Palpite Vasco x CSA - Copa do Brasil - 07/08/2025

Sem vantagem no placar agregado, as equipes decidem a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil.

Confira alguns palpites e análises para Vasco x CSA.

Mercado Palpite Odds na EstrelaBet Resultado Final Vasco ou CSA 1.17 Total de Gols Menos 2,5 1.40 Vasco – Total Cartões Mais 2,5 2.16

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 05/08, às 20h34.

Como chegam as equipes

No jogo de ida, CSA e Vasco desperdiçaram a oportunidade de abrir vantagem na briga por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, ficando apenas no empate sem gols.

Agora, a decisão fica para o jogo de volta, em São Januário. Como o placar agregado segue zerado, quem vencer garante a classificação para a próxima fase.

Pelos compromissos do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco foi derrotado fora de casa pelo Mirassol por 3x2, em uma partida movimentada. Já o CSA conquistou um bom resultado ao vencer o Botafogo-SP em casa, pela Série C, encerrando uma sequência de quatro jogos sem vitórias.

Decisão sem favorito definido

O Vasco vive um momento crítico na temporada. Sem vencer há quase dois meses, acumula uma dura sequência de sete jogos sem vitórias e ainda luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, ocupando atualmente a 17ª colocação.

O CSA, por sua vez, tem se mostrado inconsistente em seus resultados, vencendo apenas quatro dos últimos dez jogos.

No entanto, um dado curioso joga a favor da equipe alagoana: o clube já eliminou grandes times do futebol brasileiro na Copa do Brasil, todos fora de casa: o Vasco, em 1992; o Santos, em 2009; e o Grêmio, em 2025.

A verdade é que nenhuma das equipes vive um grande momento, com ambas oscilando em desempenho. O Vasco tem a vantagem de decidir em casa, enquanto o CSA carrega um histórico positivo contra gigantes, especialmente como visitante.

Diante disso, o confronto permanece em aberto, sem um favorito claro para a classificação.

Palpite 1 - Vasco ou CSA, com odd 1.17 na EstrelaBet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vasco x CSA nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de poucos gols

O Cruz-Maltino vem de uma sequência de cinco partidas em que quatro tiveram menos de 2,5 gols marcados. Além disso, o ataque da equipe carioca tem mostrado pouca eficiência: nos últimos sete jogos, conseguiu marcar mais de um gol apenas uma vez, justamente na derrota para o Mirassol, no último sábado.

De forma semelhante, o CSA também apresenta números modestos no setor ofensivo. No mesmo recorte, três de seus jogos terminaram com menos de 2,5 gols, e a equipe passou em branco em duas dessas partidas.

Em um confronto decisivo, no qual ambos os times precisam buscar a vitória, mas apresentam limitações ofensivas, é provável que o jogo seja novamente marcado por uma baixa quantidade de gols.

Palpite 2 - Menos 2,5 gols, com odd 1.40 na EstrelaBet.

Cartões para o Vasco

O Vasco tem acumulado muitos cartões em seus jogos recentes: foram 17 nos últimos cinco confrontos. Em três dessas partidas, o Cruz-Maltino recebeu quatro ou mais cartões.

Nesse período, o time também teve dois jogos seguidos com expulsões. O primeiro foi no empate contra o Internacional, pela 17ª rodada do Brasileirão, marcado por uma polêmica expulsão do goleiro Léo Jardim. No jogo seguinte, contra o CSA, a situação se repetiu, desta vez com o zagueiro João Victor sendo expulso.

Para o confronto desta quinta-feira, o clima de decisão pode deixar a partida mais tensa e propensa a jogadas mais ríspidas. Assim, o Vasco corre novamente o risco de receber um número elevado de cartões, como tem ocorrido recentemente.

Palpite 3 - Mais 2,5 cartões para o Vasco, com odd 2.16 na EstrelaBet.