Palpite Santos x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 25/6/2023

Confira palpites para o jogo entre o Santos e o Flamengo pela 12ª rodada do Brasileirão 2023.

Nosso especialista em apostas lista os melhores palpites para o jogo Santos e Flamengo:

Sim para ambas as equipes marcarem: 1.95 na bet365

1.95 na bet365 Mais de 2.5 gols: 2.10 na bet365

2.10 na bet365 Vitória do Flamengo: 1.83 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na bet365.

Rubro-Negro carioca tem defesa vulnerável longe do Maracanã

Entre as equipes da primeira metade da tabela, apenas o Grêmio (16), sofreu mais gols do que o Flamengo (15), sendo que fora de casa estes problemas defensivos do Rubro-Negro se acentuam.

Em cinco jogos fora de casa neste Brasileirão, o Flamengo já levou 11 gols, resultando em uma média de 2.20 por jogo.

Compensando este desempenho defensivo fraco, o Fla costuma marcar mesmo com visitante, apesar de passar em branco na última rodada, tomando este 4-0 do Bragantino, a equipe do Flamengo tem nove gols em cinco jogos como visitante.

Palpite 1 - Santos x Flamengo - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.95 na bet365.

Equipe santista sofreu quatro gols em seus dois últimos jogos em casa

Talvez a gota d’água para que o Alvinegro Praiano tenha optado por uma mudança em seu comando técnico, tenha sido a sua queda não só de desempenho, mas de resultados positivos em casa.

Não só o Santos acumula cinco partidas na Vila Belmiro sem sequer uma vitória, como nestas duas mais recentes, acabou derrotado em ambas as ocasiões, perdendo para o Newell’s Old Boys por 2-1, e para o Corinthians por 2-0.

Palpite 2 - Santos x Flamengo - Mais de 2.5 gols: 2.10 na bet365.

Confronto com o Santos é a antítese do que o Flamengo encontrou na Bragança Paulista

O Rubro-Negro carioca tem sofrido com oscilações, e já não é de hoje. Só neste ano, o Fla já perdeu um Campeonato Carioca mesmo após vencer a primeira partida da final por 2-0, sem contar esta mais recente, goleada para o Bragantino.

Porém, enquanto neste retorno da data fifa, o Fla encontrou uma equipe bem organizada, e com um planejamento que já não vem de hoje, nesta próxima rodada enfrentará uma equipe do Santos completamente sem rumo, e com acúmulo de resultados negativos.

Neste ponto da temporada, Santos e Bragantino não são adversários comparáveis, e o Mengão deve ter mais facilidade na Vila Belmiro do que teve no Nabizão, onde foi sufocado pelo Bragantino.

Aposta 3 - Santos x Flamengo - Vitória do Flamengo: 1.83 na bet365.