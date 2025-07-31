Palpite São Paulo x Athletico-PR - Copa do Brasil - 31/07/2025

Em um dos confrontos mais desequilibrados das oitavas de final da Copa do Brasil, pelo menos na teoria, São Paulo e Athletico-PR se reencontram em circunstâncias completamente diferentes.
Com um bom futebol, o Tricolor tem o favoritismo pela vaga ao seu lado, enquanto o Athletico, acostumado a brigar por títulos nos últimos anos, vive péssima fase na Série B e entra como azarão.
Melhores dicas de apostas para São Paulo x Athletico-PR
Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.
|Mercado
|Palpite
|Odds na Superbet
|Resultado final
|São Paulo vence
|1.61
|Total de gols
|Mais de 1.5
|1.40
|Ambos marcam
|Sim
|2.25
As odds estão sujeitas a alterações.
- Veja como se cadastrar usando o código de indicação Superbet
- Conheça os 10 melhores apps de apostas
- Saiba mais sobre os melhores sites de apostas do Brasil
Como chegam as equipes
Rivais na final da Libertadores de 2005, São Paulo e Athletico-PR se reencontram 20 anos depois, desta vez pela Copa do Brasil. Acostumados a grandes confrontos na primeira divisão, as duas equipes terão, nesses dois jogos, seu único embate na temporada, já que o Furacão disputa a Série B nesta temporada.
O São Paulo tem o peso do favoritismo todo ao seu lado, enquanto o Athletico é a zebra total.
Apresentando evolução e entregando resultados desde o retorno após a Copa do Mundo de Clubes, o São Paulo acredita que pode levar o título da Copa do Brasil. Com Hernán Crespo no comando, a equipe voltou a mostrar bom futebol e encaixou uma boa sequência de resultados nas últimas partidas.
Por disputar a Libertadores, o Tricolor estreou na Copa do Brasil apenas na última fase, quando eliminou o Náutico e garantiu passagem para as oitavas da competição.
Em 2025, o Tricolor disputou 39 jogos, com 17 vitórias, 13 empates e nove derrotas. Foram 51 gols marcados e 39 sofridos. Desde o retorno, são quatro jogos e três vitórias conquistadas. A última foi contra o Fluminense, no Morumbi, por 3 a 1.
Do lado do Athletico-PR, as coisas não vão bem. Se na Copa do Brasil a equipe ainda não perdeu, na Série B a situação é diferente. Em 10º, o Furacão passa ver o acesso com certa distância, e já planeja mais um ano jogando a segunda divisão nacional.
Após a queda no centenário, a certeza era de que subiria rápido, mas isso, aparentemente, não irá acontecer. Na Copa do Brasil, pelo menos, o Furacão jogou quatro jogos, com três vitórias e um empate, passando por Pouso Alegre, Guarany e Brusque.
Em 2025, os números do Furacão são simples, com 17 vitórias, 11 empates e 10 derrotas em 38 jogos disputados. A equipe marcou 53 gols e sofreu 40.
São Paulo e Athletico-PR já se enfrentaram em 71 jogos, com 21 vitórias do Furacão, 24 empates e 26 triunfos do Soberano. Na última partida entre as equipes, no Brasileirão de 2024, vitória do Tricolor por 2 a 1.
Prováveis escalações
São Paulo: Rafael; Arboleda, Alan Franco, Ferraresi; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Bobadilla e Enzo Diaz; Ferreirinha e Luciano.
Athletico-PR: Santos; Kauã Moraes, Belezi, Aguirre e Léo; Felipinho, Patrick, Giuliano e Zapelli; Mendoza e Alan Kardec.
Tricolor é franco favorito
Com um time mais arrumado, em melhor momento e melhor tecnicamente, o São Paulo é totalmente favorito para vencer o Athletico-PR nesta quinta-feira (31), no Morumbi. Além disso, o Tricolor defende uma invencibilidade de seis anos sem perder para o rival como mandante.
Palpite 1- São Paulo vence, com odds de 1.61 na Superbet.
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre São Paulo x Athletico-PR nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Expectativa de gols
Em um jogo pegado e de mata-mata, a tendência é de que os gols aconteçam. Com as duas equipes buscando a vitória e, consequentemente, a saída na frente pela classificação, o confronto deve ter um número de gols considerável.
Palpite 2- Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.40 na Superbet.
Fogo cruzado
Na luta pela vaga, as duas equipes irão se expôr, e não contam com defesas tão confiáveis. Por conta disso, a tendência é de que ambos marquem na partida.
Palpite 3- Ambos marcam na partida, com odds de 2.25 na Superbet.