Palpite Vasco x Bahia - Brasileirão Série A - 24/09/2025

Confira os palpites para Vasco x Bahia para o confronto no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (24), às 19h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para Vasco x Bahia

Vasco vence, com odds de 2.30 na bet365

Menos de 2.5 gols, com odds de 1.65 na bet365

Menos de 11 escanteios, com odds de 1.50 na bet365

Em jogo que vale muito, o Vasco deve vencer o Bahia por 1 a 0.

Nossa análise: momento das equipes

Em jogo atrasado do Brasileirão, Vasco e Bahia se enfrentam às 19h30 desta quarta-feira (24), em São Januário. Enquanto o Gigante da Colina vem motivado após o empate e boa atuação contra o líder, o Esquadrão de Aço olha pro G-4 e sonha com uma vitória para encostar no pelotão de cima.

Com 24 pontos em 23 jogos, o Vasco ocupa a 16ª posição no Campeonato Brasileiro. A equipe, atualmente, não perde há três jogos, mas no período de cinco partidas conquistou uma vitória e acumulou dois empates.

No último jogo disputado, contra o líder Flamengo, no Maracanã, empate por 1 a 1, mas com uma boa atuação que animou a torcida para a próxima partida.

O Bahia, por sua vez, é o sexto colocado do Brasileirão e também passou a oscilar nos últimos jogos. Nas últimas cinco partidas, a equipe tem dois triunfos, um empate e duas derrotas -- sem conseguir vencer há três partidas.

Até aqui, o Esquadrão de Aço somou 37 pontos em 22 partidas, com 10 triunfos no torneio. No último encontro, a equipe visitou o Ceará e empatou por 1 a 1.

Vasco e Bahia já se enfrentaram em 64 jogos, com o Cruz-Maltino levando a melhor em 18 deles, além de 20 empates e 26 triunfos do Esquadrão de Aço. No último encontro entre os dois, no Brasileirão de 2024, o Vasco da Gama venceu por 3 a 2 em São Januário.

Prováveis escalações de Vasco e Bahia:

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan (Lucas Freitas), Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros, Coutinho; Goméz, Vegetti e Nuno Moreira.

Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky (ou Michel Araújo ou Cauly), Sanabria e Willian José.

Vasco aposta na força em casa para conquistar os três pontos

O Vasco chega para o confronto diante do Bahia em busca de uma vitória fundamental para se afastar da zona de risco.

Jogando em São Januário, o Cruzmaltino costuma crescer de produção, apoiado por sua torcida e pelo ambiente que transforma o estádio em um verdadeiro caldeirão.

Além disso, o retrospecto recente da equipe é positivo, com vitórias importantes que mostram evolução, sobretudo no setor ofensivo.

O Bahia, por sua vez, ainda não conseguiu engrenar fora de Salvador, acumulando tropeços que custaram pontos preciosos na tabela.

Esse contraste entre os desempenhos como mandante e visitante pesa bastante para o duelo. Assim, o cenário aponta para um Vasco competitivo, disposto a usar o fator local como principal trunfo para garantir mais três pontos.

Palpite 1 para Vasco x Bahia: Vasco vence, com odds de 2.30 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Embate direto com tendência de placar baixo

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vasco x Bahia nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Apesar de terem elencos capazes de criar oportunidades, Vasco e Bahia chegam para o duelo em clima de decisão, já que ambos lutam para se afastar da parte de baixo da tabela.

Esse tipo de confronto costuma ser marcado pelo equilíbrio e pela cautela, com os times evitando se expor demais para não dar chances ao rival.

Além disso, tanto o Cruzmaltino quanto o Esquadrão de Aço têm enfrentado dificuldades em jogos recentes para transformar posse de bola em chances claras de gol, o que limita o potencial ofensivo.

Outro fator que reforça esse cenário é a pressão por resultado, que pode deixar o jogo mais truncado e brigado, com foco maior na marcação do que em ataques constantes. Dessa forma, a expectativa é por um duelo com poucos gols.

Palpite 2 para Vasco x Bahia: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.65 na bet365

Jogo deve ter número controlado de escanteios

As duas equipes não se caracterizam por usar constantemente as jogadas pelos lados como principal arma ofensiva, o que reduz a expectativa de escanteios em grande volume.

O Vasco, quando joga em São Januário, costuma centralizar as investidas em passes mais curtos e triangulações pelo meio, enquanto o Bahia aposta em velocidade e infiltrações rápidas, sem insistir tanto nos cruzamentos.

Esse estilo de jogo naturalmente diminui o número de situações que levam a escanteios.

Outro ponto importante é que, em confrontos diretos pela parte de baixo da tabela, as equipes tendem a adotar uma postura mais cautelosa, priorizando o posicionamento defensivo e evitando riscos desnecessários.

Assim, o duelo tem grandes chances de registrar menos do que a média nesse mercado específico.