aparece como uma das principais opções ofensivas nesse cenário. Ele participa das jogadas, se posiciona bem e pode aproveitar cruzamentos e sobras dentro da área.

Com o Athletico pressionando e criando chances, a tendência é que ele tenha boas oportunidades para marcar.