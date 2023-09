Palpite Vasco x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 16/9/23

Saiba os melhores palpites para apostar no jogo Vasco x Fluminense, no Campeonato Brasileiro.

O Vasco passa por algumas dificuldades em relação ao estádio no qual mandará os seus jogos, e para este clássico carioca contra o Fluminense, o Cruzmaltino realizará o jogo no Estádio Nilton Santos.

Fernando Diniz esteve ocupado nos últimos dias, treinando a seleção brasileira em duas partidas das Eliminatórias para a próxima Copa, e agora retorna para o Flu, já com um jogo de peso neste sábado (16).

Aposta Palpite Odd Mais/menos gols Menos de 2.5 gols 1.72 na Betano Gols Nenhum gol no primeiro tempo 2.50 na Betano Resultado Empate 3.30 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Retrospecto deste clássico apresenta poucos gols

Rivais estaduais, estas equipes se encontram com uma certa frequência em cada temporada, com este sendo o seu terceiro duelo neste ano.

Nos últimos cinco anos, Vasco e Flu se enfrentaram em onze ocasiões, em apenas duas a partida teve três gols ou mais.

Nas últimas cinco edições deste duelo, em três ocasiões a partida terminou em 1-1. Além disso, foram duas vitórias do Fluminense por 2-0, ambas com o Tricolor das Laranjeiras como mandante.

Palpite 1 - Vasco x Fluminense - Menos de 2.5 gols: 1.72 na Betano.

Inícios truncados para o Fluminense

O Fluminense conquistou sete dos últimos nove pontos que disputou neste Brasileirão. No entanto, a equipe de Fernando Diniz conquistou estes resultados em sua maior parte na etapa complementar.

Apenas um dos nove gols marcados nestas três partidas foi anotado no primeiro tempo, sendo este um gol do Furacão em um empate por 2-2 com o Flu na Arena da Baixada.

Palpite 2 - Vasco x Fluminense - Nenhum gol no primeiro tempo: 2.50 na Betano.

Expectativa de equilíbrio apesar da diferença na tabela

O Fluminense vive uma fase bem mais positiva do que o Vasco nos últimos anos. Mas, em confrontos entre os dois times, o Cruzmaltino tem conseguido equilibrar as coisas, embora não vença o Flu desde 2019.

No confronto do primeiro turno, o Cruzmaltino saiu na frente com um minuto de jogo, e apesar do domínio do Flu por boa parte do jogo, a equipe de Fernando Diniz não conseguiu nada a mais do que apenas o empate.

Empate este que foi o terceiro em cinco jogos entre Vasco e Fluminense.

Palpite 3 - Vasco x Fluminense - Empate: 3.30 na Betano.