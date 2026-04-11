Palpite Arsenal x Bournemouth - Premier League - 11/04/2026

Os Cherries viajam para o norte de Londres ostentando uma invencibilidade de dez jogos. No entanto, os Gunners, líderes do campeonato, chegam famintos pelos três pontos para manterem-se na ponta da tabela.

Dicas de apostas para Arsenal x Bournemouth:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Arsenal 2-1 Bournemouth;

Palpite de artilheiros: Arsenal - Saka, Havertz; Bournemouth - Evanilson.

O Arsenal volta suas atenções para a liga nacional neste fim de semana contra o Bournemouth, com o objetivo de reencontrar o trilho das vitórias na caça ao título da Premier League.

Os Gunners vêm de derrotas dolorosas: primeiro na final da Copa da Liga Inglesa contra o Manchester City, seguida pela eliminação nas quartas da Copa da Inglaterra diante do Southampton. Os jogadores pareciam "pregados" em campo contra os Saints, e o clube da Championship não perdoou, aproveitando o fator casa. No entanto, após a vitória na terça-feira pelo jogo de ida das quartas da Champions League contra o Sporting, o sonho da dobradinha (Liga e Europa) continua vivo.

O técnico Mikel Arteta começa a ver o departamento médico esvaziar, mas Bukayo Saka corre contra o tempo para estar apto contra os Cherries. Noni Madueke é o provável substituto caso o camisa 7 não passe no teste físico de última hora.

O Bournemouth, por outro lado, atravessa uma fase sólida como rocha, sem saber o que é perder há dez jogos na Premier League. Um feito e tanto, dada a competitividade feroz da elite inglesa.

Os Cherries empataram seus últimos cinco compromissos, sendo que a última derrota foi justamente um 3 a 2 em casa para o próprio Arsenal, no início de janeiro. O time de Andoni Iraola novamente não contará com Justin Kluivert (joelho) e Lewis Cook (posterior da coxa).

Escalações esperadas para Arsenal x Bournemouth

Escalação esperada do Arsenal: Raya, Calafiori, Timber, Saliba, Mosquera, Rice, Zubimendi, Martinelli, Saka, Havertz, Gyokeres;

Escalação esperada do Bournemouth: Petrovic, Jimenez, Truffert, Senesi, Hill, Scott, Christie, Rayan, Adli, Tavernier, Evanilson.

Apostamos que os comandados de Arteta resolverão após o intervalo

O Arsenal venceu quase três quartos (73%) dos segundos tempos em seus jogos em casa nesta Premier League. Em contrapartida, o Bournemouth venceu apenas 20% das etapas finais como visitante nesta temporada 2025/26.

As odds atuais dão uma probabilidade de apenas 58,14% para os Gunners vencerem o segundo tempo, o que sugere um valor de quase 10% nessa entrada. Pela boa fase do Bournemouth, esperamos que eles comecem segurando o ímpeto, mas o time de Arteta deve encontrar o caminho do gol após o descanso.

Os Cherries sofrem, em média, 2,07 gols por jogo fora de casa, enquanto os Gunners marcam cerca de 2,33 gols como mandantes. A tendência é que os donos da casa balancem as redes ao menos duas vezes.

Dica de aposta 1 para Arsenal x Bournemouth: 2º tempo: Arsenal, com odds de 1.72 na bet365

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Arsenal x Bournemouth nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O provável é vermos gols de ambos os lados nos primeiros 45 minutos

Este confronto tem tudo para "pegar fogo" logo nos minutos iniciais. A média de tempo do primeiro gol sofrido pelo Arsenal em casa é de apenas 9 minutos. Já o primeiro gol marcado costuma sair aos 39, o que aponta para um primeiro tempo agitado.

Mais da metade (53%) dos jogos do Bournemouth fora de casa tiveram dois ou mais gols no primeiro tempo (somando ambas as equipes). Como o Arsenal sofreu gols em cinco das últimas oito partidas no Emirates, vemos valor em ambos os times balançando as redes na etapa inicial.

O Bournemouth marcou no primeiro tempo em 60% de suas viagens nesta temporada, contra apenas 47% no segundo tempo. A nossa expectativa é que os visitantes segurem o empate com gols até o intervalo, antes de perderem o fôlego na reta final.

Dica de aposta 2 para Arsenal x Bournemouth: 1º tempo: etapa com mais gols, com odds de 3.00 na bet365

Enxergamos valor no mercado de "Ambas as Equipes Marcam"

Ambas as equipes marcaram em quase metade (47%) dos jogos do Arsenal em casa nesta temporada. Esse número sobe para expressivos 67% quando analisamos os jogos do Bournemouth como visitante em 2025/26.

O "Ambas Marcam - Sim" bateu em 62,5% dos últimos oito jogos do Arsenal no Emirates pela Premier League, o que sustenta uma probabilidade real acima dos 54% oferecidos pelas casas.

As ausências de defensores titulares como Gabriel e a readaptação de Timber certamente afetaram a estrutura defensiva londrina. Além disso, o Bournemouth guardou gols em oito de suas dez viagens, provando que o ataque está muito mais afiado do que no início da jornada.