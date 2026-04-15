Palpite Arsenal x Sporting - Champions League - 15/04/2026

Nosso especialista em apostas espera que um Arsenal desanimado mantenha as atuações abaixo da média e saia de campo com um empate.

Dicas de apostas para Arsenal x Sporting:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Arsenal 1x1 Sporting CP;

Palpite de artilheiros: Arsenal - Viktor Gyökeres; Sporting CP - Gonçalo Inácio.

Surgiram grandes questionamentos nas últimas semanas sobre a capacidade do Arsenal de segurar a onda nesta reta final de temporada. Os Gunners perderam a final da Copa da Liga e foram eliminados da Copa da Inglaterra em semanas consecutivas. Agora, parece que até o título da Premier League está escapando por entre os dedos.

Os comandados de Mikel Arteta estiveram muito abaixo do esperado no último fim de semana, perdendo por 2x1 em casa para o Bournemouth, que ocupa o meio da tabela. Esse resultado incendiou a briga pelo título, com o Manchester City firme na disputa. Para a sorte dos mandantes, eles levam uma vantagem de 1x0 para este jogo de volta no Emirates, nesta quarta-feira.

Dito isso, o time do norte de Londres teve sorte ao sair de Lisboa com a vitória, já que a atuação foi bem pífia. A Champions League tem sido um porto seguro para eles nesta temporada. Os Gunners seguem invictos há 11 jogos na competição e vão se apegar a esse retrospecto para tentar chegar às semifinais pelo segundo ano consecutivo, algo inédito em sua história.

O Sporting CP busca sua primeira aparição em uma semifinal de Champions League, mas terá uma missão árdua. Os Leões venceram o Estrela por 1x0 fora de casa no fim de semana, resultado necessário para manter o moral elevado. No entanto, o histórico joga contra: clubes portugueses perderam as últimas nove quartas de final de Champions League que disputaram.

Ainda assim, Rui Borges deve tirar lições positivas da atuação da semana passada em casa. O Sporting criou várias chances, mas foi parado pela exibição de gala do goleiro David Raya. Se conseguirem repetir aquele nível de performance, podem equilibrar a balança a seu favor.

Escalações esperadas para Arsenal x Sporting

Escalação esperada do Arsenal: Raya, White, Saliba, Magalhães, Hincapié, Zubimendi, Rice, Eze, Madueke, Martinelli, Gyökeres;

Escalação esperada do Sporting: Silva, Fresneda, Diomande, Inácio, Araújo, Morita, Simões, Catamo, Trincão, Gonçalves, Suárez.

A defesa instável abre caminho para os gols

Apesar das recentes atuações sonolentas, o Arsenal ostenta números excelentes na Champions League. Os Gunners marcaram 27 gols em 11 jogos, uma média de 2,46 por partida. Embora não tenham sofrido gols em sete desses 11 confrontos, o momento atual da defesa é de total insegurança.

Isso pode abrir brechas para os visitantes, que têm sido letais no ataque, especialmente com Luis Suárez comandando a linha de frente. Os Leões marcaram 22 gols em seus 11 jogos, uma média exata de dois gols por partida. Por outro lado, sofreram 10 gols a mais que o Arsenal (5), o que indica que costumam bater cabeça lá atrás.

O time de Borges certamente acredita que pode balançar as redes ao menos uma vez, ainda mais depois que o Bournemouth marcou dois gols no Emirates no sábado. Em três dos últimos quatro confrontos diretos, ambas as equipes marcaram.

Dica de aposta 1 para Arsenal x Sporting: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.98 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Arsenal x Sporting nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Martinelli e Gyökeres decidirão o resultado

Gabriel Martinelli tem sido a principal arma ofensiva dos donos da casa na competição europeia. O brasileiro divide a oitava posição na artilharia, com seis gols marcados pelos Gunners. Ele também foi peça-chave na reviravolta da semana passada, partindo para cima da marcação antes de cruzar na medida para o gol salvador de Kai Havertz no apagar das luzes.

Contudo, ele só balançou as redes uma vez nos últimos 10 jogos por clube e seleção. Mesmo assim, o Arsenal conta com outro jogador em fase iluminada. Viktor Gyökeres teve um reencontro discreto com sua antiga torcida na semana passada, mas não há dúvidas de que é um finalizador de elite.

Ele converteu o pênalti do Arsenal contra o Bournemouth e ainda teve outro gol anulado por impedimento. O sueco agora soma seis gols nos últimos cinco jogos entre clube e seleção. Gyökeres certamente será uma ameaça contra seu ex-clube na noite de quarta-feira.

Dica de aposta 2 para Arsenal x Sporting: Artilheiro a qualquer momento: Viktor Gyökeres, com odds de 2.14 na Betano.

A invencibilidade do Arsenal desequilibra a balança

A vitória do Bournemouth no fim de semana evidenciou o nervosismo crescente dentro do Emirates Stadium. O Sporting estará ávido para tirar proveito disso. No entanto, os Leões venceram apenas um dos seus últimos oito jogos em competições europeias. Além disso, o retrospecto contra times ingleses é sofrível.

Eles não venceram nenhum dos últimos 10 confrontos desse tipo fora de casa, com cinco empates e cinco derrotas. Embora o Arsenal tenha perdido três das suas últimas quatro partidas em todas as competições, é difícil ignorar sua invencibilidade na Champions League. Além do mais, os Gunners avançaram em 17 das últimas 18 eliminatórias europeias quando venceram o jogo de ida longe de seus domínios.

Os mandantes perderam apenas uma vez nos últimos 23 jogos europeus no Emirates. Uma derrota aqui parece quase impossível. A tendência é que a partida termine empatada, com os Gunners garantindo a classificação no placar agregado.