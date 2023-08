Palpite São Paulo x San Lorenzo - Copa Sul-Americana - 10/8/23

Veja palpites para São Paulo x San Lorenzo, válido pelo segundo jogo das oitavas da Copa Sul-Americana.

Nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que coloca frente a frente dois gigantes de seus países para definir quem avança para as quartas de final. Confira!

Aposta Palpite Odd Vitória São Paulo vence 1.57 na Betano Ambos times marcam Não 5.50 na Betano Mais/menos gols no segundo tempo Mais de 0,5 gols 2.32 na na Betano

San Lorenzo foi o pior segundo colocado da fase de grupos

Neste ano, a equipe teve dificuldades no início da Copa Sul-Americana, tendo ficado, inclusive, da segunda até a quinta rodada sem vencer nenhuma partida, sequência essa que quase culminou na sua eliminação precoce.

Porém, na última rodada da fase de grupos, conseguiu superar o Estudiantes de Mérida, em casa, por 4 a 1, alcançando assim a segunda posição da Chave H, com oito pontos (duas vitórias, dois empates e duas derrotas). Sendo essa, aliás, a pior pontuação de um segundo colocado entre todos os grupos do torneio.

O São Paulo, por sua vez, conseguiu ser a melhor equipe da fase de grupos, liderando a chave D com 16 pontos e tendo ficado toda a primeira fase sem ser vazado. Seu primeiro e único gol sofrido na competição foi justamente contra o San Lorenzo na semana passada. Com isso, acreditamos que embora o Tricolor não venha bem, ainda assim é favorito para vencer.

Palpite 1 - São Paulo x San Lorenzo - São Paulo vence: 1.57 na Betano.

São Paulo tem a melhor defesa da Sul-Americana

Como mencionado no tópico anterior, vale ressaltar que o São Paulo tem a melhor defesa do campeonato, em sete partidas o time sofreu apenas um gol. Atuando dentro de casa, no entanto, ainda não foi vazado nenhuma vez.

Ainda, vale mencionar que nos três últimos jogos do Tricolor Paulista apenas uma ou nenhuma equipe marcou. Contra o Bahia, pelo brasileirão, o jogo ficou 0 a 0, contra o San Lorenzo, pelo jogo de ida, o resultado foi 1 a 0 para os argentinos, já no jogo mais recente do time paulista, o Atlético-MG venceu por 2 a 0.

Outro ponto a se considerar é que dos últimos oito jogos do San Lorenzo apenas um time ou nenhum marcou gols. A última vez que os dois times balançaram a rede num jogo desta equipe foi quando o San Lorenzo enfrentou o Racing e o jogo terminou 1 a 1, isso há um mês.

Palpite 2 - São Paulo x San Lorenzo - Não para ambos marcam: 1.62 na Betano.

Segundo tempo deve ser bastante movimentado

Obviamente, uma partida que vale a classificação tende a ser bem dramática, principalmente depois do intervalo, quando uma das equipes já se depara com a possibilidade de ser eliminada caso não marque gols.

Com isso, levando em consideração que a equipe argentina jogará provavelmente recuada para tentar segurar o resultado alcançado na primeira partida, enquanto o São Paulo tenta a todo custo furar o bloqueio. Há chances para acontecer um contra-ataque argentino ou até mesmo para a conversão do gol tricolor. Dessa forma, a segunda etapa pode resultar em alguns gols.

Além disso, vale ressaltar que dos treze gols anotados pelo São Paulo nesta Copa Sul-Americana, nove foram feitos no segundo tempo. Estatisticamente, o Tricolor, que jogou sete vezes, tem uma média de 1,28 gols anotados na segunda etapa.

Palpite 3 - São Paulo x San Lorenzo - Mais de 1,5 gol no segundo tempo: 2.32 na Betano.