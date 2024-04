Palpite Vitória x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 14/4/24

Atuando pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2024, a equipe do Vitória, campeã da Série B, recebe o Palmeiras, atual campeão da Série A.

O confronto acontece no dia 14 de abril (domingo), no Barradão, em Salvador. Com isso, nossos especialistas em apostas trouxeram alguns palpites para este confronto. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Palmeiras vence 1.72 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.85 na Betano Jogador a marcar Flaco López a qualquer momento 3.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Duelo de campeões

O confronto entre Vitória e Palmeiras coloca frente a frente os dois campeões das principais divisões nacionais. Além disso, os times são também campeões de seus respectivos torneios estaduais.

Contudo, inegavelmente, o Verdão possui o posto de favorito para este duelo, mesmo jogando fora de casa. Isso se deve pelo fato da equipe alviverde ter um elenco muito mais robusto e qualificado.

Nesse sentido, atrelado ao fato do Verdão vir embalado por uma vitória na Libertadores, acreditamos que os paulistas triunfem neste duelo.

Palpite 1 - Vitória x Palmeiras - Palmeiras vence: 1.72 na Betano.

Ambos querem pontuar

Ambas as equipes chegam para esta primeira rodada com seus objetivos no campeonato pré-definidos. O Palmeiras quer o tricampeonato, enquanto o Vitória almeja a permanência e uma vaga na Sul-Americana.

Com essas metas, ambos sabem a importância de não começar a corrida no Brasileirão com derrota, sendo assim, os dois devem se arriscar em busca de pontuar.

Nos dois jogos mais recentes do Vitória, houve gol das duas equipes. O mesmo aconteceu no jogo mais recente do Palmeiras, que venceu o Liverpool-URU por 3 a 1.

Palpite 2 - Vitória x Palmeiras - Sim para ambos marcam: 1.85 na Betano.

Flaco López é o artilheiro do Palmeiras na temporada

O atacante argentino se firmou como titular da equipe alviverde e vem de fato correspondendo no ataque do Palmeiras.

No Campeonato Paulista deste ano, Flaco López conseguiu anotar dez gols. Sendo assim, terminou como principal artilheiro da competição.

Ainda, em seu jogo mais recente, atuando pela Copa Libertadores, o camisa 42 conseguiu ajudar no triunfo do Verdão, anotando mais um gol. Ao todo, o atacante já marcou 11 vezes no ano.

Palpite 3 - Vitória x Palmeiras - Flaco López marca a qualquer momento: 3.00 na Betano.