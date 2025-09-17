Palpite River Plate x Palmeiras- Copa Libertadores - 17/09/2025

Confira os palpites para River Plate x Palmeiras para o confronto em Buenos Aires, nesta quarta-feira (17), às 21h30, pela Libertadores.

Melhores palpites de apostas para River Plate x Palmeiras

Confira as melhores dicas de apostas e análises para River Plate x Palmeiras

Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.53 na bet365

Ambos marcam (SIM), com odds de 2.05 na bet365

Mais de 9.5 escanteios, com odds de 1.90 na bet365

Em jogo duro, River Plate e Palmeiras devem empatar em 1 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

River Plate e Palmeiras se enfrentam em uma das partidas mais aguardadas das quartas de final da Libertadores. Após eliminar o Libertad, os Milionários sonham com mais um título. O Verdão, por sua vez, passou tranquilo pelo Universitário e chega com força em busca do tetra.

Um dos representantes argentinos nesta fase de quartas de final da Libertadores, o River Plate quer fazer um bom resultado jogando em casa. Na competição, a equipe disputou oito jogos, com três vitórias, cinco empates e nenhuma derrota até o momento.

Na fase de grupos, superou Universitário, Independiente del Valle e Barcelona de Guaiaquil, passando em primeiro no grupo. No último fim de semana, o River visitou o Estudiantes e venceu por 2 a 1.

Representando o Brasil, o Palmeiras sonha com o tetra da Libertadores. Na fase de grupos, teve a melhor campanha geral, com seis vitórias em seis jogos disputados.

Durante a trajetória, superou Certo Porteño, Bolívar e Sporting Cristal, tendo seu único tropeço no jogo de volta das oitavas, quando empatou com o Universitário por 1 a 1. No último fim de semana, o Verdão recebeu o Internacional pelo Brasileirão e venceu por 4 a 1.

Este será o 9º jogo entre River Plate e Palmeiras na história, com duas vitórias do River, três empates e três vitórias do Verdão. No último encontro, na semifinal da Libertadores 2020, vitória do River por 2 a 0.

Prováveis escalações de River Plate e Palmeiras

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo; Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas e Sebastián Driussi.

Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Facundo Torres; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

Expectativa de gols no Monumental

Jogos entre River Plate e Palmeiras costumam ser disputados em alto nível, com intensidade e muita criação ofensiva dos dois lados. O River, empurrado pela torcida no Monumental de Núñez, tem como característica pressionar desde o início, criando volume de jogo e buscando jogadas rápidas pelas laterais.

Já o Palmeiras, especialista em jogos de mata-mata, aposta no contra-ataque e na eficiência de seus atacantes para surpreender. A tendência é de que a partida tenha momentos abertos, principalmente quando uma das equipes encontrar espaço para explorar a defesa adversária.

Diante desse cenário, a linha de gols deve ser movimentada, ainda que com equilíbrio.

Palpite 1 para River Plate x Palmeiras: Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.53 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre River Plate x Palmeiras nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Chances claras para os dois lados

Com dois ataques fortes e jogadores decisivos em ambos os elencos, River Plate e Palmeiras devem protagonizar um jogo de gols para os dois lados.

O time argentino tem em Ignacio Fernández e Sebastián Driussi peças fundamentais para pressionar, enquanto o Verdão conta com figuras como Vitor Roque e Flaco López, especialistas em decidir jogos de mata-mata.

Além disso, o estilo de Abel Ferreira é conhecido por explorar espaços deixados quando o adversário avança, algo que o River normalmente faz em casa. A defesa do Palmeiras também pode sofrer com a pressão argentina, o que equilibra ainda mais o cenário.

A expectativa é de que ambos os times criem oportunidades reais de balançar as redes.

Palpite 2 para River Plate x Palmeiras: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.05 na bet365

Escanteios em abundância no confronto

Quando se trata de Libertadores, jogos em estádios como o Monumental costumam ser intensos e carregados de jogadas de ataque. O River Plate, que utiliza bastante as laterais para cruzamentos, força defesas a ceder escanteios constantemente.

O Palmeiras, por sua vez, além de contra-atacar, também aposta em bolas aéreas e finalizações de fora da área, que frequentemente resultam em desvios e novos cantos.

Nos confrontos recentes entre os dois clubes, a média de escanteios sempre se manteve em patamar elevado, reflexo da pressão constante e do estilo ofensivo dos elencos. A tendência é de mais uma partida onde esse mercado se destaque, com ambos buscando a vitória e mantendo o jogo vivo até o final.