Palpite Santos x Bragantino - Campeonato Brasileiro - 19/10/23

Confira os melhores palpites para apostar no jogo Santos x Bragantino, no Campeonato Brasileiro.

Como único integrante do G4 invicto nas últimas cinco rodadas, o Bragantino vem em um de seus melhores momentos nesta competição, e visita um rival estadual que também vem bem, mas dentro de uma outra realidade.

O Santos encontrou um certo alívio conquistando os últimos nove pontos que disputou, com isto subindo da 18ª para a 15ª colocação.

A Goal está aqui para apresentar as últimas odds para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.30 na Betano Total de chutes Marcos Leonardo três ou mais 1.72 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 2.15 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Momento positivo em ambos os lados

Embora presentes em lugares opostos na tabela, Santos e Bragantino ambos estão vindo de sequências positivas.

A última derrota santista ocorreu há um mês, enquanto o Bragantino não perde em seis rodadas.

Apesar de ocupar a vice-liderança, a equipe de Bragança Paulista não terá vida fácil. O Santos ocupa o 15º lugar, apenas três pontos na frente da zona de rebaixamento, mas teve 100% de aproveitamento nas últimas três rodadas.

Em partidas como visitante nesta Série A, o empate tem sido o resultado mais comum para o Bragantino, com seis de seus 13 jogos fora de casa terminando em igualdade. Já o Santos tem cinco empates em 13 partidas na Vila Belmiro neste Brasileirão.

Palpite 1 - Santos x Bragantino - Empate: 3.30 na Betano.

Camisa 9 santista vem se destacando

Marcos Leonardo tem se provado peça instrumental no bom desempenho recente da equipe santista.

O atacante do Peixe marcou o gol decisivo na vitória por 2-1 na rodada passada, batendo o Palmeiras.

Nas suas duas últimas atuações, Marcos Leonardo realizou um total de oito finalizações, marcando três gols, dois contra o Vasco e um contra o Palmeiras.

Com apenas 20 anos, o jovem atacante santista já surge como um dos principais nomes do Santos nesta temporada.

Palpite 2 - Santos x Bragantino - Marcos Leonardo três ou mais chutes: 1.72 na Betano.

Defesa do Bragantino não é a mesma fora de casa

Tendo sofrido 23 gols em 26 jogos, o Bragantino entra nesta 27ª rodada com a terceira melhor defesa da competição, atrás apenas de Botafogo e Cruzeiro.

Contudo, este excelente desempenho defensivo se apresenta de forma muito mais acentuada no Nabizão. 15 dos 23 gols que a equipe de Bragança Paulista sofreu, vieram fora de casa.

Olhando para os donos da casa, o Santos sofreu gols em seus últimos seis jogos na Vila Belmiro, sequência que se estende desde o fim de junho.

Palpite 3 - Santos x Bragantino - Sim para ambas as equipes marcarem: 2.15 na Betano.