Palpites: Atlético-MG x Athletico-PR

Em um duelo de atléticos, o Furacão vai até o Mineirão para enfrentar o Galo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 18h30.

Os donos da casa não vencem uma partida desde o dia 12, quando bateram o Brasil de Pelotas pela Copa do Brasil, com dois empates e duas derrotas nestes quatro jogos mais recentes, sendo que um destes jogos foi contra o próprio Athletico-PR, adversário deste final de semana.

Confira dicas de apostas para Atlético-MG x Athletico

Veja os palpites para a partida Atlético-MG x Athletico Paranaense, no Campeonato Brasileiro, em 29/4/2023:

Vitória do Atlético Mineiro

1.66 na bet365

1.70 na Betano

1.68 na Sportingbet

Mais de 2.5 gols na partida

2.10 na bet365

2.10 na Betano

2.05 na Sportingbet

Mais de 11 escanteios

2.20 na bet365

Mais de 11.5 escanteios

2.20 na Sportingbet

2.20 na Betano

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Resultado do primeiro confronto não refletiu bem a produtividade das equipes

Sim, o Athletico-PR saiu vitorioso no duelo entre estes dois times alguns dias atrás, com placar de 2-1 em casa pela Libertadores. Mas, além de o jogo agora ser no Mineirão, com mando do Galo, aquele placar de certa forma mascarou o domínio do time mineiro na partida.

O Atlético-MG foi superior em todos os aspectos, criando mais chances, finalizando mais na meta adversária, com o triplo de chutes do Athletico-PR, 24 a 8, mas no final das contas, punido por sua ineficiência.

O momento não é dos melhores para o Galo sem vencer há quatro jogos, mas apenas uma destas partidas aconteceu em casa, onde o time de Eduardo Coudet venceu cinco dos seus últimos sete embates.

O Furacão, por sua vez, não venceu nenhum de seus três jogos mais recentes longe da Arena da Baixada, empatando sem gols com o Alianza Lima,e sofrendo derrotas para o CRB e Fluminense, pela Copa do Brasil, e Campeonato Brasileiro, respectivamente.

Aposta 1: Vitória do Atlético Mineiro: 1.66 na bet365, 1.70 na Betano e 1.68 na Sportingbet.

Média de 2.71 gols neste confronto desde 2021

Atlético Mineiro e Athletico-PR tem se enfrentando com uma certa frequência nos últimos três anos, inclusive decidindo a Copa do Brasil em 2021, com título para a equipe mineira.

Com sete partidas entre estes dois times desde 2021, Galo e Furacão marcaram, ao todo, 19 gols nestes jogos, o que dá uma média de 2.71.

Além disso, em quatro dos últimos cinco jogos, ocorreram pelo menos três gols.

No confronto mais recente, no dia 18 deste mês, o Athletico-PR venceu em Curitiba pelo placar de 2-1.

Aposta 2: Mais de 2.5 gols: 2.10 na bet365, 2.10 na Betano e 2.05 na Sportingbet.

Muitos escanteios em jogos do Atlético-MG nestes últimos jogos

Na sua estreia neste Brasileirão em casa, o Galo teve 14 escanteios na derrota para o Vasco da Gama. E, o jogo da segunda rodada contra o Santos teve 15 escanteios.

Quando estas equipes ficaram frente a frente recentemente, o Galo também teve alto número de escanteios, com 10 no duelo da Libertadores.

Aposta 3: Mais de 11 escanteios: 2.20 na bet365.

Mais de 11.5 escanteios: 2.20 na Sportingbet e 2.20 na Betano.