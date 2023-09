Palpite Santos x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - 14/9/23

Confira os melhores palpites para Santos x Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro. Veja dicas e odds.

Neste duelo válido pela vigésima terceira rodada do Brasileirão, a equipe do Santos recebe o time do Cruzeiro. O jogo acontece no dia 14 de setembro (quinta-feira), na Vila Belmiro, em Santos.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla: Cruzeiro ou empate 1.50 na Betano Ambos marcam Sim/Não Não 1.72 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 1,5 gols 2.60 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Santos foi derrotado para dois times mineiros em seus jogos recentes

A equipe santista vem apresentando um dos piores desempenhos de sua história no Campeonato Brasileiro. Corre, inclusive, o risco de cair para a segunda divisão do Brasileirão.

Em seus últimos dois jogos antes da paralisação das Datas Fifa, a equipe do litoral paulista perdeu por 2 a 0 para o último colocado, o América-MG. Da mesma forma, perdeu, pelo mesmo placar, para o Atlético-MG. Agora, terá pela frente outro time de Minas Gerais: o Cruzeiro.

A equipe cruzeirense, por sua vez, também não vem fazendo um Brasileirão de encher os olhos. Contudo, consegue ao menos se manter longe da zona de rebaixamento. Atualmente a Raposa não vence há oito jogos, e vê no Santos uma possibilidade de voltar a triunfar.

Palpite 1 - Santos x Cruzeiro - Cruzeiro ou empate: 1.50 na Betano.

Apenas um time marcou em quatro dos últimos cinco jogos do Cruzeiro

Em cinco dos jogos mais recentes da Raposa, apenas em um os dois times conseguiram mudar o marcador. Isso ocorreu quando a equipe ficou em um empate em 1 a 1 com o Corinthians, na vigésima rodada do Brasileirão.

Do lado santista, algo similar vem acontecendo. Em três dos últimos quatro jogos nos quais o Peixe esteve em campo, apenas uma equipe marcou gol. O único resultado diferente disso foi quando a equipe venceu o Grêmio por 2 a 1, também na rodada de número 20.

Dessa forma, levando em consideração o que as duas equipes vem mostrando em seus jogos mais recentes, é bastante razoável acreditar em uma partida em que apenas um dos dois clubes consiga marcar gols.

Palpite 2 - Santos x Cruzeiro - Não para ambos marcam: 1.72 na Betano.

Ambos ataques têm média inferior a um gol por jogo

Ainda que no histórico recente de confrontos desses dois clubes, nos últimos cinco jogos tenhamos tido resultados com mais de 1,5 gols, isso não é exatamente algo esperado para este confronto em específico.

Isso porque o ataque dos dois times nesta edição do Campeonato Brasileiro tem média inferior a um gol por jogo. O Cruzeiro, em 22 jogos, marcou apenas 20, já o Santos marcou 21 no mesmo número de partidas.

Assim, concluímos que nossa projeção para esta partida não indica um jogo de muitos gols, tampouco de muitas finalizações. Dessa forma, é interessante acreditar em um jogo no qual, no máximo, ocorra um gol.

Palpite 3 - Santos x Cruzeiro - menos de 1,5 gol no jogo: 2.60 na Betano.