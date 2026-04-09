Palpite Sport x Vasco - Brasileirão Série A - 31/08/2025

Em duelo equilibrado, com expectativa de gols para os dois lados, o Vasco pode arrancar a vitória fora de casa.

Melhores dicas de apostas para Sport x Vasco

Vitória do Vasco com odd 3.05 na Betano

Ambas marcam (SIM) com odd 1.90 na Betano

Vasco - Menos 4,5 com odd 1.78 na Betano

Previsão de placar: Sport 1x2 Vasco.

Nossa análise: momento das equipes

Na mesma situação desde o início do campeonato, o Sport segue sofrendo na zona de rebaixamento, ocupando a lanterna com 10 pontos. Na rodada anterior, foi derrotado por 3x0 pelo Palmeiras e, antes disso, empatou em 2x2 com o São Paulo.

O Vasco, por sua vez, vem de um jogo pelas quartas de final da Copa do Brasil, no qual, em casa, empatou em 1x1 com o Botafogo no duelo de ida. Pelo Brasileirão, a equipe acumula duas derrotas consecutivas: 2x0 para o Juventude e, na sequência, 3x2 para o Corinthians.

Atualmente, o Vasco ocupa a 16ª posição, com 19 pontos.

Prováveis escalações para Sport x Vasco

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton; Jair, Barros, Coutinho, Nuno Moreira, Vegetti e Rayan.

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Kévyson; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Derik.

Vasco com mais chances de vitória

O duelo entre Sport e Vasco coloca frente a frente duas equipes que atravessam momentos delicados no Brasileirão.

O Cruz-maltino convive com uma sequência de tropeços e ainda não conseguiu apresentar a regularidade esperada. Já o Sport vive situação ainda mais crítica, sendo o time de pior campanha até aqui e somando apenas uma vitória na competição.

Mesmo jogando fora de casa, o Vasco tende a aproveitar a fragilidade do adversário, que tem dificuldades tanto na criação ofensiva quanto na marcação.

Embora não viva fase convincente, o time carioca pode aparecer como favorito neste confronto. Por isso, nossa aposta é na vitória do Vasco.

Palpite 1: Vitória do Vasco com odd 3.05 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Sport x Vasco nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Duelo com forte tendência de gols

O encontro entre Sport e Vasco promete ser movimentado e com chances de gols para os dois lados.

O Gigante da Colina, mesmo sem grandes resultados, tem mostrado presença ofensiva, já que marcou em seis das últimas sete partidas, sendo que em cinco delas os dois times balançaram as redes.

O Sport, por sua vez, também costuma participar de jogos abertos: nos últimos sete compromissos, marcou em quatro e em todos esses houve gols para ambas as equipes.

Com defesas vulneráveis e ataques que encontram espaços, o panorama da partida aponta para uma disputa movimentada, em que os dois times devem criar oportunidades claras.

Assim, a probabilidade de termos gols de ambas as equipes neste duelo é bem alta.

Palpite 2: Ambas marcam (SIM) com odd 1.90 na Betano

Previsão de poucos escanteios para o Vasco

O time de Fernando Diniz não tem se destacado nas cobranças de escanteio, apresentando números bem abaixo do ideal.

Nos seus cinco compromissos mais recentes, o Gigante da Colina mostrou dificuldade para pressionar pelos lados, tanto que em três desses jogos não conseguiu alcançar sequer cinco escanteios.

Esse desempenho evidencia um padrão que pode se repetir na Ilha do Retiro.

Com base nessas estatísticas, o cenário aponta para uma probabilidade considerável do Vasco terminar a partida com menos de 4,5 escanteios, reforçando sua carência em jogadas de bola parada ofensiva.