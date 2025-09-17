Palpite River Plate x Palmeiras- Copa Libertadores - 17/09/2025

Confira os palpites para River Plate x Palmeiras para o confronto em Buenos Aires, nesta quarta-feira (17), às 21h30, pela Libertadores.
Melhores palpites de apostas para River Plate x Palmeiras
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- Ambos marcam (SIM), com odds de 2.05 na bet365
- Mais de 9.5 escanteios, com odds de 1.90 na bet365
Em jogo duro, River Plate e Palmeiras devem empatar em 1 a 1.
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Nossa análise: momento das equipes
River Plate e Palmeiras se enfrentam em uma das partidas mais aguardadas das quartas de final da Libertadores. Após eliminar o Libertad, os Milionários sonham com mais um título. O Verdão, por sua vez, passou tranquilo pelo Universitário e chega com força em busca do tetra.
Um dos representantes argentinos nesta fase de quartas de final da Libertadores, o River Plate quer fazer um bom resultado jogando em casa. Na competição, a equipe disputou oito jogos, com três vitórias, cinco empates e nenhuma derrota até o momento.
Na fase de grupos, superou Universitário, Independiente del Valle e Barcelona de Guaiaquil, passando em primeiro no grupo. No último fim de semana, o River visitou o Estudiantes e venceu por 2 a 1.
Representando o Brasil, o Palmeiras sonha com o tetra da Libertadores. Na fase de grupos, teve a melhor campanha geral, com seis vitórias em seis jogos disputados.
Durante a trajetória, superou Certo Porteño, Bolívar e Sporting Cristal, tendo seu único tropeço no jogo de volta das oitavas, quando empatou com o Universitário por 1 a 1. No último fim de semana, o Verdão recebeu o Internacional pelo Brasileirão e venceu por 4 a 1.
Este será o 9º jogo entre River Plate e Palmeiras na história, com duas vitórias do River, três empates e três vitórias do Verdão. No último encontro, na semifinal da Libertadores 2020, vitória do River por 2 a 0.
Prováveis escalações de River Plate e Palmeiras
River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo; Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas e Sebastián Driussi.
Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Facundo Torres; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.
Expectativa de gols no Monumental
Jogos entre River Plate e Palmeiras costumam ser disputados em alto nível, com intensidade e muita criação ofensiva dos dois lados. O River, empurrado pela torcida no Monumental de Núñez, tem como característica pressionar desde o início, criando volume de jogo e buscando jogadas rápidas pelas laterais.
Já o Palmeiras, especialista em jogos de mata-mata, aposta no contra-ataque e na eficiência de seus atacantes para surpreender. A tendência é de que a partida tenha momentos abertos, principalmente quando uma das equipes encontrar espaço para explorar a defesa adversária.
Diante desse cenário, a linha de gols deve ser movimentada, ainda que com equilíbrio.
- Palpite 1 para River Plate x Palmeiras: Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.53 na bet365
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre River Plate x Palmeiras nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Chances claras para os dois lados
Com dois ataques fortes e jogadores decisivos em ambos os elencos, River Plate e Palmeiras devem protagonizar um jogo de gols para os dois lados.
O time argentino tem em Ignacio Fernández e Sebastián Driussi peças fundamentais para pressionar, enquanto o Verdão conta com figuras como Vitor Roque e Flaco López, especialistas em decidir jogos de mata-mata.
Além disso, o estilo de Abel Ferreira é conhecido por explorar espaços deixados quando o adversário avança, algo que o River normalmente faz em casa. A defesa do Palmeiras também pode sofrer com a pressão argentina, o que equilibra ainda mais o cenário.
A expectativa é de que ambos os times criem oportunidades reais de balançar as redes.
- Palpite 2 para River Plate x Palmeiras: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.05 na bet365
Escanteios em abundância no confronto
Quando se trata de Libertadores, jogos em estádios como o Monumental costumam ser intensos e carregados de jogadas de ataque. O River Plate, que utiliza bastante as laterais para cruzamentos, força defesas a ceder escanteios constantemente.
O Palmeiras, por sua vez, além de contra-atacar, também aposta em bolas aéreas e finalizações de fora da área, que frequentemente resultam em desvios e novos cantos.
Nos confrontos recentes entre os dois clubes, a média de escanteios sempre se manteve em patamar elevado, reflexo da pressão constante e do estilo ofensivo dos elencos. A tendência é de mais uma partida onde esse mercado se destaque, com ambos buscando a vitória e mantendo o jogo vivo até o final.
- Palpite 3 para River Plate x Palmeiras: Mais de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.90 na bet365